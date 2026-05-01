alt-text Publicat: 01.05.2026, ora 17:28
alt-text Actualizat: 01.05.2026, ora 17:41
  • Chindia Târgoviște și Steaua se întâlnesc ACUM în play-off-ul Ligii 2.
  • Partidele din play-out-ul Ligii 2 se joacă pe 2 mai, de la ora 11:00.
  • Toate meciurile din Liga 2 sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante se văd în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Corvinul e lider în play-off-ul Ligii 2, cu 65 de puncte. Voluntari și Sepsi completează podiumului cu 58, respectiv 57 de puncte.

Play-off Liga 2, etapa a 7-a

1 mai

Chindia Târgoviște - Steaua 1-0, live

  • A marcat: Popadiuc ('9)
  • În direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1
  • Stadion: „Eugen Popescu” (Târgovişte - Dâmboviţa)
  • Arbitru: Olaru Constantin Alin (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea)
  • A1: Şchiopeţ Claudiu (Braşov - Braşov)
  • A2: Tudor Răzvan (Bucureşti - Bucureşti)

2 mai

Sepsi Sf. Gheorghe - Corvinul, LIVE de la 12:30

  • În direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1
  • Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe - Covasna)

S-a jucat

FC Voluntari - FC Bihor 2-1

  • Au marcat: M. Roman (min. 47), R. Crișan (min. 86) / B. Vătăjelu (min. 53)
  • Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari - Ilfov)
  • Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel (Galaţi - Galaţi)
  • A1: Marchidanu Marius Cristian (Brăila - Brăila)
  • A2: Filip Alexandru (Constanţa - Constanţa)

În minutul 90, formația din Oradea se afla în atac, forțând egalarea. La o pătrundere în careu, Alex Gîț a fost lovit în mod violent de Răzvan Gunie, care a intrat prin alunecare.

Imediat, fundașul celor de la Voluntari a început să acuze dureri insuportabile, iar toți jucătorii din jurul lui și-au pus mâinile pe cap, semn al gravității accidentării. În acel moment a fost solicitată ambulanța.

Ambulanța a intrat pe teren pentru a-i acorda îngrijiri medicale, însă a avut nevoie de ajutorul jucătorilor. Din cauza gazonului ud, mașina nu a putut înainta normal, iar fotbaliștii au împins-o pentru ca aceasta să ajungă mai aproape de poartă.

Staff-ul medical a intervenit, iar atmosfera a devenit din ce în ce mai tensionată. Florin Pîrvu, antrenorul celor de la Voluntari, a strigat „Să vă fie rușine!” către loja celor de la Bihor.

Clasamentul în play-off-ul Ligii 2

EchipăMeciuriPuncte
1. Corvinul665
2. Voluntari758
3. Sepsi 657
4. Steaua 645
5. FC Bihor745
6. Chindia Târgoviște639

Play-out, Liga 2, etapa a 6-a, 2 mai, de la ora 11:00

Afumați - Concordia (Grupa B)

  • Stadion: Comunal (Afumaţi - Ilfov)

Câmpulung - CS Dinamo (Grupa A)

  • Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel - Argeş)

CSM Reșița - Șelimbăr (Grupa B)

CSM Satu Mare - Tunari (Grupa B)

  • Stadion: Olimpia - Daniel Prodan (Satu Mare - Satu Mare)

ASA Tg. Mureș - Ceahlăul (Grupa A)

  • Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureş - Mureş)

FC Bacău - CSC Dumbrăvița (Grupa B)

  • Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruşi-Ciutea - Bacău)

Metalul Buzău - CSM Slatina (Grupa A)

  • Stadion: Gloria (Buzău - Buzău)

Poli Iași - Gloria Bistrița (Grupa A)

  • Stadion: „Emil Alexandrescu” (Iaşi - Iaşi)

Clasamentul în play-out, grupa A

EchipăMeciuriPuncte
1. Metalul Buzău547
2. ASA Târgu Mureș545
3. Poli Iași540
4. CSM Slatina537
5. Gloria Bistrița530
6. CS Dinamo522
7. Ceahlăul520
8. Câmpulung511

Clasamentul în play-out, grupa B

EchipăMeciuriPuncte
1. Concordia Chiajna540
2. CSM Reșița540
3. FC Bacău539
4. CS Afumați534
5. Dumbrăvița529
6. CSM Satu Mare526
7. Șelimbăr524
8. Tunari523

