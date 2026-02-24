Giuseppe Marotta (68 de ani) a vorbit despre ultimele speculații privind o posibilă instalare a lui Diego Simeone pe banca lui Inter Milano.

Un cunoscut jurnalist spaniol a venit cu informații conform cărora tehnicianul argentinian s-ar fi înțeles parțial cu „nerazzurrii” pentru postul de antrenor principal, iar președintele clubului a comentat acum situația.

Giuseppe Marotta: „O știre complet falsă”

Marotta a dezmințit informația chiar înaintea partidei decisive cu Bodo/Glimit din returul play-off-ului Ligii Campionilor, susținând că nu există niciun precontract cu Diego Simeone.

În același timp, președintele „nerazzurrilor” și-a exprimat mulțumirea față de rezultatele lui Cristi Chivu din acest sezon.

„Precontractul cu Simeone? O știre complet falsă, nu are rost să discutăm despre asta. Suntem foarte mulțumiți de Chivu și poate chiar am avut noroc cu el. Dar norocul este important. Chivu a dovedit că este demn de Inter”, a declarat Marotta, pentru Sky Sport Italia.

Inter este lider în Serie A, cu 64 de puncte, la 10 deasupra rivalei AC Milan, respectiv la 14 deasupra campioanei Napoli, cu 12 etape înainte de finalul sezonului.

În Liga Campionilor, formația lui Chivu trebuie să întoarcă rezultatul de 3-1 din tur, contra lui Bodo/Glimt, pentru a obține calificarea în optimi, în timp ce în Cupa Italiei se află în semifinale, unde va întâlni Como, în dublă manșă.

