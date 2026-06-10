Fotbalist de Liga 1, interzis de FRF Sancțiune fără precedent dictată de Comisia de Disciplină:  nu mai are voie în fotbalul românesc

Marcel Jacky Virgile Pinson (30 de ani), fost atacant al celor de la FC Botoșani, a fost sancționat de Comisia de Disciplină și Etică a FRF cu interdicția de a desfășura orice activitate legată de fotbal în România.

Decizia a fost pronunțată într-un litigiu cu Agents Team SRL, compania impresarului Mihai Joița, și va rămâne în vigoare până la executarea integrală a obligației financiare stabilite, dar nu mai mult de doi ani.

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Comisia de Disciplină și Etică a FRF a publicat luni soluția în dosarul dintre Agents Team SRL și Marcel Jacky Virgile Pinson, fostul atacant al lui FC Botoșani fiind sancționat pentru neexecutarea unei obligații financiare stabilite printr-o hotărâre definitivă.

Virgile Pinson, interzis în fotbalul din România până la plata datoriei către impresarul Mihai Joița

„În temeiul art. 85, art. 3 lit. a din RD al FRF, jucătorul Marcel Jacky Virgile Pinson se sancționează cu măsura interzicerii desfășurării oricăror activități legate de fotbal până la executarea integrală a obligației stabilite în prezenta cauză, dar nu mai mult de 2 ani”, se arată în decizia comisiei FRF.

Conform Regulamentului Disciplinar al FRF, persoanele care nu își execută obligațiile stabilite prin hotărâri definitive și irevocabile ale FRF/LPF/AJF și/sau TAS în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora pot fi suspendate din orice activitate fotbalistică până la plata integrală a sumelor datorate.

Dacă obligația nu este executată nici după expirarea perioadei maxime de doi ani, persoana respectivă poate fi exclusă din activitatea fotbalistică.

Sancțiune fără efect internațional

Măsura impusă de FRF produce efecte doar pe teritoriul României, ceea ce înseamnă că activitatea jucătorului în străinătate nu este afectată de decizia forului federal.

În paralel, fotbalistul a contestat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) decizia prin care a fost obligat la plata sumelor stabilite în litigiul cu Agents Team SRL, compania impresarului Mihai Joița, dosarul aflându-se în continuare pe rol.

Pinson a jucat un an și jumătate la FC Botoșani

Pinson a evoluat pentru FC Botoșani în perioada 20 septembrie 2022 – 28 februarie 2024.

După despărțirea de formația moldoveană, atacantul francez s-a transferat în Armenia, la Noah. În prezent, Pinson este legitimat la Maccabi Bnei Reineh, în Israel.

Pinson a fost exclus din lotul Botoșaniului într-un scandal legat de pariuri

În octombrie 2023, Marcel Virgile Pinson a fost implicat într-un episod controversat la FC Botoșani.

Atacantul francez și coechipierul său, Drole, au fost suspendați de club după apariția unor suspiciuni privind un cartonaș galben încasat de Pinson în meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

Patronul Valeriu Iftime declara atunci că la casele de pariuri din Botoșani s-ar fi încercat plasarea unor mize importante pe avertismentul primit de atacant, iar clubul a sesizat Federația Română de Fotbal.

Până la clarificarea situației, Pinson și Drole au fost scoși din lot de conducerea clubului.

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