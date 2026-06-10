Pe cine vrea FCSB  Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza

FCSB ar dori să îl transfere pe atacantul israelian Shon Weissman (30 de ani), fost jucător la echipe precum Valladolid, Granada sau Salernitana.

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Gigi Becali, finanțatorul „roș-albaștrilor”, a declarat marți că staff-ul i-a arătat un atacant israelian interesant.

FCSB l-ar dori pe Shon Weissman

Conform publicației israeliene ynet.co.il, FCSB este interesată de serviciile atacantului Shon Weissman, fotbalist care în ultimul sezon a evoluat la Blau-Weiß Linz, în prima ligă din Austria.

În tricoul austriecilor de la Linz, Weissman a jucat 29 de meciuri, reușind să înscrie 10 goluri și să ofere o pasă de gol.

De-a lungul carierei sale, Weissman a mai jucat la echipe precum Maccabi Haifa, Hapoel Acre, Maccabi Netanya, Ironi Kyriat Shmona, Wolfsberger, Valladolid, Granada și Salernitana.

Cea mai bună perioadă a avut-o în tricoul spaniolilor de la Valladolid, marcând 30 de goluri în 92 de apariții. El a mai reușit și șase pase de gol.

750.000 de euro este cota de piață a lui Shon Weissman, potrivit Transfermarkt

Shon Weissman, împlicat într-un scandal, după niște reacții despre războiul din Fâșia Gaza

În vara anului trecut, Fortuna Dusseldorf a dorit să îl transfere pe atacantul israelian, dar nu s-a mai ajuns la un acord, după ce fanii au criticat dur clubul.

Motivul? Reacțiile lui Shon Weissman de pe internet cu privire la conflictul din Fâșia Gaza.

Fanii au criticat mesajele controversate distribuite de Weissman pe rețelele sociale, imediat după atacul terorist comis de Hamas pe 7 octombrie 2023 și izbucnirea războiului din Fâșia Gaza.

Conform presei din Israel, Weissman a scris la acel moment pe platforma X: „Care e motivul logic pentru care nu au fost deja aruncate bombe de 200 de tone peste Gaza?”.

El ar mai fi apreciat și ar fi distribuit postări care sugerau că „nu există nevinovați în Gaza” și făceau apel pentru „ștergerea Gazei de pe hartă”.

Mai mult, la o fotografie cu doi militanți palestinieni capturați, Weissman ar fi comentat: „De ce dracu' nu sunt împușcați direct în cap?”, conform haaretz.com.

This isn’t the 1930s. Shon Weissman wasn’t dropped for being Jewish. He was dropped because he defended the mass bombing of civilians in Gaza.

That’s not “politics,” it’s accountability.

Don’t support genocide and you won’t get boycotted. https://t.co/GRaVp3zyPP pic.twitter.com/3nRnpkJexd — Leyla Hamed (@leylahamed) August 5, 2025

Agentul lui Weissman a declarat că mesajele respective nu i-ar aparține fotbalistului, ci ar fi fost postate de un administrator de social media care gestiona conturile sale. Între timp, toate postările incriminatoare au fost șterse.

Pe fondul tensiunilor, clubul luat decizia de a nu finaliza transferul.

„Ne-am ocupat intens de cazul lui Shon Weissman, dar în final am decis să renunțăm la angajarea sa”, anunța Fortuna Dusseldorf la acel moment.

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