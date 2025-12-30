Serie A schimbă mingea Decizia a fost anunțată de preşedintele ligii italiene. Care este motivul modificării

Ezio Simonelli a anunțat că Serie A va renunța la utilizarea mingii portocalii introduse în acest sezon.

Decizia vine în urma numeroaselor sesizări primite de oficialii competiției, care au semnalat probleme de vizibilitate, în special pentru persoanele care au deficiențe de vedere.

Citește și A murit o legendă a lui Atletico Cel mai longeviv căpitan al formației din Madrid a decedat la 91 de ani Citește mai mult A murit o legendă a lui Atletico Cel mai longeviv căpitan al formației din Madrid a decedat la 91 de ani

Serie A renunță la mingea portocalie: „Se va reveni la alb sau galben”

„Am primit foarte multe sesizări justificate pe acest subiect, există persoane care nu reușesc să vadă mingea din cauza daltonismului.

Le-am cerut furnizorilor noștri să grăbească livrarea unor mingi noi. Pentru fiecare meci sunt necesare 25 de mingi, adică aproximativ 500 de mingi pe săptămână, la care se adaugă cele oferite echipelor pentru antrenamente.

Au pus în producție toate mingile noi într-o culoare care să poată fi văzută, dar va fi nevoie de puțin timp până când această minge portocalie va putea fi înlocuită.

A fost o alegere nefericită. Se va reveni la galben sau alb ”, a declarat Ezio Simonelli, conform gazzetta.it.

Mingea portocalie „Puma Orbita Hi-Vis” fusese introdusă cu scopul de a îmbunătăți vizibilitatea pentru jucători și spectatori și a fost folosită pentru prima dată în etapa #12 din Serie A.

Ce e daltonismul

Daltonismul este un defect al vederii care constă în incapacitatea de a distinge culorile, în special roșul de verde.

Clasamentul în Serie A

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Inter 16 36 2 AC Milan 16 35 3 Napoli 16 34 4 AS Roma 17 33 5 Juventus 17 32 6 Como 16 27 7 Bologna 16 26 8 Lazio 17 24 9 Sassuolo 17 22 10 Atalanta 17 22 11 Udinese 17 22 12 Cremonese 17 21 13 Torino 17 20 14 Cagliari 17 18 15 Parma 16 17 16 Lecce 16 16 17 Genoa 17 14 18 Verona 16 12 19 Pisa 17 11 20 Fiorentina 17 9

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport