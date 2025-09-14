Inspirat de Simeone  Adrian Mihalcea, detalii din culise despre întâlnirea cu legendarul antrenor al lui Atletico Madrid

Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul celor de la UTA Arad, a dezvăluit că a avut ocazia să-l cunoască pe Diego Simeone (55 de ani), legendarul tehnician al celor de la Atletico Madrid.

Mihalcea a recunoscut că totul i se datorează lui Cosmin Contra (49 de ani), cel care a fost coleg cu Diego Simeone la Atletico Madrid, în perioada 2002-2005.

Adrian Mihalcea: „Am avut posibilitatea să ajung la Diego Simeone”

„Am avut posibilitatea în ultimii ani, datorită lui Cosmin Contra, să ajung la Atletico Madrid, la Diego Simeone.

Am avut două perioade de câte o săptămână, dar nu cred că pot să-l numesc un model sau să-l copiez 100%”, a afirmat Mihalcea pentru prosport.ro.

Fostul atacant al lui Dinamo a vorbit și despre diferențele mari de infrastructură dintre fotbalul românesc și cel din campionatele de top ale Europei:

„Ei au o infrastructură mult mai dezvoltată decât noi și se raportează la sute de milioane de euro, nu la zeci de milioane de euro. Atunci când ai jucători cu calitate, antrenamentele sunt mult mai reușite”.

Adrian Mihalcea, gata de o nouă vizită la Atletico Madrid: „O să pot sta mai mult!”

Mihalcea a dezvăluit că discuția cu Simeone a durat doar câteva minute, deoarece argentinianul avea un program foarte încărcat.

Cu toate acestea, antrenorul arădenilor a reușit să asiste la o ședință de antrenament a celor de la Atletico Madrid și a afirmat că se va întoarce în Spania atunci când Simeone va avea mai mult timp liber.

„Simeone era într-o perioadă competițională, între două meciuri. Unul din campionatul Spaniei și celălalt din Europa.

Am stat nu mai mult de cinci minute cu el. Au fost minute protocolare, de cunoștință. Am participat la antrenament, apoi am făcut cunoștință cu staff-ul dânsului.

N-am intrat în detalii și eram ferm convins că nu mi le poate da pe toate. A rămas ca la o viitoare vizită să pot sta mai mult. Nici mie nu-mi place atunci când sunt în pregătirea unui meci să mă abat de la lucruri” a concluzionat Mihalcea pentru sursa citată.

