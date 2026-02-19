Nereguli grave la CSA Steaua Ministrul Radu Miruță a dezvăluit primele probleme identificate de Corpul de Control: „Plăteau de 5 ori mai mult” +6 foto
Radu Miruță foto: montaj/GOLAZO.ro
Diverse

Nereguli grave la CSA Steaua Ministrul Radu Miruță a dezvăluit primele probleme identificate de Corpul de Control: „Plăteau de 5 ori mai mult”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.02.2026, ora 13:55
alt-text Actualizat: 19.02.2026, ora 13:55
  • Radu Miruță (40 de ani), Ministrul Apărării Naționale, a vorbit despre neregulile găsite în cadrul CSA Steaua București.

Miruță a trimis anterior Corpul de Control la CSA Steaua, după ce a suspectat posibile cazuri de corupție și alte abateri, iar acum a primit un prim raport preliminar legat de situația de la club.

Radu Miruță, despre CSA Steaua: „Au plătit de 5 ori mai mult decât cerea Consiliul Local”

Șeful MApN intenționează să rezolve problema dreptului de promovare al echipei de fotbal Steaua, însă vrea să identifice și să elimine neregulile și cheltuielile imense avute de întregul club, care beneficiat de un buget de 32 de milioane de euro în 2025, pentru toate disciplinele.

„Am văzut mult suspans și multă pasiune pe marginea acestui subiect. Dacă ar fi să măsor doar din prisma mesajelor primite pe diverse domenii ale Ministerului, aș spune că este cel mai important subiect din MApN. E multă emoție și o înțeleg. Și zic: «Hai să mă uit și eu ce e acolo».

Și este acolo echipă de vreo două săptămâni a Corpului de Control și a celor de la Audit. Săptămâna viitoare aștept să primesc aceste rezultate, dar am cerut un pic preliminar.

Hai, să văd și eu, venit faceți de undeva? Că totuși e un bazin de înot, e un stadion nou. «De câte ori s-a închiriat stadionul?». «Păi, nu prea s-a închiriat». «Păi, cât costă?».

Deci, stadionul național, când se închiriază, costă 35.000 de euro. Ei puseseră taxă pe Stadionul Ghencea de 45.000 de euro. Mai mic stadionul, dar cu 10.000 de euro mai scump pentru a nu veni nimeni să-l închirieze”, a declarat Radu Miruță, la Antena 3.

Întrebat dacă acest lucru a fost făcut inclusiv pentru a-l împiedica pe FCSB să joace acolo, ministrul a răspuns:

„Unii zic că din cauza asta, dar nu știu să vă spun. Pe mine mă interesează că un bun pentru care Ministerul Aparării plătește nu produce când ar putea să producă”.

Steaua - Voluntari 3-2, în runda #3 din play-off-ul Ligii 2. Foto: Sportpictures
Steaua - Voluntari 3-2, în runda #3 din play-off-ul Ligii 2. Foto: Sportpictures

Radu Miruță: „Plătiseră de 5 ori mai mult decât cerea Consiliul Local pentru chirie”

În continuare, ministrul a vorbit despre neregulile găsite în legătură cu contractul de închierere al unei săli de sport din apropierea Capitalei, fiind vorba, cel mai probabil, despre Sala Sporturilor din Chiajna, unde echipa de handbal și-a desfășurat meciurile de „acasă” chiar și în acest sezon.

„Am văzut, pe lângă București, un contract care era al unei primării, o sală de sport. Era hotărâre de la Consiliul Local, cu un preț maxim (n.r. - de închiriere) și Ministerul Aparării, prin CSA, plătise de 5 ori mai mult decât cerea Consiliul Local. E document scris, nu este o poveste.

Plus deplasări multe (n.r. - ale diverselor secții), unde la aproape fiecare deplasare depășeau cu 22-25 de mii de euro plafonul maxim permis prin lege.

Poate sumele nu sunt suficiente. Alea poate trebuie să fie mărite. Dar nu poți să nu respecți legea că nu vrei tu. Când vezi un astfel de raport, te gândești: ce-o mai fi, Doamne, acolo? Sunt multe”, a mai spus Radu Miruță.

Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
steaua bucuresti CSA Steaua mapn nereguli ministrul apararii radu miruta
