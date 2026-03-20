Liga 1 LIVE de la 19:00, FCSB - UTA Arad, în play-out. CFR Cluj - Rapid, de la 21:45 » Programul și clasamentul actualizat

FCSB și UTA Arad se întâlnesc astăzi, de la ora 19:00, în etapa #2 din play-out.

De la ora 21:45, CFR Cluj și Rapid se vor duela în Gruia, în play-off.

Etapa a început joi, cu derby-ul dintre Dinamo și U Craiova (0-1), și se încheie luni, 23 martie, cu partida dintre Unirea Slobozia și Oțelul Galați.

În această rundă, CFR Cluj primește vizita Rapidului, în timp ce U Cluj se va deplasa la Mioveni pentru partida cu FC Argeș.

În play-out, FCSB va juca în deplasare la Arad, cu UTA, vineri, de la ora 19:00.

Vineri, 20 martie

FCSB - UTA Arad, live de la 19:00

Arbitru : Barbu Marian, Asistenți : Bucsi Imre-Laszlo, Necula Mihăiță, VAR : Coza Ionuţ, AVAR : Bojan Cosmin

CFR Cluj - Rapid, live de la 21:45

Arbitru : Colţescu Sebastian, Asistenți : Vişan Florian Alexandru, Ilinca Cristian Daniel, VAR : Cojocaru Adrian Viorel, AVAR : Gheorghe Sebastian Eugen

Sâmbătă, 21 martie

Metaloglobus - Petrolul Ploiești, live de la ora 15:00

Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni)

Csikszereda - Farul Constanța, live de la 17:30

Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)

FC Argeș - U Cluj, live de la 20:30

Stadion: Orășenesc (Mioveni)

Duminică, 22 martie

Hermannstadt - FC Botoșani, live de la 19:00

Stadion: Municipal (Sibiu)

Luni, 23 martie

Unirea Slobozia - Oțelul Galați, live de la 20:30

Stadion: 1 Mai (Slobozia)

S-a jucat

Dinamo - Universitatea Craiova 0-1

A marcat: Etim (45+2)

Echipele de start:

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Musi, Soro, Armstrong

Rezerve: Roșca, Milanov, Mazilu, Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu, N'Giuwu, Pop

Antrenor: Zeljko Kopic

U Craiova: Isenko - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Mekvabishvili, Matei, Băluță, Bancu - Etim, Baiaram

Rezerve: Popescu, Crețu, Ștefan, Stevanovic, Badelj, Cicâldău, Al-Hamlawi, Nsimba, Băsceanu, Teles, Houri, Barbu

Antrenor: Filipe Coelho

Filipe Coelho Arbitru: Horațiu Feșnic (Cluj-Napoca). A1: Valentin Avram (București). A2: Alexandru Cerei (Cluj-Napoca). VAR: Florin Andrei (Târgu Mureș). AVAR: Romică Bîrdeș (Pitești)

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 2 33 2 Rapid 1 31 3 U Cluj 1 30 4 FC Argeș 1 28 5 CFR Cluj 1 27* 6 Dinamo 2 26 *️ - beneficiază de rotunjire

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA 1 25* 8 FC Botoșani 1 24 9 FCSB 1 24 10 Farul 1 22* 11 Oțelul 1 21* 12 Csikszereda 1 19 13 Petrolul 1 16 14 Unirea Slobozia 1 13* 15 Hermannstadt 1 12* 16 Metaloglobus 1 7 *️ - beneficiază de rotunjire

