Liga 1 LIVE de la 19:00, FCSB - UTA Arad, în play-out. CFR Cluj - Rapid, de la 21:45 » Programul și clasamentul actualizat

- FCSB și UTA Arad se întâlnesc astăzi, de la ora 19:00, în etapa #2 din play-out.
- De la ora 21:45, CFR Cluj și Rapid se vor duela în Gruia, în play-off.
Etapa a început joi, cu derby-ul dintre Dinamo și U Craiova (0-1), și se încheie luni, 23 martie, cu partida dintre Unirea Slobozia și Oțelul Galați.
În această rundă, CFR Cluj primește vizita Rapidului, în timp ce U Cluj se va deplasa la Mioveni pentru partida cu FC Argeș.
În play-out, FCSB va juca în deplasare la Arad, cu UTA, vineri, de la ora 19:00.
Vineri, 20 martie
FCSB - UTA Arad, live de la 19:00
- Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo, Necula Mihăiță, VAR: Coza Ionuţ, AVAR: Bojan Cosmin
- Stadion: Arena Națională (București)
CFR Cluj - Rapid, live de la 21:45
- Arbitru: Colţescu Sebastian, Asistenți: Vişan Florian Alexandru, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
- Stadion: Dr. Constantin Rădulescu (Cluj-Napoca)
Sâmbătă, 21 martie
Metaloglobus - Petrolul Ploiești, live de la ora 15:00
- Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni)
Csikszereda - Farul Constanța, live de la 17:30
- Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)
FC Argeș - U Cluj, live de la 20:30
- Stadion: Orășenesc (Mioveni)
Duminică, 22 martie
Hermannstadt - FC Botoșani, live de la 19:00
- Stadion: Municipal (Sibiu)
Luni, 23 martie
Unirea Slobozia - Oțelul Galați, live de la 20:30
- Stadion: 1 Mai (Slobozia)
S-a jucat
Dinamo - Universitatea Craiova 0-1
- A marcat: Etim (45+2)
Echipele de start:
- Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Musi, Soro, Armstrong
- Rezerve: Roșca, Milanov, Mazilu, Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu, N'Giuwu, Pop
- Antrenor: Zeljko Kopic
- U Craiova: Isenko - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Mekvabishvili, Matei, Băluță, Bancu - Etim, Baiaram
- Rezerve: Popescu, Crețu, Ștefan, Stevanovic, Badelj, Cicâldău, Al-Hamlawi, Nsimba, Băsceanu, Teles, Houri, Barbu
- Antrenor: Filipe Coelho
- Arbitru: Horațiu Feșnic (Cluj-Napoca). A1: Valentin Avram (București). A2: Alexandru Cerei (Cluj-Napoca). VAR: Florin Andrei (Târgu Mureș). AVAR: Romică Bîrdeș (Pitești)
- Stadion: Arena Națională (București)
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|2
|33
|2
|Rapid
|1
|31
|3
|U Cluj
|1
|30
|4
|FC Argeș
|1
|28
|5
|CFR Cluj
|1
|27*
|6
|Dinamo
|2
|26
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|7
|UTA
|1
|25*
|8
|FC Botoșani
|1
|24
|9
|FCSB
|1
|24
|10
|Farul
|1
|22*
|11
|Oțelul
|1
|21*
|12
|Csikszereda
|1
|19
|13
|Petrolul
|1
|16
|14
|Unirea Slobozia
|1
|13*
|15
|Hermannstadt
|1
|12*
|16
|Metaloglobus
|1
|7