David Popovici (21 de ani) va participa la Trofeo Settecolli, de la Roma, competiție ce se va desfășura în perioada 26-28 iunie.

Campion olimpic, european și mondial, înotătorul român este înscris la trei probe: 50 m liber, 100 m liber și 200 m liber.

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Pentru David Popovici, participarea la a 62-a ediție a Trofeo Settecolli reprezintă ultimul test înainte de Campionatele Europene, care vor avea loc la Paris în perioada 31 iulie –16 august.

David Popovici revine în bazin! România mai are încă patru reprezentanți la Trofeo Settecolli

Pe lângă David, România va mai fi reprezentată de Eric Andrieș (18 ani), Denis Popescu (22 de ani), Alexandru Constantinescu (20 de ani) și Robert Badea (18 ani).

Coleg cu Popovici la CS Dinamo, Denis Popescu este înscris în proba de 100 de metri spate, respectiv 100 de metri fluture.

Eric Andrieș (CSM Constanța) va lua startul în probele de 100, 200 și 400 metri liber.

Alexandru Constantinescu (CS Olimpia București) intră și el în bazin în probleme de 100 și 200 metri spate, în timp ce Robert Badea (CSA Steaua București) va concura la 200 și 400 metri mixt.

Concursul se va desfășura în format serii dimineața, de la ora 10:00, iar finalele au loc seara, de la ora 19:30. Acestea vor putea fi văzute și în România, în direct pe TVR Sport.

Programul românilor la Trofeo Settecolli

David Popovici – 50 m liber (26 iunie), 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie)

– 50 m liber (26 iunie), 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie) Eric Andrieș – 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie), 400 m liber (26 iunie)

– 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie), 400 m liber (26 iunie) Denis Popescu – 100 m spate (27 iunie), 100 m fluture (26 iunie)

– 100 m spate (27 iunie), 100 m fluture (26 iunie) Alexandru Constantinescu – 100 m spate (27 iunie), 200 m spate (28 iunie)

– 100 m spate (27 iunie), 200 m spate (28 iunie) Robert Badea – 200 m mixt (28 iunie), 400 m mixt (27 iunie)

David Popovici: „Cred că voi bate un nou record mondial”

Popovici are amintiri plăcute din bazinul de la Foro Italico din Roma.

În 2022, la Campionatele Europene de la Roma, David a stabilit un nou record mondial în proba de 100 metri. A oprit cronometrul la 46,86 de secunde.

La plecarea din țară, cvadruplul campion olimpic a dezvăluit care sunt obiectivele sale la Trofeo Settecolli.

„Atmosfera este întotdeauna extraordinară în Italia, îmi place foarte mult să concurez acolo, mai ales la bazinul ăsta. De fiecare dată când am concurat acolo au venit și un număr foarte mare de români.

Îmi aduc aminte inclusiv la Europene acum câțiva ani, când am bătut recordul mondial, auzeam de la niște muncitori care montau schela: «Hai, David, hai!» Da, abia aștept.

Cu siguranță focusul nu e pe 50 de metri liber, am vineri 50 liber, după care 100 sâmbătă și 200 duminică. Am luat 50 mai mult pentru a antrena suta, nici nu știu sincer dacă o să mă calific în finală.

Sunt calificat cu al 9-lea timp, dar nici nu contează. Suta și 200 de metri, acolo îmi doresc să înot pe cât de bine pot, întotdeauna obiectivul fiind să mă întrec eu cu cronometrul și să încerc să fiu mai bun decât am fost ieri.

Da, mai e puțin (n.r. până la Campionatele Europene de la Paris). Sunt bine, suntem în plin antrenament. Inclusiv pentru concursul ăsta nu avem cine știe ce pregătire mai ușoară pentru a fi mai odihniți, dar asta e și ideea.

Acum la Roma e un antrenament mai avansat. Pentru Europenele de la Paris suntem bine. Sunt sigur că o pot depăși (n.r. performanța din 2022 de la Europenele de la Roma, când a stabilit recordul mondial la acea vreme la 100 de metri liber).

Nu știu dacă luna asta sau anul ăsta, dar nu numai cred că voi bate un nou record mondial, știu că la un moment dat voi bate recordul mondial. Amândouă orașele (n.r. Roma și Paris) mi-au purtat noroc, să zicem.

Cred că Roma îmi place un pic mai mult, fiind oamenii un pic mai prietenoși. Nu mă plictisesc, în sfârșit începe sezonul ăsta mai aglomerat și pentru bine și abia aștept. Mi-e dor să îmi fie foame de…”, a declarat David Popovici , potrivit digisport.ro.

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