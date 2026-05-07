Matei, scos pe targă și dus la spital Lovitură șocantă la Steaua - Sepsi. Maghiarul Huszti, eliminat!

Momente de panică joi seară, în Ghencea, la Steaua - Sepsi, în play-off-ul ligii secunde.

Cosmin Matei, căpitanul oaspeților, a fost lovit cu șoldul în cap de Andras Huszti, fundașul maghiar al Stelei, eliminat!

Matei, 34 de ani, a fost luat cu targa, transportat la ambulanță, apoi la spital.

Clipe de tensiune, de spaimă, joi seară, în play-off-ul ligii secunde, la Steaua - Sepsi.

Matei, lovit în cap de Huszti. A părut că și-a pierdut cunoștința

În repriza secundă, la o fază care nu anunța nimic, la mijlocul terenului, Cosmin Matei a fost pentru câteva clipe într-o situație extrem de periculoasă.

Andras Huszti, 25 de ani, apărătorul maghiar al Stelei, l-a lovit cu șoldul în cap pe căpitanul lui Sepsi, care a căzut înfricoșător.

Câteva secunde, mijlocașul în vârstă de 34 de ani a părut că și-a pierdut cunoștința.

Huszti, eliminat! Matei a primit primul ajutor la marginea terenului

Arbitrul a chemat urgent membrii staffului medical al lui Sepsi, care au alergat imediat spre jucător.

L-au întors într-o parte, apoi fostul jucător al lui Dinamo și-a revenit din șocul loviturii.

Matei era confuz. Transportat la spital

A băut apă, s-a ridicat în picioare, dar era confuz, nu se simțea bine deloc.

Medicii lui Sepsi au cerut rapid targa. Jucătorul trebuia dus la spital.

A fost luat cu targa, transportat la ambulanța care aștepta pe tunelul stadionului. De acolo, la spital, pentru a fi supus unui examen amănunțit.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport