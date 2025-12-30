Serie A schimbă mingea Decizia a fost anunțată de preşedintele ligii italiene. Care este motivul modificării +4 foto
Mingea portocalie Puma Orbita Hi-Vis. Foto: Imago
Campionate

Serie A schimbă mingea Decizia a fost anunțată de preşedintele ligii italiene. Care este motivul modificării

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.12.2025, ora 13:59
alt-text Actualizat: 30.12.2025, ora 13:59
  • Ezio Simonelli a anunțat că Serie A va renunța la utilizarea mingii portocalii introduse în acest sezon.

Decizia vine în urma numeroaselor sesizări primite de oficialii competiției, care au semnalat probleme de vizibilitate, în special pentru persoanele care au deficiențe de vedere.

A murit o legendă a lui Atletico  Cel mai longeviv căpitan al formației din Madrid a decedat la 91 de ani
Citește și
A murit o legendă a lui Atletico Cel mai longeviv căpitan al formației din Madrid a decedat la 91 de ani
Citește mai mult
A murit o legendă a lui Atletico  Cel mai longeviv căpitan al formației din Madrid a decedat la 91 de ani

Serie A renunță la mingea portocalie: „Se va reveni la alb sau galben”

„Am primit foarte multe sesizări justificate pe acest subiect, există persoane care nu reușesc să vadă mingea din cauza daltonismului.

Le-am cerut furnizorilor noștri să grăbească livrarea unor mingi noi. Pentru fiecare meci sunt necesare 25 de mingi, adică aproximativ 500 de mingi pe săptămână, la care se adaugă cele oferite echipelor pentru antrenamente.

Au pus în producție toate mingile noi într-o culoare care să poată fi văzută, dar va fi nevoie de puțin timp până când această minge portocalie va putea fi înlocuită.

A fost o alegere nefericită. Se va reveni la galben sau alb”, a declarat Ezio Simonelli, conform gazzetta.it.

Galerie foto (4 imagini)

Mingea portocalie Puma Orbita Hi-Vis. Foto: Imago Mingea portocalie Puma Orbita Hi-Vis. Foto: Imago Mingea portocalie Puma Orbita Hi-Vis. Foto: Imago Mingea portocalie Puma Orbita Hi-Vis. Foto: Imago
+4 Foto
labels.photo-gallery

Mingea portocalie „Puma Orbita Hi-Vis” fusese introdusă cu scopul de a îmbunătăți vizibilitatea pentru jucători și spectatori și a fost folosită pentru prima dată în etapa #12 din Serie A.

Ce e daltonismul

Daltonismul este un defect al vederii care constă în incapacitatea de a distinge culorile, în special roșul de verde.

Clasamentul în Serie A

LocEchipăMeciuriPuncte
1Inter1636
2AC Milan1635
3Napoli1634
4AS Roma1733
5Juventus1732
6Como1627
7Bologna1626
8Lazio1724
9Sassuolo1722
10Atalanta1722
11Udinese1722
12Cremonese1721
13Torino1720
14Cagliari1718
15Parma1617
16Lecce1616
17Genoa1714
18Verona1612
19Pisa1711
20Fiorentina179

Citește și

Sarri, operat la inimă! De ce a avut nevoie antrenorul lui Lazio de intervenție chirurgicală. Diagnosticul a dat alarma
Campionate
12:59
Sarri, operat la inimă! De ce a avut nevoie antrenorul lui Lazio de intervenție chirurgicală. Diagnosticul a dat alarma
Citește mai mult
Sarri, operat la inimă! De ce a avut nevoie antrenorul lui Lazio de intervenție chirurgicală. Diagnosticul a dat alarma
„Latifundiarul din Corbeanca” Ionuț Nedelcearu, despre viața din Rusia și investițiile în imobiliare: „Becali se pricepe”
Stranieri
12:16
„Latifundiarul din Corbeanca” Ionuț Nedelcearu, despre viața din Rusia și investițiile în imobiliare: „Becali se pricepe”
Citește mai mult
„Latifundiarul din Corbeanca” Ionuț Nedelcearu, despre viața din Rusia și investițiile în imobiliare: „Becali se pricepe”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
serie a italia MINGEA Ezio Simonelli
Știrile zilei din sport
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Superliga
15:22
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Citește mai mult
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Superliga
17:59
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Citește mai mult
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Campionate
16:51
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Citește mai mult
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Superliga
16:15
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Citește mai mult
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:59
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
17:50
„Româneasca” de la Rapid Cum au făcut Copos și Zotta un transfer important: „Am luat banii pe Pancu şi am plătit restul”
„Româneasca” de la Rapid Cum au făcut Copos și Zotta un transfer important: „Am luat banii pe Pancu şi am plătit restul”
16:15
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
16:51
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Top stiri din sport
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Campionate
15:25
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Citește mai mult
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că  nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Campionate
14:19
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Citește mai mult
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că  nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
Înot
13:22
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
Citește mai mult
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”
Superliga
30.12
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”
Citește mai mult
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”

Echipe/Competiții

fcsb 49 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 10 rapid 8 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
31.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share