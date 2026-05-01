Corvinul e lider în play-off-ul Ligii 2, cu 65 de puncte. Voluntari și Sepsi completează podiumului cu 58, respectiv 57 de puncte.
Play-off Liga 2, etapa a 7-a
1 mai
Chindia Târgoviște - Steaua 1-0, live
- A marcat: Popadiuc ('9)
- În direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1
- Stadion: „Eugen Popescu” (Târgovişte - Dâmboviţa)
- Arbitru: Olaru Constantin Alin (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea)
- A1: Şchiopeţ Claudiu (Braşov - Braşov)
- A2: Tudor Răzvan (Bucureşti - Bucureşti)
2 mai
Sepsi Sf. Gheorghe - Corvinul, LIVE de la 12:30
- În direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1
- Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe - Covasna)
S-a jucat
FC Voluntari - FC Bihor 2-1
- Au marcat: M. Roman (min. 47), R. Crișan (min. 86) / B. Vătăjelu (min. 53)
- Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari - Ilfov)
- Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel (Galaţi - Galaţi)
- A1: Marchidanu Marius Cristian (Brăila - Brăila)
- A2: Filip Alexandru (Constanţa - Constanţa)
În minutul 90, formația din Oradea se afla în atac, forțând egalarea. La o pătrundere în careu, Alex Gîț a fost lovit în mod violent de Răzvan Gunie, care a intrat prin alunecare.
Imediat, fundașul celor de la Voluntari a început să acuze dureri insuportabile, iar toți jucătorii din jurul lui și-au pus mâinile pe cap, semn al gravității accidentării. În acel moment a fost solicitată ambulanța.
Ambulanța a intrat pe teren pentru a-i acorda îngrijiri medicale, însă a avut nevoie de ajutorul jucătorilor. Din cauza gazonului ud, mașina nu a putut înainta normal, iar fotbaliștii au împins-o pentru ca aceasta să ajungă mai aproape de poartă.
Staff-ul medical a intervenit, iar atmosfera a devenit din ce în ce mai tensionată. Florin Pîrvu, antrenorul celor de la Voluntari, a strigat „Să vă fie rușine!” către loja celor de la Bihor.
Clasamentul în play-off-ul Ligii 2
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Corvinul
|6
|65
|2. Voluntari
|7
|58
|3. Sepsi
|6
|57
|4. Steaua
|6
|45
|5. FC Bihor
|7
|45
|6. Chindia Târgoviște
|6
|39
Play-out, Liga 2, etapa a 6-a, 2 mai, de la ora 11:00
Afumați - Concordia (Grupa B)
- Stadion: Comunal (Afumaţi - Ilfov)
Câmpulung - CS Dinamo (Grupa A)
- Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel - Argeş)
CSM Reșița - Șelimbăr (Grupa B)
CSM Satu Mare - Tunari (Grupa B)
- Stadion: Olimpia - Daniel Prodan (Satu Mare - Satu Mare)
ASA Tg. Mureș - Ceahlăul (Grupa A)
- Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureş - Mureş)
FC Bacău - CSC Dumbrăvița (Grupa B)
- Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruşi-Ciutea - Bacău)
Metalul Buzău - CSM Slatina (Grupa A)
- Stadion: Gloria (Buzău - Buzău)
Poli Iași - Gloria Bistrița (Grupa A)
- Stadion: „Emil Alexandrescu” (Iaşi - Iaşi)
Clasamentul în play-out, grupa A
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Metalul Buzău
|5
|47
|2. ASA Târgu Mureș
|5
|45
|3. Poli Iași
|5
|40
|4. CSM Slatina
|5
|37
|5. Gloria Bistrița
|5
|30
|6. CS Dinamo
|5
|22
|7. Ceahlăul
|5
|20
|8. Câmpulung
|5
|11
Clasamentul în play-out, grupa B
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Concordia Chiajna
|5
|40
|2. CSM Reșița
|5
|40
|3. FC Bacău
|5
|39
|4. CS Afumați
|5
|34
|5. Dumbrăvița
|5
|29
|6. CSM Satu Mare
|5
|26
|7. Șelimbăr
|5
|24
|8. Tunari
|5
|23