Pleaca de la CFR Cluj? Daniel Pancu, după demisia lui Bogdan Mara: „Când se schimbă conducătorii, se schimbă și antrenorul!”

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a lăsat de înțeles că viitorul său pe banca ardelenilor este incert.

CFR Cluj trece printr-un moment important la nivel administrativ, chiar în finalul sezonului.

Directorul sportiv Bogdan Mara a anunțat că a plecat de la CFR Cluj. Decizia sa vine în contextul în care Marian Copilu ar urma să revină în Gruia ca director executiv, iar Ioan Ivașcu ar urma să fie cooptat în postura de consilier al patronului Ioan Varga.

Daniel Pancu, după demisia lui Bogdan Mara: „Când se schimbă conducătorii, se schimbă și antrenorul!”

„Cu siguranță mă influențează, da. Nu cunosc despre ce este vorba. Eu am venit, am lucrat cu niște oameni până acum, am făcut niște lucruri minunate împreună, dar nu știu ce va fi pe viitor.

Mara pleacă, așa ne-a anunțat și pe noi. În mod normal, când se schimbă lucrurile astea, se schimbă și antrenorii, dar deocamdată nu știu, nu e nimic oficial.

Normal este ca atunci când se schimbă conducătorii să se schimbe și antrenorul. Sunt oameni cu care au lucrat, cu care au relații. Nu e cazul la mine. Nu am informații, dar sunt zvonuri că lucrurile așa se îndreaptă. Asta de câteva zile”, a transmis Pancu, potrivit gsp.ro.

Domnul președinte (n.r. - Iuliu Mureșan) nu știe nici el foarte bine ce să-mi răspundă, dar important este ca noi să terminăm campionatul ăsta cu capul sus, fruntea sus, și să dăm până la ultima picătură de energie pentru CFR în astea 3 meciuri rămase. Asta e cel mai important; cine vine și cine pleacă contează mai puțin Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj

Daniel Pancu a bifat 25 de meciuri pe banca celor de la CFR Cluj, perioadă în care a obținut 17 victorii, 4 remize și a suferit 4 înfrângeri.

Cel mai recent succes a venit pe terenul Rapidului, scor 2-1, în etapa #7 din play-off. CFR Cluj ocupă locul 3, cu 40 de puncte, la cinci lungimi de liderul Universitatea Craiova.

