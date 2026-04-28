Azi și mâine sunt programate semifinalele Champions League, iar a doua manșă se joacă pe 5 și 6 mai.

Prima semifinală are loc astăzi, de la ora 22:00, între PSG și Bayern Munchen, iar cea de-a doua mâine, de la aceeași oră, între Atletico Madrid și Arsenal.

PSG (2.28) – Bayern Munchen (2.71): a patra întâlnire directă din ultimele două sezoane

Parizienii sunt deținătorii trofeului, pe care l-au câștigat în premieră în sezonul trecut. În grupă au încheiat pe locul 11, cu patru victorii, două rezultate de egalitate și două înfrângeri. În play-off-ul pentru optimi au trecut cu 5-4 la general de Monaco.

Duble manșe mult mai ușoare a avut PSG în optimi și în sferturi. În optimile de finală a trecut la 3 goluri diferență de Chelsea atât în prima, cât și în cea de-a doua manșă. În sferturile de finală a învins-o pe Liverpool cu 2-0 atât în tur, cât și în retur.

Indiferent cine va reuși să se impună în meciul de diseară, sunt șanse mari să vedem multe goluri.

Bayern Munchen a încheiat pe poziția secundă în grupă, cu 7 victorii și o singură înfrângere. Eșecul l-a suferit împotriva celor de la Arsenal. Bavarezii au marcat 22 de goluri și au primit 8. În optimile de finală au marcat 10 goluri în cele două meciuri împotriva celor de la Atalanta. Au câștigat cu 6-1 în deplasare și 4-1 pe teren propriu.

Harry Kane nu a marcat în prima manșă cu Atalanta, însă a înscris de două ori în manșa secundă. În sferturile de finală cu Real Madrid a marcat atât în prima, cât și în cea de-a doua manșă. Pe Santiago Bernabeu, Bayern Munchen a învins cu scorul de 2-1, iar pe Allianz Arena a câștigat cu 4-3.

În minutul 88 al manșei retur însă, Real Madrid conducea cu scorul de 3-2, scor la care dubla manșă intra în prelungiri. În minutul 86 însă, „galacticii” au rămas în inferioritate numerică, fapt de care Bayern München a profitat din plin. Astfel, Luis Diaz a marcat golul egalizator, în vreme ce Olise a înscris golul victoriei în al patrulea minut de prelungire.

Bayern Munchen a întâlnit-o până acum de 16 ori pe PSG în cupele europene. A obținut 9 victorii, suferind 7 înfrângeri. Ultima întâlnire directă a avut loc chiar în acest sezon de Champions League. În faza ligii, bavarezii au învins cu 2-1 în deplasare.

De altfel, aceasta este a patra întâlnire directă din ultimele două sezoane. Cele două s-au înfruntat și în faza grupelor din sezonul trecut de Champions League. Acolo bavarezii s-au impus cu scorul de 1-0. În sferturile Campionatului Mondial al Cluburilor din anul trecut însă, PSG a învins cu scorul de 2-0.

Atletico Madrid (2.90) – Arsenal (2.45): niciuna dintre cele două nu a câștigat ambele manșe în fazele eliminatorii

Atletico Madrid și Arsenal sunt două formații care nu au cucerit până acum trofeul Champions League. Atletico Madrid a disputat finala Champions League de trei ori. Cel mai aproape de a o câștiga a fost în sezonul 2015-2016, când a fost învinsă după executarea loviturilor de departajare de către Real Madrid.

În acest sezon a încheiat pe locul 14 în grupa Champions League. În play-off-ul pentru optimi s-a impus cu scorul general de 7-4 în fața lui Club Brugge. În optimile de finală a eliminat-o pe Tottenham cu scorul general de 7-5. În sferturi a învins-o în deplasare cu 2-0 pe Barcelona, pentru ca pe teren propriu să fie învinsă cu 1-2. Partida tur a fost arbitrată de Istvan Kovacs, care, în viziunea catalanilor, i-a privat de un penalty.

În afară de Arsenal și Tottenham, Atletico a întâlnit-o și pe Liverpool în acest sezon de Champions League. S-a întâmplat în chiar prima etapă a grupei, când Liverpool a câștigat cu 3-2, golul victoriei fiind marcat în prelungiri. În urma acelui gol, tehnicianul Diego Simeone a fost eliminat, după un conflict cu fanii „cormoranilor”.

Arsenal a câștigat grupa, cu 8 victorii din tot atâtea posibile. În grupă a întâlnit-o inclusiv pe Atletico Madrid, pe care a învins-o cu scorul de 4-0. În optimile competiției, Arsenal a întâlnit-o pe Bayer Leverkusen, pe care a învins-o cu scorul general de 3-1. În sferturile de finală a trecut de Sporting Lisabona, un singur gol fiind de ajuns pentru ca „tunarii” să se califice în semifinale.

Bayern Munchen este favorita principală la cucerirea trofeului

Conform cotelor la pariuri, cea mai dezechilibrată primă manșă este cea dintre Atletico Madrid și Arsenal. În schimb, PSG și Bayern Munchen se întâlnesc într-o primă manșă echilibrată, unde parizienii au prima șansă. Cotele 1X2 la pariuri pentru cele două meciuri sunt:

Victorie PSG: 2.28 / Egal: 3.80 / Victorie Bayern Munchen: 2.71

Victorie Atletico Madrid: 2.90 / Egal: 3.20 /Victorie Arsenal: 2.45

Bayern Munchen este însă favorită când vine vorba de calificarea în finală. Cota bavarezilor la calificare este 1.76, în vreme ce parizienii au cota 2.00 la calificare. De asemenea, Bayern Munchen este cotată favorită principală la cucerirea trofeului Champions League pentru a șaptea oară în istorie, cu o cotă de 2.65. Este urmată de Arsenal și PSG, ambele cu o cotă de 3.50, respectiv Atletico Madrid, care are o cotă de 8.00.

Bayern Munchen este singura dintre cele 4 semifinaliste care a cucerit deja titlul în campionat, iar asta ar putea reprezenta un avantaj în dubla manșă cu PSG. Parizienii se află pe primul loc în Ligue 1, însă mai au de tras. Arsenal poartă o luptă aprigă pentru titlu în Premier League cu Manchester City, pe când Atletico Madrid ocupă poziția a patra în La Liga.

