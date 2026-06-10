Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene

Următoarea stagiune a Ligii 1 este programată să debuteze în weekendul 17-19 iulie, sistemul de desfășurare urmând să fie același ca în sezonul recent încheiat.

Liga Profesionistă de Fotbal a decis că țintarul va fi stabilit pe data de 26 iunie.

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Inițial, FRF anunțase că prima etapă a noului sezon, 2026-2027, va avea loc în weekend-ul 11-12 iulie.

La finalul lunii aprilie, cluburile din Liga 1 au avut o întâlnire unde au fost de acord să semneze o propunere prin care au cerut amânarea startului de sezon cu o săptămână.

Țintarul în Liga 1 2026-2027 . LPF a decis când va fi stabilit programul sezonului viitor

Astfel, noul sezon intern urmează să debuteze peste o lună și o săptămână, mai precis vineri, 17 iulie.

Țintarul va fi stabilit la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, pe data de 26 iunie, cu 20 zile înainte de disputarea primului joc din stagiunea 2026-2027.

La fel ca în sezoanele precedente, LPF va avea mai multe criterii pe care le va lua în calcul atunci când va realiza țintarul.

În acest context, FCSB și Dinamo, care urmează să-și dispute majoritatea meciurilor pe Arena Națională, nu vor fi programate să joace pe teren propriu în aceeași etapă.

Același lucru se va întâmpla și în cazul celor de UTA Arad și nou-promovatei Corvinul Hunedoara. Cele două urmează să împartă stadionul „Francisc Neuman”.

De asemenea, Liga va păstra strategia ca echipele din cupele europene să nu joace între ele în primele șapte etape, programate în lunile iulie și august, când vor disputa meciuri în preliminariile competițiilor intercluburi din Europa.

Cele 4 reprezentante ale României în Europa sunt: U Craiova, U Cluj, CFR Cluj și FCSB.

Prima întrerupere a campionatului este programată la sfârșitul lunii septembrie și începutul lui octombrie, când România va juca primele patru meciuri din Liga Națiunilor.

25 septembrie: Suedia - România

28 septembrie: România - Bosnia

2 octombrie: Polonia - România

5 octombrie: România - Suedia

Același lucru se va întâmpla și în noiembrie. Ulterior, echipele vor intra în pauza de iarnă după ultimul meci din etapa 21, programată în 19-20 decembrie 2026.

Liga 1 se va relua în 16-17 ianuarie 2027, iar play-off-ul și play-out-ul vor începe în 20-21 martie 2027. Etapa 10 din play-off se va juca în weekendul 29-30 mai 2027.

Cele 16 echipe care vor evolua în următorul sezon din Liga 1

Universitatea Craiova

Universitatea Cluj

CFR Cluj

Dinamo București

Rapid București

FC Argeș

UTA Arad

FCSB

Oțelul Galați

FC Botoșani

Csikszereda Miercurea Ciuc

Petrolul Ploiești

Farul Constanța

FC Voluntari

Corvinul Hunedoara

Sepsi Sfântu Gheorghe

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