- Sepsi - FC Bihor e meciul care se joacă, la această oră, în play-off-ul din Liga 2.
- În primul meci al zilei, FC Voluntari a învins-o fără drept de apel pe Chindia Târgoviște, scor 5-1.
Corvinul Hunedoara a încheiat sezonul regulat pe primul loc după victoria cu FC Bihor, scor 2-1, iar Sepsi pe locul secund. Chindia, Bihor Oradea și FC Voluntari sunt celelalte echipe care s-au calificat în play-off.
LIVE. Sepsi - FC Bihor
- TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1
- Arbitru: Robu Ovidiu, Asistenți: Vlase Daniel, Şchiopeţ Claudiu
- Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe - Covasna)
S-au jucat
FC Voluntari - Chindia 5-1
- Au marcat: R. Guțea ('4), Nemec ('25), Schieb ('44), I Gheorghe (pen. '51), Vencu ('81) / Necșulescu ('87)
- Arbitru: Moroiță Andrei, Asistenți: Duță George Bogdan, Lucaciu Doru Claudiu
- Stadion: Anghel Iordănescu (Voluntari - Ilfov)
Corvinul - Steaua 1-0
- Arbitru: Lăstun Mihail Sebastian, Asistenți: Mociorniță Nicolae Bogdan, Cozorici Bogdan Ioan
- Stadion: Complex Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara" (Hunedoara - Hunedoara)
Concordia Chiajna - Dumbrăvița 1-0
- Arbitru: Burloiu Dorin, Asistenți: Antal Damian, Alexandru Eugen Petre
- Stadion: Concordia (Chiajna - Ilfov)
CS Afumați - CSC Șelimbăr 0-1
- Arbitru: Bădoiu Marius Daniel, Asistenți: Biro Barna Tamas, Bărbulescu Marius
- Stadion: Comunal (Afumaţi - Ilfov)
CSM Reșița - Olimpia Satu Mare 2-0
- Au marcat: Apro (49), Modan (54)
- Arbitru: Ardelean Mircea, Asistenți: Matica Marius Ionuț, Nistor Daniel
- Stadion: „Mircea Chivu” (Reşiţa - Caraş Severin)
ASA Târgu Mureș - Câmpulung 6-1
- Au marcat: Ekollo (24, 66), Bogdan (63, 80), Magerusan (90), Avram (90+2)/Karaklajic (76)
- Arbitru: Florescu Valentin, Asistenți: Ciuraru Roberto, Boncz Gabriel
- Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureş - Mureş)
FC Bacău - Tunari 1-0
- Arbitru: Nagy Vladimir Andrei, Asistenți: Dobre Viorel, Calin Daniel
- Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruşi-Ciutea - Bacău)
Gloria Bistrița - CSM Slatina 1-2
- Au marcat: Cavar (34)/Nastasie (86), Siafa (90+2)
- Arbitru: Buzarnescu Dan Ștefan, Asistenți: Noroc Mihăiță Adrian, Albulescu Gică Sandocan Ionel
- Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu” (Bistriţa - Bistriţa Năsăud)
Metalul Buzău - CS Dinamo 4-2
- Au marcat: Robu (24), Dumitrache (59), Stancovici (78), Dumitru (90+1)/Mălăele (86), Cocoș (88)
- Arbitru: Vîrgolici Cristian, Asistenți: Tanase Lucian, Petre-Ioan Doru Nicolae
- Stadion: Gloria (Buzău - Buzău)
Poli Iași - Ceahlăul Piatra Neamț 3-0
- Au marcat: Camara (8), Tiehi (43), Olaru (90+2)
- Arbitru: Demetrescu Iuliana Elena, Asistenți: Păduraru Sebastian, Cosmescu Cristian
- Stadion: „Emil Alexandrescu” (Iaşi - Iaşi)
Clasamentul în play-off-ul Ligii 2
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Corvinul
|1
|56
|2
|Sepsi
|0
|44
|3
|FC Voluntari
|1
|42
|4
|FC Bihor
|0
|39
|5
|Steaua
|0
|39
|6
|Chindia Târgoviște
|1
|39
Clasamentul în play-out, grupa A
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|ASA Târgu Mureș
|1
|40
|2
|Metalul Buzău
|1
|35
|3
|Poli Iași
|1
|34
|4
|CSM Slatina
|1
|29
|5
|Gloria Bistrița
|1
|26
|6
|Ceahlăul
|1
|18
|7
|CS Dinamo
|1
|16
|8
|Câmpulung
|1
|10
Clasamentul în play-out, grupa B
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|CSM Reșița
|1
|36
|2
|FC Bacău
|1
|36
|3
|Concordia Chiajna
|1
|30
|4
|CS Afumați
|1
|30
|5
|Dumbrăvița
|1
|25
|6
|CSC Șelimbăr
|1
|23
|7
|Tunari
|1
|16
|8
|Olimpia Satu Mare
|1
|14
