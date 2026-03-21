Jaqueline Cristian, în turul 3  Românca va da peste #11 WTA la Miami Open » Ce sumă a încasat pentru victoria din turul 2

Jaqueline Cristian (27 de ani, #38 WTA) a învins-o pe Peyton Stearns (24 de ani, #45 WTA) în turul 2 de la Miami Open și s-a calificat în următoarea fază a turneului.

Jaqueline Cristian și Peyton Stearns s-au întâlnit, vineri noapte, în turul 2 al turneului WTA 1.000. Românca s-a impus în două seturi, scor 6-4, 7-5, după o oră și 49 de minute de joc.

Jaqueline Cristian a reușit să controleze partida cu Peyton Stearns de la început și până la final.

Deși primul set a fost echilibrat, la un moment dat scorul fiind 4-4, Jaqueline Cristian a gestionat mai bine fazele importante și s-a impus în următoarele două game-uri, reușind să se impună cu 6-4.

Setul secund a fost la fel de echilibrat, Peyton Stearns luptând din greu pentru a-l câștiga, dar sportiva română a făcut față presiunii.

La scorul de 5-5, Jaqueline Cristian a făcut break-ul decisiv și a câștigat și al doilea set, după propriul serviciu.

Astfel, românca s-a calificat în turul 3 la Miami Open, acolo unde va da peste Ekaterina Alexandrova, favorita numărul 11 și locul 11 mondial. Partida va avea loc astăzi, de la ora 17:00 (ora României).

61.865 de dolari și 65 de puncte WTA a primit Jaqueline Cristian pentru accederea în turul 3 la Miami Open

Și Sorana Cîrstea a obținut calificarea în turul 3 al turneului din SUA, acolo unde va da peste Elise Mertens (19 WTA). Meciul va avea loc astăzi, de la ora 21:30 (ora României).

Citește și

