LIVE Sepsi - FC Bihor, în play-off-ul din Liga 2. În primul meci al zilei, FC Voluntari, victorie la scor cu Chindia Târgoviște » Program + clasament
alt-text Publicat: 22.03.2026, ora 10:58
alt-text Actualizat: 22.03.2026, ora 13:05
  • Sepsi - FC Bihor e meciul care se joacă, la această oră, în play-off-ul din Liga 2.
  • În primul meci al zilei, FC Voluntari a învins-o fără drept de apel pe Chindia Târgoviște, scor 5-1.
  • Meciurile din Liga 2 sunt transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele vor fi în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

Corvinul Hunedoara a încheiat sezonul regulat pe primul loc după victoria cu FC Bihor, scor 2-1, iar Sepsi pe locul secund. Chindia, Bihor Oradea și FC Voluntari sunt celelalte echipe care s-au calificat în play-off.

LIVE. Sepsi - FC Bihor

  • TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1
  • Arbitru: Robu Ovidiu, Asistenți: Vlase Daniel, Şchiopeţ Claudiu
  • Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe - Covasna)

S-au jucat

FC Voluntari - Chindia 5-1

  • Au marcat: R. Guțea ('4), Nemec ('25), Schieb ('44), I Gheorghe (pen. '51), Vencu ('81) / Necșulescu ('87)
  • Arbitru: Moroiță Andrei, Asistenți: Duță George Bogdan, Lucaciu Doru Claudiu
  • Stadion: Anghel Iordănescu (Voluntari - Ilfov)

Corvinul - Steaua 1-0

  • A marcat: Bratu (11)
  • Arbitru: Lăstun Mihail Sebastian, Asistenți: Mociorniță Nicolae Bogdan, Cozorici Bogdan Ioan
  • Stadion: Complex Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara" (Hunedoara - Hunedoara)

Concordia Chiajna - Dumbrăvița 1-0

  • A marcat: Bălașa (23)
  • Arbitru: Burloiu Dorin, Asistenți: Antal Damian, Alexandru Eugen Petre
  • Stadion: Concordia (Chiajna - Ilfov)

CS Afumați - CSC Șelimbăr 0-1

  • A marcat: Baba (76)
  • Arbitru: Bădoiu Marius Daniel, Asistenți: Biro Barna Tamas, Bărbulescu Marius
  • Stadion: Comunal (Afumaţi - Ilfov)

CSM Reșița - Olimpia Satu Mare 2-0

  • Au marcat: Apro (49), Modan (54)
  • Arbitru: Ardelean Mircea, Asistenți: Matica Marius Ionuț, Nistor Daniel
  • Stadion: „Mircea Chivu” (Reşiţa - Caraş Severin)

ASA Târgu Mureș - Câmpulung 6-1

  • Au marcat: Ekollo (24, 66), Bogdan (63, 80), Magerusan (90), Avram (90+2)/Karaklajic (76)
  • Arbitru: Florescu Valentin, Asistenți: Ciuraru Roberto, Boncz Gabriel
  • Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureş - Mureş)

FC Bacău - Tunari 1-0

  • A marcat: Aftanache (72)
  • Arbitru: Nagy Vladimir Andrei, Asistenți: Dobre Viorel, Calin Daniel
  • Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruşi-Ciutea - Bacău)

Gloria Bistrița - CSM Slatina 1-2

  • Au marcat: Cavar (34)/Nastasie (86), Siafa (90+2)
  • Arbitru: Buzarnescu Dan Ștefan, Asistenți: Noroc Mihăiță Adrian, Albulescu Gică Sandocan Ionel
  • Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu” (Bistriţa - Bistriţa Năsăud)

Metalul Buzău - CS Dinamo 4-2

  • Au marcat: Robu (24), Dumitrache (59), Stancovici (78), Dumitru (90+1)/Mălăele (86), Cocoș (88)
  • Arbitru: Vîrgolici Cristian, Asistenți: Tanase Lucian, Petre-Ioan Doru Nicolae
  • Stadion: Gloria (Buzău - Buzău)

Poli Iași - Ceahlăul Piatra Neamț 3-0

  • Au marcat: Camara (8), Tiehi (43), Olaru (90+2)
  • Arbitru: Demetrescu Iuliana Elena, Asistenți: Păduraru Sebastian, Cosmescu Cristian
  • Stadion: „Emil Alexandrescu” (Iaşi - Iaşi)

Clasamentul în play-off-ul Ligii 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1Corvinul 156
2Sepsi 044
3FC Voluntari142
4FC Bihor039
5Steaua 039
6Chindia Târgoviște139

Clasamentul în play-out, grupa A

LocEchipaMeciuriPuncte
1ASA Târgu Mureș140
2Metalul Buzău135
3Poli Iași134
4CSM Slatina129
5Gloria Bistrița126
6Ceahlăul 118
7CS Dinamo116
8Câmpulung 110

Clasamentul în play-out, grupa B

LocEchipaMeciuriPuncte
1CSM Reșița136
2FC Bacău136
3Concordia Chiajna130
4CS Afumați130
5Dumbrăvița 125
6CSC Șelimbăr123
7Tunari 116
8Olimpia Satu Mare114

liga 2 steaua bucuresti Corvinul Hunedoara chindia targoviste play out play off sepsi sfantu gheorghe
