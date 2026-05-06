Corvinul Hunedoara a câștigat partida cu FC Voluntari, scor 2-0, și și-a asigurat matematic promovarea în primul eșalon.

Corvinul și-a asigurat matematic revenirea în primul eșalon fotbalistic al României cu două etape înainte de finalul ligii secunde, ca urmare a victoriei cu FC Voluntari.

Hunedorenii, cu 68 de puncte acumulate, sunt la 8 puncte distanță de Sepsi, ocupanta locului secund, și la zece de Voluntari, gruparea clasată pe locul al treilea.

În liga a doua, primele două clasate promovează direct în prima ligă, în timp ce locurile 3 și 4 dispută baraj cu locurile 13 și 14 din Liga 1.

6 mai:

Corvinul - FC Voluntari 2-0

Au marcat: Albino (min. 22), Goodlad (min. 25)

Stadion : Complex Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara” (Hunedoara)

Arbitru: Kovacs Szabolcs. Asistenți: Badea Marius și Ilinca Cristian Daniel

7 mai:

Steaua - Sepsi, live de la 19:00

Stadion: Steaua (Bucureşti)

S-a jucat:

FC Bihor - Chindia 3-1

Au marcat: Hora ('15, '53), Tescan ('32)/ Popadiuc ('69)

Arbitru : Ene Mihai Laurențiu. Asistenți : Dobre Viorel și Iftime Alexandru.

Stadion: Iuliu Bodola

Clasamentul în play-off -ul Ligii 2

Echipă Meciuri Puncte 1. Corvinul 8 68 2. Sepsi 7 60 3. Voluntari 8 58 4. Steaua 7 48 5. FC Bihor 8 48 6. Chindia Târgoviște 8 39

Sâmbătă, 9 mai:

Ceahlăul - Metalul Buzău, live de la 11:00

Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamţ)

Concordia - Olimpia Satu Mare, live de la 11:00

Stadion: Concordia (Chiajna - Ilfov)

CS Dinamo - ASA Târgu Mureș, live de la 11:00

Stadion: CNAF Buftea sintetic (Buftea)

CSC Șelimbăr - FC Bacău, live de la 11:00

Stadion: Măgura (Cisnădie)

CSC Dumbrăvița - CS Afumați, live de la 11:00

Stadion: Ştefan Dobay (Dumbrăviţa)

CSM Slatina - Poli Iași, live de la 11:00

Stadion: 1 Mai (Slatina)

Gloria Bistrița - Câmpulung, live de la 11:00

Stadion: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistriţa)

Tunari - CSM Reșița, live de la 11:00

Stadion: Central Arsenal Tunari (Tunari)

Clasamentul în play-out , grupa A

Echipă Meciuri Puncte 1. ASA Târgu Mureș 6 48 2. Metalul Buzău 6 47 3. Poli Iași 6 41 4. CSM Slatina 6 40 5. Gloria Bistrița 6 31 6. CS Dinamo 6 25 7. Ceahlăul 6 20 8. Câmpulung 6 11

Clasamentul în play-out , grupa B

Echipă Meciuri Puncte 1. FC Bacău 6 42 2. Concordia Chiajna 6 40 3. CSM Reșița 6 40 4. CS Afumați 6 37 5. Dumbrăvița 6 29 6. CSM Satu Mare 6 27 7. Șelimbăr 6 27 8. Tunari 6 24

