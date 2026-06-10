Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”

George Cosac (58 de ani) rămâne președintele Federației Române de Tenis.

Va fi al patrulea mandat pentru acesta în fruntea tenisului românesc.

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După ce alegerile de pe 16 aprilie 2026 au fost anulate din lipsa de cvorum a Adunării Generale, pentru acest scrutin s-au înscris în cursă șapte candidați.

În cele din urmă, au rămas pe listă doar trei: George Cosac, Dumitru Hărădău și Silviu Cristian Matei. Ceilalți au absentat sau s-au retras din lupta electorală.

George Cosac, al patrulea mandat în fruntea Federației Române de Tenis

George Cosac a câștigat alegerile pentru postul de președinte al Federației Române de Tenis, diferența dintre acesta și restul de candidați fiind zdrobitoare.

Cosac a primit 159 de voturi, în timp de Silviu Cristian Matei a înregistrat 27 de voturi, iar Dumitru Hărădău doar 3.

53 din cei 307 de membrii afiliați ai FRT nu au putut vota, din cauza neplatei cotizației anuale. La sediul Federației s-au prezentat 204 cluburi din cele 254 cu drept de vot.

George Cosac: „Ne așteptăm ca alegerile să fie contestate”

Președintele Federației susține că președintele clubului Pamira Sibiu, Marius Vecerdea, va contesta alegerile de la FRT, atât timp cât nu va fi ales.

„Sigur că ne așteptăm să fie contestate și aceste alegeri. Este veșnicul contestatar (n.r. - Marius Vecerdea). Un individ care are o structură sportivă datoare conform Înaltei Curți de Casație și Justiție cu 6 milioane de lei către Federația Română de Tenis, care nu își plătește cheltuielile de judecată, care nu este înscris în registrul federațiilor, îi este permis să ne târască în procese de ani de zile. Sunt peste 300 de procese...

În anii aceștia sunt mii de ore pe care noi, cei de la federație, le-am petrecut prin tribunale. Acum dânsului i-a fost teamă să vină la alegeri.

Începând din 2013, când a văzut că nu este ales președinte, ne-a spus că va contesta alegerile de fiecare dată când nu e ales. Deci ne așteptăm și acum la contestații.

Dar noi ne vom continua activitatea, Federația Română de Tenis va merge mai departe”, a explicat George Cosac, potrivit agerpres.ro.

George Cosac, după ce a câștigat al patrulea mandat: „Nu va fi ușor”

Cosac le-a mulțumit celor care l-au votat și a spus ce va urma la Federația Română de Tenis:

„Sunt onorat pentru încrederea care mi se acordă și pentru că structurile sportive au hotărât să continue această luptă. Nu este o perioadă prielnică pentru sport pentru că vedem dificultățile economice care sunt, iar în aceste condiții și federațiile au probleme.

Sigur, la noi e o speranță suplimentară legată de faptul că avem câteva procese bune câștigate la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a ne recupera banii sistați ilegal de către Ministerul Sportului, actualmente Agenția Națională pentru sport.

Nu va fi un mandat ușor, de aceea am cerut votanților să fie alături de această conducere pentru că numai împreună putem realiza lucrurile pe care ni le dorim cei din familia tenisului”, a mai spus Cosac.

E important să asigurăm un buget decent pentru a organiza competiții. Îmi doresc ca tinerii jucători de tenis să beneficieze de condițiile de care beneficiază toți ceilalți sportivi de la alte discipline. Mă refer la cantonamente, bani de pregătire, de deplasări și așa mai departe. E o discrepanță enormă între cum sunt văzuți copiii de la tenis și cei de la celelalte sporturi. George Cosac, președinte FRT

Ce spune Cosac despre retragerea Soranei Cîrstea: „Va decide să continue”

Liderul Federației a vorbit și despre Sorana Cîrstea, sportivă care a anunțat că se va retrage la finalul acestui ani, dar se află acum în cea mai bună formă a carierei.

„Eu sunt convins că Sorana va decide să continue la sfârşitul anului. Îi merge prea bine... Renunţă doar dacă va avea un motiv destul de serios precum să dea naştere unui copil. Altfel nu cred să aibă vreun alt motiv să îşi încheie cariera.

Ea joacă din plăcere şi poate face orice fel de surpriză, inclusiv pe iarbă. E capabilă de orice rezultat, mai ales când e relaxată şi îi merge jocul”, a mai spus Cosac, conform iamsport.ro.

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