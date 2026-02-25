„40.000 de euro amendă dacă întârzii”  Hansi Flick a băgat frica în jucătorii de la Barcelona

Hansi Flick (61 de ani) e cunoscut drept un antrenor exigent, care impune reguli stricte. Jucătorii de la Barcelona confirmă: amenda pentru întârzieri poate ajunge la o sumă uriașă!

Pedri (23 de ani) și Ferran Torres (25 de ani) au vorbit despre disciplina impusă de antrenorul german la Barcelona.

„40.000 de euro amendă, la Barcelona, dacă întârzii”

Neamțul a băgat spaima în jucătorii care nu-s punctuali de fel:

„Lucrurile merg bine cu Flick. Suntem din nou în frunte”, explică Pedri.

„Mai mult decât a fi exigent, are reguli de bază pe care le pierzi din vedere în atâtea meciuri: programul, punctualitatea sau chiar insistă să-ți pui așezi hainele în ordine. Când îți recapeți acea disciplină, faci un salt înainte”, spune Ferran Torres.

Una dintre cele mai aspre reguli ale lui Hansi Flick e cea pentru cei care ajung târziu în ziua meciului: aproximativ 40.000 de euro.

„De aceea au stabilit această cifră, ca nimeni să nu întârzie”, a explicat Pedri, conform as.com.

