Sepsi - FC Bihor e meciul care se joacă, la această oră, în play-off-ul din Liga 2.

În primul meci al zilei, FC Voluntari a învins-o fără drept de apel pe Chindia Târgoviște, scor 5-1.

Meciurile din Liga 2 sunt transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele vor fi în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

Corvinul Hunedoara a încheiat sezonul regulat pe primul loc după victoria cu FC Bihor, scor 2-1, iar Sepsi pe locul secund. Chindia, Bihor Oradea și FC Voluntari sunt celelalte echipe care s-au calificat în play-off.

TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Arbitru : Robu Ovidiu, Asistenți : Vlase Daniel, Şchiopeţ Claudiu

S-au jucat

FC Voluntari - Chindia 5-1

Au marcat: R. Guțea ('4), Nemec ('25), Schieb ('44), I Gheorghe (pen. '51), Vencu ('81) / Necșulescu ('87)

Arbitru : Moroiță Andrei, Asistenți : Duță George Bogdan, Lucaciu Doru Claudiu

Corvinul - Steaua 1-0

A marcat: Bratu (11)

Arbitru : Lăstun Mihail Sebastian, Asistenți : Mociorniță Nicolae Bogdan, Cozorici Bogdan Ioan

Concordia Chiajna - Dumbrăvița 1-0

A marcat: Bălașa (23)

Arbitru : Burloiu Dorin, Asistenți : Antal Damian, Alexandru Eugen Petre

CS Afumați - CSC Șelimbăr 0-1

A marcat: Baba (76)

Arbitru : Bădoiu Marius Daniel, Asistenți : Biro Barna Tamas, Bărbulescu Marius

CSM Reșița - Olimpia Satu Mare 2-0

Au marcat: Apro (49), Modan (54)

Arbitru : Ardelean Mircea, Asistenți : Matica Marius Ionuț, Nistor Daniel

ASA Târgu Mureș - Câmpulung 6-1

Au marcat: Ekollo (24, 66), Bogdan (63, 80), Magerusan (90), Avram (90+2)/Karaklajic (76)

Arbitru : Florescu Valentin, Asistenți : Ciuraru Roberto, Boncz Gabriel

FC Bacău - Tunari 1-0

A marcat: Aftanache (72)

Arbitru : Nagy Vladimir Andrei, Asistenți : Dobre Viorel, Calin Daniel

Gloria Bistrița - CSM Slatina 1-2

Au marcat: Cavar (34)/Nastasie (86), Siafa (90+2)

Arbitru : Buzarnescu Dan Ștefan, Asistenți : Noroc Mihăiță Adrian, Albulescu Gică Sandocan Ionel

Metalul Buzău - CS Dinamo 4-2

Au marcat: Robu (24), Dumitrache (59), Stancovici (78), Dumitru (90+1)/Mălăele (86), Cocoș (88)

Arbitru : Vîrgolici Cristian, Asistenți : Tanase Lucian, Petre-Ioan Doru Nicolae

Poli Iași - Ceahlăul Piatra Neamț 3-0

Au marcat: Camara (8), Tiehi (43), Olaru (90+2)

Arbitru : Demetrescu Iuliana Elena, Asistenți : Păduraru Sebastian, Cosmescu Cristian

Clasamentul în play-off -ul Ligii 2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Corvinul 1 56 2 Sepsi 0 44 3 FC Voluntari 1 42 4 FC Bihor 0 39 5 Steaua 0 39 6 Chindia Târgoviște 1 39

Clasamentul în play-out , grupa A

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 ASA Târgu Mureș 1 40 2 Metalul Buzău 1 35 3 Poli Iași 1 34 4 CSM Slatina 1 29 5 Gloria Bistrița 1 26 6 Ceahlăul 1 18 7 CS Dinamo 1 16 8 Câmpulung 1 10

Clasamentul în play-out , grupa B

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 CSM Reșița 1 36 2 FC Bacău 1 36 3 Concordia Chiajna 1 30 4 CS Afumați 1 30 5 Dumbrăvița 1 25 6 CSC Șelimbăr 1 23 7 Tunari 1 16 8 Olimpia Satu Mare 1 14

