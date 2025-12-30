Serie A schimbă mingea Decizia a fost anunțată de preşedintele ligii italiene. Care este motivul modificării

- Ezio Simonelli a anunțat că Serie A va renunța la utilizarea mingii portocalii introduse în acest sezon.
Decizia vine în urma numeroaselor sesizări primite de oficialii competiției, care au semnalat probleme de vizibilitate, în special pentru persoanele care au deficiențe de vedere.
Serie A renunță la mingea portocalie: „Se va reveni la alb sau galben”
„Am primit foarte multe sesizări justificate pe acest subiect, există persoane care nu reușesc să vadă mingea din cauza daltonismului.
Le-am cerut furnizorilor noștri să grăbească livrarea unor mingi noi. Pentru fiecare meci sunt necesare 25 de mingi, adică aproximativ 500 de mingi pe săptămână, la care se adaugă cele oferite echipelor pentru antrenamente.
Au pus în producție toate mingile noi într-o culoare care să poată fi văzută, dar va fi nevoie de puțin timp până când această minge portocalie va putea fi înlocuită.
A fost o alegere nefericită. Se va reveni la galben sau alb”, a declarat Ezio Simonelli, conform gazzetta.it.
Mingea portocalie „Puma Orbita Hi-Vis” fusese introdusă cu scopul de a îmbunătăți vizibilitatea pentru jucători și spectatori și a fost folosită pentru prima dată în etapa #12 din Serie A.
Ce e daltonismul
Daltonismul este un defect al vederii care constă în incapacitatea de a distinge culorile, în special roșul de verde.
