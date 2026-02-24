Zeljko Kopic (48 de ani) a reacționat după ultimele declarații ale lui Mihai Stoica (60 de ani) și Gigi Becali (67 de ani), în legătură cu lupta din ultimele două etape ale sezonului regulat.

FCSB este aproape să rateze calificarea în play-off și are nevoie de pași greșiți ai contracandidatelor în ultimele runde, printre care și FC Argeș, care va înfrunta rivala Dinamo.

Zeljko Kopic: „E interesant când marele nostru rival își dorește două victorii pentru noi”

După victoria de luni seară cu Metaloglobus, 4-1, patronul Gigi Becali și-a exprimat din nou dorința ca Dinamo să-i învingă pe piteșteni, aspect care l-a amuzat pe antrenorul „câinilor”.

„Este foarte interesant când marele nostru rival își dorește două victorii pentru noi. E o situație foarte interesantă.

Gigi Becali mi-a spus deja acum 2 ani că vrea să îmi ia locul la cel mai bun antrenor al anului. Toată lumea are o șansă, iar anul acesta va fi cea de-a treia lui încercare.

E plăcut să fii într-o stare bună, să glumești, dar pentru mine contează doar Dinamo, cum jucăm, cum prestăm, să ne menținem la acest nivel ridicat și să fim cât mai puternici”, a spus Zeljko Kopic, potrivit fanatik.ro.

Ultimele două meciuri ale „alb-roșiilor” din sezonul regulat:

Dinamo – FC Argeș, duminică, 1 martie, ora 18:00

CFR Cluj – Dinamo, în jurul datei de 7 martie

În cazul în care FC Argeș, CFR Cluj și U Cluj se vor impune în etapa următoare, FCSB va fi matematic în afara locurilor de play-off.

Toate scenariile pentru ultimele două etape au fost prezentate, luni, de la GOLAZO.ro.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 28 56 2 Dinamo⤴️ 28 52 3 Rapid⤴️ 28 52 4 U Cluj 28 48 5 CFR Cluj 28 47 6 FC Argeș 28 46 7 FCSB 28 43 8 FC Botoșani 28 42 9 UTA Arad 28 42 10 Oțelul Galați 28 41 11 Farul 28 37 12 Petrolul⤵️ 28 28 13 Csikszereda⤵️ 28 28 14 Unirea Slobozia⤵️ 28 24 15 Hermannstadt⤵️ 28 17 16 Metaloglobus⤵️ 28 11 ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

