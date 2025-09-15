Confuzie la schimbare Charalambous a vrut să-l bage pe Crețu, dar alta a fost modificarea: „Nu știe ce face! S-a întâmplat prea rapid și nu au avut ok-ul”

CSIKSZEREDA - FCSB 1-1. Antrenorii lui FCSB au fost protagoniștii unui moment ciudat, în minutul 76 al meciului.

Elias Charalambous a fost nevoit să facă o schimbare, după ce Juri Cisotti s-a accidentat și nu a mai putut continua partida.

CSIKSZEREDA - FCSB. Confuzie la schimbarea lui Cisotti

Antrenorul cipriot l-a chemat de la încălzire pe Valentin Crețu, moment în care restul staff-ului de la FCSB s-a întors spre team managerul echipei, Marius Ianuli, cel supranumit „Mache”, care intermediază de obicei conexiunea băncii cu patronul echipei.

În timp ce Crețu se dezechipa pentru a fi gata să intre pe teren, Lucian Filip, fostul jucător al campioanei, în prezent preparator fizic al roș-albaștrilor, i-a făcut semn lui Octavian Popescu să vină spre banca de rezervă.

În cele din urmă, Charalambous l-a trimis în teren pe Tavi Popescu, iar Crețu a rămas rezervă neutilizată.

Basarab Panduru: „Râdem, dar e de plâns”

Invitați în studioul Prima Sport, foștii fotbaliști Marius Baciu, Basarab Panduru și Aurel Țicleanu au comentat momentul:

Marius Baciu: „Charalambous nu știe ce face, nu e sigur pe cine trebuie să bage. S-a întâmplat prea rapid și nu au avut ok-ul. El l-ar fi băgat pe Crețu”

Basarab Panduru : „Doar că din spate a venit altceva... Mai degrabă în minutul ăla intră Crețu, dacă mergi pe logică. Toată lumea s-a întors către «antrenorul principal»: «Mister, pe cine băgăm?». Râdem, dar e de plâns asta”

: „Doar că din spate a venit altceva... Mai degrabă în minutul ăla intră Crețu, dacă mergi pe logică. Toată lumea s-a întors către «antrenorul principal»: «Mister, pe cine băgăm?». Râdem, dar e de plâns asta” Aurel Țicleanu: „Confuzie totală! Erau toți nedumeriți pe bancă. Lucrurile astea se cunosc. În «Arta războiului», de Sun Tzu, scrie «Vai de armata care e condusă din palat!». Trebuie condusă de pe câmpul de luptă!”

Ulterior, Gigi Becali a fost întrebat dacă el a fost cel care a dictat această modificare.

„Nu. Eu am zis să joace și Popescu înainte de meci. Nu trebuia să-l văd și pe el? Le-am zis și de Politic. Daca ei s-au gândit așa, așa au făcut”, a explicat Becali la Prima Sport.

VIDEO cu golurile marcate în Csikszereda - FCSB 1-1

