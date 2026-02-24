„Are deja abonament la Marijana!” Florin Tănase a fost luat peste picior după noua accidentare: „Joacă 5 minute și are avion spre Serbia”

FCSB - Metaloglobus 4-1. Analiștii Emil Grădinescu și Bogdan Cosmescu au vorbit despre noua accidentare suferită de Florin Tănase (31 de ani).

În minutul 21 al partidei de pe Arena Națională, Florin Tănase s-a întins pe gazon din cauza unei accidentări, fiind înlocuit imediat de Mamadou Thiam.

„Decarul” celor de la FCSB a părăsit terenul, iar îngrijirile medicale la gamba stângă au continuat pe bancă.

Florin Tănase, ironizat: „Are deja abonament la Marijana”

Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu l-a ironizat pe Florin Tănase după noua accidentarea suferită, în contextul în care fotbalistul a fost două luni consecutive la Belgrad, pentru a se trata la „vraciul” Marijana Kovacevic.

„Tănase are deja abonament la Marijana! El nu cred că mai plătește, are abonament.

El joacă 5 minute și are avion spre Serbia (n.r. - râde). Abonament, ce să mai plătească?!”, a spus Bogdan Comescu, conform primasport.ro.

Emil Grădinescu a comentat la rândul său accidentarea suferită de Florin Tănase:

„FCSB câştigă, dar îl pierde pe Tănase. Şi aici eu am un mare semn de întrebare: de ce îl foloseşti pentru un meci ca ăsta când poţi să îl laşi încă o săptămână să îşi revină, acum e mare semn de intrebare pentru meciul cu UTA, unul extrem de important”.

În luna ianuarie, Florin Tănase mai suferise o altă accidentare, motiv pentru care a ratat meciurile cu Dinamo Zagreb (1-4), CFR Cluj (1-4) și Fenerbahce (1-1).

A mers la Belgrad, pentru a fi tratat de Marijana Kovacevic, și a revenit pe teren cu forțe proaspete. Totuși, problemele sale au recidivat, iar acum nu se știe cât va sta departe de teren.

40 de meciuri a jucat Florin Tănase până acum pentru FCSB. A marcat 12 goluri și a oferit 7 pase decisive

Cu succesul de luni, FCSB s-a apropiat la 3 puncte de FC Argeș, care ocupă ultimul loc de play-off, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat.

În ultimele două etape din sezonul regulat, FCSB va mai juca cu:

UTA Arad (deplasare), duminică, 1 martie, de la ora 21:00

U Cluj (acasă) - data și ora nu sunt încă stabilite

