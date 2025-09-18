Simeone, criză de nervi! FOTO. A fost la un pas să se ia la bătaie cu fanii lui Liverpool. Gestul care l-a scos din sărite pe antrenorul lui Atletico

Antrenorul Diego Simeone (55 de ani) a fost eliminat în finalul partidei dintre Liverpool și Atletico Madrid, după ce a avut un conflict cu fanii gazdelor.

Echipa antrenată de Arne Slot a obținut victoria în ultimele minute, grație golului marcat de Virgil Van Dijk în minutul 90+2. Partida s-a încheiat cu scorul de 3-2 pentru gazde.

În urma golului victoriei marcat de fundașul lui Liverpool, fanii gazdelor i-au arătat mai multe semne obscene lui Diego Simeone.

Furios, tehnicianul argentinian s-a îndreptat către suporteri pentru a le cere explicații, dar situația a degenerat, mai mulți membri ai staff-ului său fiind nevoiți să intervină.

Simeone i-a explicat arbitrului de rezervă motivul pentru care a reacționat în acest fel, însă fără succes. „Centralul” partidei, Maurizio Mariani, i-a arătat cartonașul roșu antrenorului lui Atletico.

Liverpool a învins Atletico în prima rundă din grupa XXL a Ligii Campionilor. Marcatorii gazdelor au fost Robertson ('4), Salah ('6) și Virgil Van Dijk ('90+2), în timp ce Llorente a reușit o „dublă” pentru spanioli ('45+3, '81).

Diego Simeone: „Au fost insulte pe tot parcursul partidei”

La finalul meciului, antrenorul lui Atletico Madrid a declarat că nu înțelege de ce el trebuie să suporte toate consecințele.

„Au fost insulte pe tot parcursul meciului, inclusiv gesturi, dar eu trebuie să fiu calm și să suport totul, pentru că sunt în poziția în care trebuie să fac asta.

Spun că o să facă spectacol, dar te insultă apoi tot meciul din spate și nu poți spune nimic, pentru că ești antrenorul. Reacția mea la insulte nu este justificabilă, dar nu știi ce înseamnă să fii insultat fără încetare timp de 90 de minute.

Și, bineînțeles, după golul adversarului, te întorci și ei continuă să te insulte, iar în condiții de tensiune se întâmplă ce se întâmplă. Arbitrul mi-a spus că mă înțelege, dar sper că Liverpool va putea îmbunătăți situația, iar persoana care a făcut asta va suporta consecințele.

La fel cum luptăm împotriva rasismului, ne-am putea ocupa și de acest lucru, pentru că nu avem dreptul să reacționăm și nu este ușor să fii înconjurat și insultat pe tot parcursul meciului. Și eu sunt o persoană”, a declarat Diego Simeone, potrivit marca.com.

Diego Simeone are „antecedente” cu fanii

În 2022, într-un meci dintre Manchester United și Atletico Madrid din șaisprezecimile Ligii Campionilor, Diego Simeone a părăsit stadionul într-o „ploaie” de sticle aruncate de fanii „diavolilor roșii”. Meciul de atunci s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 1-0.

De asemenea, în 2019, într-un meci cu Juventus câștigat de Atletico, scor 2-0, Simeone a fost sancționat cu 20.000 de euro pentru gesturi neadecvate către fani, după ce și-a dus mâna în zona genitală.

Ce urmează pentru Atletico în Liga Campionilor:

Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt, pe 30 septembrie

Arsenal - Atletico Madrid, pe 21 octombrie

Atletico Madrid - Union Saint Gilloise, pe 4 noiembrie

Atletico Madrid - Inter, pe 26 noiembrie

PSV - Atletico Madrid, pe 9 decembrie

Galatasaray - Atletico Madrid, pe 21 ianuarie 2026

Atletico Madrid - Bodo/Glimt, pe 28 ianuarie 2026

