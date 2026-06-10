Dinamo schimbă strategia  Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor 

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre noua strategie a clubului, după ce Nuno Campos (51 de ani) a fost numit în funcția de antrenor.

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Noul tehnician al „câinilor” este adeptul unui sistem cu doi atacanți, ceea ce reprezintă o problemă în acest moment la gruparea din „Ștefan cel Mare”.

Dinamo este în căutarea unui atacant

Întrebat despre cum se va implementa noul sistem de joc la Dinamo, Nicolescu a transmis că echipa este în căutarea unui vârf.

„Cred că există niște discuții tehnice pe care Cosmin Mihalescu (n.r. - directorul sportiv) le-a avut deja și cumva au identificat variante pentru al doilea vârf. Dar cu siguranță se caută activ vârf sau vârfuri.

Depinde foarte mult de cum vor reacționa la venirea noului antrenor, pentru că e o nouă provocare pentru toată lumea.

Toți jucătorii vor trebui să se adapteze. Ei sunt învățați într-un sistem în momentul ăsta. Au niște obișnuințe apropo de ce s-a lucrat. Acum va fi provocator”, a declarat Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Avem niște copii care vin după împrumuturi și care trebuie văzuți. Eu personal cred foarte mult în Vadym Kyrychenko. Depinde foarte mult de foamea lui de performanță. Calitățile le are. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Ce se întâmplă cu Eddy Gnahore

Plecarea lui Gnahore la finalul acestui sezon pare greu de împiedicat, însă Dinamo încearcă să-l convingă să rămână la club chiar și în mandatul noului antrenor, Nuno Campos.

Despre această situație, Andrei Nicolescu a declarat:

„E foarte important să vedem ce discută antrenorul cu directorul sportiv, eventual cu el, cu jucătorul. Vedem, sunt lucruri care țin de bucătăria internă”.

600.000 de euro este cota lui Eddy Gnahore, conform Transfermarkt

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