„Meciul cu legea nu are prelungiri” Cum a prezentat MAI felul în care s-au desfășurat perchezițiile în dosarul meciurilor trucate

În cursul acestei zile au fost efectuate 34 de mandate de percheziție domiciliară într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive.

Ministerul Afacerilor Intern (MAI) a ales să prezinte într-un mod ironic maniera în care s-a desfășurat acțiunea.

Într-o postare pe pagina oficială de Facebook, MAI a postat un videoclip, alături de o descriere redactată în termeni specifici fotbalului.

Ministerul Afacerilor Interne: „Meciul cu legea nu are prelungiri”

„Rețeta unui «blat» eșuat: meciul s-a terminat cu un dosar penal!

Unii «strategi» din Liga a III-a au crezut că fotbalul se joacă mai bine în bucătărie decât pe gazon. Au pregătit un blat generos și au «aranjat» scorul.

Doar că, la finalul meciului, a apărut cartonașul roșu… și nu de la arbitru, ci de la colegii noștri.

Statistici de ultimă oră:

Lotul selecționat: 21 de persoane (jucători și «sfătuitori») conduse la audieri.

Turneul: Prahova, Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov, Dâmbovița și București.

Scorul final: Frauda nu se premiază, se cercetează.

Sfatul nostru pentru «pariorii» de ocazie: dacă rezultatul e stabilit înainte de fluierul de start, biletul tău nu este un câștig, ci o probă la dosar. Integritatea nu are cotă la agenție!

P.S. Prezumția de nevinovăție rămâne în vigoare, dar «meciul» cu legea nu are prelungiri”, se arată în postarea de pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

VIDEO. Polițiștiii au descins în București și alte 6 județe într-un dosar ce are la bază meciuri trucate pentru pariuri

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport