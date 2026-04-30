Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari"

Publicat: 30.04.2026, ora 23:59
Actualizat: 01.05.2026, ora 00:00
  • Dani Coman (47 de ani), președintele celor de la FC Argeș, ia în calcul să meargă la TAS după ce gruparea piteșteană nu a primit licența UEFA pentru sezonul 2026/2027.

Hotărârea este definitivă pe plan intern, astfel că piteștenii mai pot încerca să schimbe verdictul doar printr-un demers la forurile internaționale.

FC Argeș nu renunță la licența UEFA: „Sunt multe lucruri și inexactități”

FC Argeș va avea dreptul să evolueze în campionatul intern, unde se află în prezent pe locul 6 în play-off, cu 30 de puncte, însă nu îndeplinește criteriile necesare pentru participarea în competițiile europene.

„Se mai poate face ceva, pentru că sunt multe lucruri și inexactități. Putem merge la TAS, inclusiv la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Mă voi consulta cu domnul primar și vom lua o decizie. Din punctul meu de vedere, problema e una simplă și nedreaptă.

Nouă ni s-a refuzat licența doar pentru că pe hârtie bilanțul contabil arată un capital propriu negativ. În realitate, lotul nostru de jucători are valoare de piață în jurul a 11 milioane de euro.

Regulamentul FRF nu permite însă să se ia în calcul această valoare reală a jucătorilor și care este principalul activ al clubului. Asta este realitatea”, a spus Dani Coman, potrivit fanatik.ro.

Deci noi suntem penalizați tocmai pentru că ne-am păstrat echipa și investim pe termen lung și în stabilitate, în loc să vindem rapid jucători, așa cum fac alte cluburi. Nu, noi mergem pe stabilitate și vrem să creștem organic așa cum am făcut-o de când am venit eu la FC Argeș și cred că este o regulă care nu reflectă realitatea economică a fotbalului românesc. Dani Coman

FC Argeș va avea dreptul să evolueze în campionatul intern, unde se află în prezent pe locul 6 în play-off, cu 30 de puncte, însă nu îndeplinește criteriile necesare pentru participarea în competițiile europene.

Mâine (n.r. – vineri) vom decide dacă vom lupta în continuare pentru dreptul nostru de a reprezenta Argeșul și fotbalul românesc în Europa.

Am luat legătura cu avocații și ni s-a spus clar că sunt șanse foarte mari și la TAS, și la Curtea de Justiție a UE”, a mai spus oficialul celor de la FC Argeș.

Daniel Stanciu, directorul de imagine și comunicare al celor de la FC Argeș, a explicat anterior că piteștenii au avut întârzieri la plata unor obligații către ANAF și nu au respectat exact termenele impuse de licențierea UEFA.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova642
2U Cluj639
3CFR Cluj637*
4Dinamo634
5Rapid632
6FC Argeș630
*beneficiază de rotunjire

În total, nouă echipe din SuperLiga au primit licența pentru participarea în competițiile europene masculine din sezonul 2026/2027.

Din play-off, licența UEFA a fost acordată cluburilor Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, CFR Cluj, Rapid și Dinamo.

Din play-out, au primit licență FCSB, FC Botoșani, Farul Constanța și Csikszereda.

Licența UEFA pentru competițiile feminine a fost acordată următoarelor cluburi: Farul, Csikszereda și Universitatea Olimpia Cluj.

