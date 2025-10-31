Liga 2, etapa #12  Poli Iași câștigă la ultima fază împotriva lui FC Bihor+ Clasamentul actualizat
Liga 2

Liga 2, etapa #12 Poli Iași câștigă la ultima fază împotriva lui FC Bihor+ Clasamentul actualizat

Gabriel Neagu
Publicat: 31.10.2025, ora 19:26
Actualizat: 31.10.2025, ora 19:26
  • Poli Iași - FC Bihor 2-1. Jean-Pierre Tiehi (23 de ani) reușește „dubla” și aduce victoria gazdelor în minutele de prelungiri.
  • Partidele din Liga 2 sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro.
  • Duelul de pe „Emil Alexandrescu” este transmis pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Înaintea acestei etape, Corvinul ocupă locul 1 în Liga 2, cu 29 de puncte. Podiumul e completat de FC Bihor (25 de puncte) și ASA Târgu Mureș (23 de puncte).

Poli Iași - FC Bihor 2-1

  • A marcat: Tiehi '55 '90+4/ Stahl '21
  • Arbitru: Burloiu Dorin (Galaţi - Galaţi). A1: Mociorniță Nicolae Bogdan (Băicoi - Prahova), A2: Cosmescu Cristian (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea)
  • Stadion: Emil Alexandrescu (Iaşi - Iaşi)

SÂMBĂTĂ

Ceahlăul - Olimpia Satu Mare, de la 11:00

  • Arbitru: Demetrescu Iuliana Elena (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea). A1: Dobre Viorel (Bucureşti - Bucureşti), A2: Florea Bianca (Ploieşti - Prahova)
  • Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamţ - Neamţ)

CSM Slatina - Chindia Târgoviște, de la 11:00

  • Arbitru: Bădărău Raul Sebastian (Hunedoara - Hunedoara). A1: Suciu George (Câmpia Turzii - Cluj), A2: Antal Csaba (Baciu - Cluj)
  • Stadion: 1 Mai (Slatina - Olt)

CS Bacău - Șelimbăr, de la 11:00

  • Arbitru: Moșoiu George Dan (Ovidiu - Constanţa). A1: Novac Gabriel (Brăila - Brăila), A2: Rarinca Robert (Buftea - Ilfov).
  • Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruşi-Ciutea - Bacău)

Gloria Bistrița - Corvinul, de la 11:00

  • Arbitru: Robu Ovidiu (Chitila - Ilfov). A1: Bobe Ionuţ Marius (Bucureşti - Bucureşti), A2: Lar Daniel Stefan (Baia Mare - Maramureş)
  • Stadion: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistriţa - Bistriţa Năsăud)

Metalul Buzău - Câmpulung, de la 11:00

  • Stadion: Metalul (Buzău - Buzău)
  • Arbitru: Motan Mihai (Târgovişte - Dâmboviţa). A1: Istrate Marian (Buftea - Ilfov), A2: Contofan Iulian (Iaşi - Iaşi)

Tunari - CSM Reșița, de la 11:00

  • Arbitru: Nagy Vladimir Andrei (Măhăceni - Alba). A1: Kopriva Zsolt (Carei - Satu Mare), A2: Kopriva Biro Tamas (Carei - Satu Mare)
  • Stadion: Central Arsenal Tunari (Tunari - Ilfov)

CS Afumați - ASA Tg. Mureș, de la 12:30

  • Arbitru: Naidin Marius (Piteşti - Argeş). A1: Iftode Florin (Târgu Bujor - Galaţi), A2: Ichim Cristi Daniel (Brăila - Brăila)
  • Stadion: Comunal (Afumaţi - Ilfov)

Duminică

Concordia - CS Dinamo, de la 11:00

  • Stadion: Concordia (Chiajna - Ilfov)

Steaua - Dumbrăvița, de la 11:00

  • Stadion: Steaua (Bucureşti - Bucureşti)

Marți

FC Voluntari - Sepsi, de la 17:00

  • Stadion: Anghel Iordănescu (Voluntari - Ilfov)

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1Corvinul1129
2FC Bihor1225
3ASA Târgu Mureș1123
4Steaua1123
5FC Voluntari1122
6Poli Iași1221
7Chindia Târgoviște1120
8Sepsi1120
9CSM Reșița1119
10Metalul Buzău1119
11Chiajna1117
12CS Afumați1114
13CSM Slatina1112
14CS Dinamo1111
15Ceahlăul1111
16Gloria Bistrița1110
17FC Bacău119
18Șelimbăr118
19Dumbrăvița118
20Câmpulung118
21Tunari117
22CSM Olimpia Satu Mare114

