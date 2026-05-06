- Corvinul Hunedoara a câștigat partida cu FC Voluntari, scor 2-0, și și-a asigurat matematic promovarea în primul eșalon.
Corvinul și-a asigurat matematic revenirea în primul eșalon fotbalistic al României cu două etape înainte de finalul ligii secunde, ca urmare a victoriei cu FC Voluntari.
Corvinul a promovat în Liga 1
Hunedorenii, cu 68 de puncte acumulate, sunt la 8 puncte distanță de Sepsi, ocupanta locului secund, și la zece de Voluntari, gruparea clasată pe locul al treilea.
În liga a doua, primele două clasate promovează direct în prima ligă, în timp ce locurile 3 și 4 dispută baraj cu locurile 13 și 14 din Liga 1.
6 mai:
Corvinul - FC Voluntari 2-0
- Au marcat: Albino (min. 22), Goodlad (min. 25)
- Stadion: Complex Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara” (Hunedoara)
- Arbitru: Kovacs Szabolcs. Asistenți: Badea Marius și Ilinca Cristian Daniel
7 mai:
Steaua - Sepsi, live de la 19:00
- TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
- Stadion: Steaua (Bucureşti)
S-a jucat:
FC Bihor - Chindia 3-1
- Au marcat: Hora ('15, '53), Tescan ('32)/ Popadiuc ('69)
- Arbitru: Ene Mihai Laurențiu. Asistenți: Dobre Viorel și Iftime Alexandru.
- Stadion: Iuliu Bodola
Clasamentul în play-off-ul Ligii 2
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Corvinul
|8
|68
|2. Sepsi
|7
|60
|3. Voluntari
|8
|58
|4. Steaua
|7
|48
|5. FC Bihor
|8
|48
|6. Chindia Târgoviște
|8
|39
Sâmbătă, 9 mai:
Ceahlăul - Metalul Buzău, live de la 11:00
- Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamţ)
Concordia - Olimpia Satu Mare, live de la 11:00
- Stadion: Concordia (Chiajna - Ilfov)
CS Dinamo - ASA Târgu Mureș, live de la 11:00
- Stadion: CNAF Buftea sintetic (Buftea)
CSC Șelimbăr - FC Bacău, live de la 11:00
- Stadion: Măgura (Cisnădie)
CSC Dumbrăvița - CS Afumați, live de la 11:00
- Stadion: Ştefan Dobay (Dumbrăviţa)
CSM Slatina - Poli Iași, live de la 11:00
- Stadion: 1 Mai (Slatina)
Gloria Bistrița - Câmpulung, live de la 11:00
- Stadion: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistriţa)
Tunari - CSM Reșița, live de la 11:00
- Stadion: Central Arsenal Tunari (Tunari)
Clasamentul în play-out, grupa A
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. ASA Târgu Mureș
|6
|48
|2. Metalul Buzău
|6
|47
|3. Poli Iași
|6
|41
|4. CSM Slatina
|6
|40
|5. Gloria Bistrița
|6
|31
|6. CS Dinamo
|6
|25
|7. Ceahlăul
|6
|20
|8. Câmpulung
|6
|11
Clasamentul în play-out, grupa B
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. FC Bacău
|6
|42
|2. Concordia Chiajna
|6
|40
|3. CSM Reșița
|6
|40
|4. CS Afumați
|6
|37
|5. Dumbrăvița
|6
|29
|6. CSM Satu Mare
|6
|27
|7. Șelimbăr
|6
|27
|8. Tunari
|6
|24