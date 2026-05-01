Ce se întâmplă cu CSM București? Măsurile propuse de Ciucu pentru echipa din Final Four: „De ce dăm milioane pentru jucătoare străine?”

Primarul Ciprian Ciucu a analizat situația financiară a clubului CSM București și a vorbit despre bugetul mare de care beneficiază echipa de handbal feminin.

Edilul Capitalei și-a exprimat aprecierea față de sportivele care au parte de un sezon incredibil în Liga Campionilor EHF, însă susține că nu-și dă seama dacă modul în care se cheltuie banii la club este eficient pentru București.

Ciprian Ciucu: „De ce dau milioane din banii bucureștenilor pentru străine?”

Primarul general spune că nu-și poate explica dacă misiunea CSM-ului este de a aduce performanțe României și de a dezvolta handbalul românesc sau doar de a obține rezultate, plătind jucătoare străine cu sume foarte mari.

„CSM, dacă nu mă înșel, va avea un buget de aproximativ 60 de milioane de lei. O parte, undeva la 10-15 milioane de lei, sunt datorii din trecut. Așa l-am luat, cu datorii. Per ansamblu, e mai mic bugetul. Și am mai făcut ceva. Am pus o linie bugetară pentru a construi o sală de sport, din aceea, pe model de hală. Se lucrează la proiect.

CSM are cheltuieli foarte mari cu închirierea de la privați. Problema mea cu CSM-ul e alta. Poate vom avea o dezbatere în București, cu consilierii generali și cu bucureștenii, în care să definim ce facem cu CSM-ul.

Eu nu știu ce e CSM. E un club de performanță ca Steaua, Rapid sau Dinamo? Sau e un club pentru sportul de masă? M-am uitat la echipa de handbal feminin, care are rezultate și merită felicitări. Dar în mare proporție are în componență jucătoare străine.

De ce dau din banii bucureștenilor pentru jucătoare străine? De ce dau milioane? Susțin handbalul din țările lor sau handbalul din România? Încă nu am un răspuns. Dacă vrei performanță, trebuie să dai bani. I-am cerut președintelui să echilibreze situația și să avem mai multe contracte cu jucătoare din țară, ca să ajutăm handbalul românesc.

Eu nu am definită misiunea CSM. Vrem să fie un club de performanță și ne asumăm bugete mai mari pentru sporturile de echipă? Vrem să jucăm la nivel european? Atunci să-l definim ca atare, dar la stat e mai greu. Sau facem mai multe secții și ne concentrăm să atragem copiii la sporturile de masă. Trebuie să decidem împreună ce facem cu CSM-ul.

Am fost mândri de Cristina Neagu, nu? E și normal. Dar avea salariu… E și normal să fie așa. Dacă vrei performanță trebuie să recompensezi sportivul. Vom avea o dezbatere la nivel de București. Ce vrem cu CSM-ul? Vrem să-l ducem către sportul de masă și să creștem copii sau să-l ducem către performanță și să plătim jucătoare din afară cu salarii importante?

Eu încă nu am o viziune. Și nu vreau să fie viziunea mea. Vreau să fie viziunea orașului. Trebuie să decidem împreună. Uite, CSM București e în Final Four la handbal. E foarte tare! Suntem mândri? Suntem. Dar ne costă”, a declarat primarul Ciprian Ciucu într-o conferință de presă, potrivit fanatik.ro.

CSM București va juca în Final Four-ul Ligii Campionilor

CSM București s-a calificat în Final 4, după o așteptare de 8 ani. Duminică, „tigroaicele” au învins Esbjerg, în Sala Polivalentă din Capitală, scor 37-27. În tur, formația daneză câștigase cu 26-25.

Programul Final Four-ului Ligii Campionilor EHF:

Sâmbătă, 6 iunie

Ora 16:00 - CSM București – Metz

Ora 19:00 - Gyor – Brest

Duminică, 7 iunie

Ora 16:00 - Finala mică

Ora 19:00 - Finala mare

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport