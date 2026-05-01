Ce se întâmplă cu CSM București? Măsurile propuse de Ciucu pentru echipa din Final Four: „De ce dăm milioane pentru jucătoare străine?”

Publicat: 01.05.2026, ora 09:00
  • Primarul Ciprian Ciucu a analizat situația financiară a clubului CSM București și a vorbit despre bugetul mare de care beneficiază echipa de handbal feminin.

Edilul Capitalei și-a exprimat aprecierea față de sportivele care au parte de un sezon incredibil în Liga Campionilor EHF, însă susține că nu-și dă seama dacă modul în care se cheltuie banii la club este eficient pentru București.

Moment incredibil VIDEO. Fostul atacant din Premier League a ratat 3 penalty-uri în decurs de 6 minute
Citește și
Moment incredibil VIDEO. Fostul atacant din Premier League a ratat 3 penalty-uri în decurs de 6 minute
Citește mai mult
Moment incredibil VIDEO. Fostul atacant din Premier League a ratat 3 penalty-uri în decurs de 6 minute

Ciprian Ciucu: „De ce dau milioane din banii bucureștenilor pentru străine?”

Primarul general spune că nu-și poate explica dacă misiunea CSM-ului este de a aduce performanțe României și de a dezvolta handbalul românesc sau doar de a obține rezultate, plătind jucătoare străine cu sume foarte mari.

„CSM, dacă nu mă înșel, va avea un buget de aproximativ 60 de milioane de lei. O parte, undeva la 10-15 milioane de lei, sunt datorii din trecut. Așa l-am luat, cu datorii. Per ansamblu, e mai mic bugetul. Și am mai făcut ceva. Am pus o linie bugetară pentru a construi o sală de sport, din aceea, pe model de hală. Se lucrează la proiect.

CSM are cheltuieli foarte mari cu închirierea de la privați. Problema mea cu CSM-ul e alta. Poate vom avea o dezbatere în București, cu consilierii generali și cu bucureștenii, în care să definim ce facem cu CSM-ul.

Eu nu știu ce e CSM. E un club de performanță ca Steaua, Rapid sau Dinamo? Sau e un club pentru sportul de masă? M-am uitat la echipa de handbal feminin, care are rezultate și merită felicitări. Dar în mare proporție are în componență jucătoare străine.

De ce dau din banii bucureștenilor pentru jucătoare străine? De ce dau milioane? Susțin handbalul din țările lor sau handbalul din România? Încă nu am un răspuns. Dacă vrei performanță, trebuie să dai bani. I-am cerut președintelui să echilibreze situația și să avem mai multe contracte cu jucătoare din țară, ca să ajutăm handbalul românesc.

Eu nu am definită misiunea CSM. Vrem să fie un club de performanță și ne asumăm bugete mai mari pentru sporturile de echipă? Vrem să jucăm la nivel european? Atunci să-l definim ca atare, dar la stat e mai greu. Sau facem mai multe secții și ne concentrăm să atragem copiii la sporturile de masă. Trebuie să decidem împreună ce facem cu CSM-ul.

Am fost mândri de Cristina Neagu, nu? E și normal. Dar avea salariu… E și normal să fie așa. Dacă vrei performanță trebuie să recompensezi sportivul. Vom avea o dezbatere la nivel de București. Ce vrem cu CSM-ul? Vrem să-l ducem către sportul de masă și să creștem copii sau să-l ducem către performanță și să plătim jucătoare din afară cu salarii importante?

Eu încă nu am o viziune. Și nu vreau să fie viziunea mea. Vreau să fie viziunea orașului. Trebuie să decidem împreună. Uite, CSM București e în Final Four la handbal. E foarte tare! Suntem mândri? Suntem. Dar ne costă”, a declarat primarul Ciprian Ciucu într-o conferință de presă, potrivit fanatik.ro.

CSM București va juca în Final Four-ul Ligii Campionilor

CSM București s-a calificat în Final 4, după o așteptare de 8 ani. Duminică, „tigroaicele” au învins Esbjerg, în Sala Polivalentă din Capitală, scor 37-27. În tur, formația daneză câștigase cu 26-25.

Programul Final Four-ului Ligii Campionilor EHF:

Sâmbătă, 6 iunie

  • Ora 16:00 - CSM București – Metz
  • Ora 19:00 - Gyor – Brest

Duminică, 7 iunie

  • Ora 16:00 - Finala mică
  • Ora 19:00 - Finala mare

Citește și

Moment incredibil VIDEO. Fostul atacant din Premier League a ratat 3 penalty-uri în decurs de 6 minute
Campionate
22:28
Moment incredibil VIDEO. Fostul atacant din Premier League a ratat 3 penalty-uri în decurs de 6 minute
Citește mai mult
Moment incredibil VIDEO. Fostul atacant din Premier League a ratat 3 penalty-uri în decurs de 6 minute
„Să ne respecte mai mult!” Mihai Stoica, despre anunțul FRF privind startul de sezon:  „Ia decizii doar ca să-și arate mușchii”
Superliga
22:01
„Să ne respecte mai mult!” Mihai Stoica, despre anunțul FRF privind startul de sezon: „Ia decizii doar ca să-și arate mușchii”
Citește mai mult
„Să ne respecte mai mult!” Mihai Stoica, despre anunțul FRF privind startul de sezon:  „Ia decizii doar ca să-și arate mușchii”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”
SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”
SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”
csm bucuresti buget EHF Champions League ciprian ciucu
Știrile zilei din sport
„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport
Superliga
01.05
„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport
Citește mai mult
„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport
Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR
Stranieri
01.05
Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR
Citește mai mult
Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR
„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire
Superliga
01.05
„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire
Citește mai mult
„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire
„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu
Campionate
01.05
„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu
Citește mai mult
„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:56
„Dacă fac toți așa, ce facem?” Becali, categoric în legătură cu titularul de la FCSB: „Trebuie să primească amendă!”
„Dacă fac toți așa, ce facem?” Becali, categoric în legătură cu titularul de la FCSB: „Trebuie să primească amendă!”
22:48
Șut a ratat primul trofeu în EAU FOTO. Moment umilitor pentru mijlocașul așteptat de FCSB! Fusese introdus pentru penalty-uri
Șut a ratat primul trofeu în EAU FOTO. Moment umilitor pentru mijlocașul așteptat de FCSB! Fusese introdus pentru penalty-uri
23:04
„Ne-am antrenat două zile la asta” Robert Ilyeș a dezvăluit secretul succesului cu FCSB: „O satisfacție să bați campioana”
„Ne-am antrenat două zile la asta”  Robert Ilyeș a dezvăluit secretul succesului cu FCSB: „O satisfacție să bați campioana”
22:40
„Mai bine cu ei decât cu Botoșani” Patronul FCSB nu e supărat după înfrângerea cu Csikszereda: „Pregătim barajul”
„Mai bine cu ei decât cu Botoșani” Patronul FCSB nu e supărat după înfrângerea cu Csikszereda: „Pregătim barajul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
