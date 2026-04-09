Barcelona vrea măsuri drastice anti-Kovacs!  Clubul catalan a depus plângere la UEFA: „Deciziile au prejudiciat grav echipa”

Barcelona a depus o plângere oficială la UEFA, după incidentele de la partida de miercuri seară din Liga Campionilor, contra lui Atletico Madrid, scor 0-2.

Meciul a fost condus la centru de românul Istvan Kovacs, care a generat un scandal imens în Spania. „Centralului” i s-a reproșat că nu a acordat penalty în momentul în care Marc Pubill a atins mingea cu mâna în propriul careu, după ce a primit mingea de la portar.

Barcelona a depus plângere oficială împotriva lui Istvan Kovacs

Catalanii s-au adresat acum în mod direct forului european și cer acces la dialogul dintre Kovacs și arbitrul din camera VAR, respectiv măsuri împotriva acestuia, dacă va fi necesar.

„FC Barcelona anunță că, astăzi, departamentul juridic al clubului a depus o plângere oficială la UEFA cu privire la evenimentele care au avut loc în prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor UEFA, împotriva lui Atletico de Madrid.

Clubul consideră că acțiunea arbitrului a fost contrară regulamentului în vigoare, având un impact direct asupra desfășurării meciului și a rezultatului acestuia.

Reclamația se concentrează pe un incident specific. În minutul 54 al meciului, după ce jocul fusese reluat în mod corespunzător, un jucător advers a lovit mingea cu mâna în careu, însă nu a fost acordată nicio lovitură de pedeapsă.

FC Barcelona consideră că această decizie, împreună cu lipsa gravă a intervenției VAR constituie o eroare semnificativă. Prin urmare, clubul a solicitat o anchetă, acces la înregistrarea dialogului dintre arbitri și, dacă este necesar, recunoașterea oficială a erorilor și implementarea măsurilor corespunzătoare, cum ar fi o pedeapsă drastică.

În același sens, FC Barcelona consideră că nu este prima dată când, în edițiile recente ale Ligii Campionilor, decizii de neînțeles ale arbitrilor au prejudiciat grav echipa, creând un dezavantaj clar și împiedicând echipa să concureze de la egal la egal cu alte cluburi”, se arată în comunicatul emis de club.

Potrivit sport.es, UEFA ar fi decis ca Istvan Kovacs să nu se mai afle la centru la niciunul dintre meciurile rămase din Liga Campionilor, nouă la număr.

În același timp, arbitrul român a fost „premiat” de FIFA, fiind inclus pe lista oficială a arbitrilor care vor oficia partide la Campionatul Mondial din 2026.

