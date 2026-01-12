Cât încasează Barcelona Premiile Supercupei Spaniei, defalcate » Federația spaniolă, venituri de peste 50 de milioane de euro

Barcelona - Real Madrid 3-2. Catalanii au câștigat finala Supercupei Spaniei, iar acest titlu vine cu o recompensă financiară semnificativ mai mare decât în ediția precedentă.

Pentru Barcelona au marcat Raphinha, în minutele 36 și 73, și Robert Lewandowski, în minutul 45+4.

De partea cealaltă, Real Madrid a punctat prin Vinicius Junior (45+2) și Gonzalo Garcia (45+6).

Barcelona - Real Madrid 3-2 . Premiile Supercupei Spaniei

Federația Regală Spaniolă de Fotbal (RFEF) a majorat premiile acordate cluburilor participante de la 19 milioane la 21,3 milioane, conform as.com.

Fondurile nu mai sunt distribuite exclusiv în funcție de clasamentul titlurilor și al competițiilor internaționale, ci și de performanța obținută pe teren.

Cei patru participanți au primit împreună 16,3 milioane de euro doar pentru prezență, o creștere semnificativă față de cele 14,95 milioane din sezonul trecut.

În 2026, premiile sunt distribuite echilibrat, însă Real Madrid și Barcelona continuă să încaseze cea mai mare parte a fondurilor.

Cele două s-au întâlnit în finalele edițiilor din 2025, 2024 și 2023.

Campioana (Barcelona): două milioane de €

două milioane de € Vicecampioana (Real Madrid): 1.4 milioane de €

1.4 milioane de € Locul 3 (Atletico Madrid și Athletic Bilbao): câte 800.000 de €

La aceste sume se adaugă și premiul pentru participare, care se împarte la cele patru echipe: circa 4,075 milioane € pentru fiecare formație.

Premiile totale în Supercupa Spaniei 2025:

Real Madrid: 6,15 milioane €

Barcelona: 6 milioane €

Athletic Bilbao: 2 milioane €

Mallorca: 850.000 €

51 de milioane de euro reprezintă veniturile totale aduse de Supercupa Spaniei, iar din această sumă, 26 de milioane € sunt alocate dezvoltării fotbalului de bază pentru ligile Primera, Segunda și Tercera Federacion, resursele provenind din sponsorizări, drepturi TV și cei 40 de milioane € incluși în contractul cu Arabia Saudită

