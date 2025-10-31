- Poli Iași - FC Bihor 2-1. Jean-Pierre Tiehi (23 de ani) reușește „dubla” și aduce victoria gazdelor în minutele de prelungiri.
Înaintea acestei etape, Corvinul ocupă locul 1 în Liga 2, cu 29 de puncte. Podiumul e completat de FC Bihor (25 de puncte) și ASA Târgu Mureș (23 de puncte).
Poli Iași - FC Bihor 2-1
- A marcat: Tiehi '55 '90+4/ Stahl '21
- Arbitru: Burloiu Dorin (Galaţi - Galaţi). A1: Mociorniță Nicolae Bogdan (Băicoi - Prahova), A2: Cosmescu Cristian (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea)
- Stadion: Emil Alexandrescu (Iaşi - Iaşi)
SÂMBĂTĂ
Ceahlăul - Olimpia Satu Mare, de la 11:00
- Arbitru: Demetrescu Iuliana Elena (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea). A1: Dobre Viorel (Bucureşti - Bucureşti), A2: Florea Bianca (Ploieşti - Prahova)
- Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamţ - Neamţ)
CSM Slatina - Chindia Târgoviște, de la 11:00
- Arbitru: Bădărău Raul Sebastian (Hunedoara - Hunedoara). A1: Suciu George (Câmpia Turzii - Cluj), A2: Antal Csaba (Baciu - Cluj)
- Stadion: 1 Mai (Slatina - Olt)
CS Bacău - Șelimbăr, de la 11:00
- Arbitru: Moșoiu George Dan (Ovidiu - Constanţa). A1: Novac Gabriel (Brăila - Brăila), A2: Rarinca Robert (Buftea - Ilfov).
- Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruşi-Ciutea - Bacău)
Gloria Bistrița - Corvinul, de la 11:00
- Arbitru: Robu Ovidiu (Chitila - Ilfov). A1: Bobe Ionuţ Marius (Bucureşti - Bucureşti), A2: Lar Daniel Stefan (Baia Mare - Maramureş)
- Stadion: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistriţa - Bistriţa Năsăud)
Metalul Buzău - Câmpulung, de la 11:00
- Stadion: Metalul (Buzău - Buzău)
- Arbitru: Motan Mihai (Târgovişte - Dâmboviţa). A1: Istrate Marian (Buftea - Ilfov), A2: Contofan Iulian (Iaşi - Iaşi)
Tunari - CSM Reșița, de la 11:00
- Arbitru: Nagy Vladimir Andrei (Măhăceni - Alba). A1: Kopriva Zsolt (Carei - Satu Mare), A2: Kopriva Biro Tamas (Carei - Satu Mare)
- Stadion: Central Arsenal Tunari (Tunari - Ilfov)
CS Afumați - ASA Tg. Mureș, de la 12:30
- Arbitru: Naidin Marius (Piteşti - Argeş). A1: Iftode Florin (Târgu Bujor - Galaţi), A2: Ichim Cristi Daniel (Brăila - Brăila)
- Stadion: Comunal (Afumaţi - Ilfov)
Duminică
Concordia - CS Dinamo, de la 11:00
- Stadion: Concordia (Chiajna - Ilfov)
Steaua - Dumbrăvița, de la 11:00
- Stadion: Steaua (Bucureşti - Bucureşti)
Marți
FC Voluntari - Sepsi, de la 17:00
- Stadion: Anghel Iordănescu (Voluntari - Ilfov)
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Corvinul
|11
|29
|2
|FC Bihor
|12
|25
|3
|ASA Târgu Mureș
|11
|23
|4
|Steaua
|11
|23
|5
|FC Voluntari
|11
|22
|6
|Poli Iași
|12
|21
|7
|Chindia Târgoviște
|11
|20
|8
|Sepsi
|11
|20
|9
|CSM Reșița
|11
|19
|10
|Metalul Buzău
|11
|19
|11
|Chiajna
|11
|17
|12
|CS Afumați
|11
|14
|13
|CSM Slatina
|11
|12
|14
|CS Dinamo
|11
|11
|15
|Ceahlăul
|11
|11
|16
|Gloria Bistrița
|11
|10
|17
|FC Bacău
|11
|9
|18
|Șelimbăr
|11
|8
|19
|Dumbrăvița
|11
|8
|20
|Câmpulung
|11
|8
|21
|Tunari
|11
|7
|22
|CSM Olimpia Satu Mare
|11
|4