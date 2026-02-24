Răspuns pentru rivali  Kopic, după ce oficialii FCSB au transmis că vor susține Dinamo ca să prindă play-off-ul: „Asta mi-a spus Gigi Becali”
Zeljko Kopic
Superliga

Răspuns pentru rivali Kopic, după ce oficialii FCSB au transmis că vor susține Dinamo ca să prindă play-off-ul: „Asta mi-a spus Gigi Becali”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 19:29
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 19:29
  • Zeljko Kopic (48 de ani) a reacționat după ultimele declarații ale lui Mihai Stoica (60 de ani) și Gigi Becali (67 de ani), în legătură cu lupta din ultimele două etape ale sezonului regulat.

FCSB este aproape să rateze calificarea în play-off și are nevoie de pași greșiți ai contracandidatelor în ultimele runde, printre care și FC Argeș, care va înfrunta rivala Dinamo.

Zeljko Kopic: „E interesant când marele nostru rival își dorește două victorii pentru noi”

După victoria de luni seară cu Metaloglobus, 4-1, patronul Gigi Becali și-a exprimat din nou dorința ca Dinamo să-i învingă pe piteșteni, aspect care l-a amuzat pe antrenorul „câinilor”.

„Este foarte interesant când marele nostru rival își dorește două victorii pentru noi. E o situație foarte interesantă.

Gigi Becali mi-a spus deja acum 2 ani că vrea să îmi ia locul la cel mai bun antrenor al anului. Toată lumea are o șansă, iar anul acesta va fi cea de-a treia lui încercare.

E plăcut să fii într-o stare bună, să glumești, dar pentru mine contează doar Dinamo, cum jucăm, cum prestăm, să ne menținem la acest nivel ridicat și să fim cât mai puternici”, a spus Zeljko Kopic, potrivit fanatik.ro.

Ultimele două meciuri ale „alb-roșiilor” din sezonul regulat:

  • Dinamo – FC Argeș, duminică, 1 martie, ora 18:00
  • CFR Cluj – Dinamo, în jurul datei de 7 martie

În cazul în care FC Argeș, CFR Cluj și U Cluj se vor impune în etapa următoare, FCSB va fi matematic în afara locurilor de play-off.

Toate scenariile pentru ultimele două etape au fost prezentate, luni, de la GOLAZO.ro.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova⤴️2856
2Dinamo⤴️2852
3Rapid⤴️2852
4U Cluj2848
5CFR Cluj2847
6FC Argeș2846
7FCSB2843
8FC Botoșani2842
9UTA Arad2842
10Oțelul Galați2841
11Farul2837
12Petrolul⤵️2828
13Csikszereda⤵️2828
14Unirea Slobozia⤵️2824
15Hermannstadt⤵️2817
16Metaloglobus⤵️2811
⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

dinamo bucuresti gigi becali Mihai Stoica fcsb zeljko kopic reactie
