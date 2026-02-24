„Are deja abonament la Marijana!” Florin Tănase a fost luat peste picior după noua accidentare: „Joacă 5 minute și are avion spre Serbia” +12 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
„Are deja abonament la Marijana!” Florin Tănase a fost luat peste picior după noua accidentare: „Joacă 5 minute și are avion spre Serbia”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 11:04
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 11:04
  • FCSB - Metaloglobus 4-1. Analiștii Emil Grădinescu și Bogdan Cosmescu au vorbit despre noua accidentare suferită de Florin Tănase (31 de ani).

În minutul 21 al partidei de pe Arena Națională, Florin Tănase s-a întins pe gazon din cauza unei accidentări, fiind înlocuit imediat de Mamadou Thiam.

„Decarul” celor de la FCSB a părăsit terenul, iar îngrijirile medicale la gamba stângă au continuat pe bancă.

Ofri Arad îl contrazice pe Becali! VIDEO. Ce a spus noul jucător al FCSB despre arbitra Iuliana Demetrescu » Șeful lui a jignit-o după meci
Ofri Arad îl contrazice pe Becali! VIDEO. Ce a spus noul jucător al FCSB despre arbitra Iuliana Demetrescu » Șeful lui a jignit-o după meci
Ofri Arad îl contrazice pe Becali! VIDEO. Ce a spus noul jucător al FCSB despre arbitra Iuliana Demetrescu » Șeful lui a jignit-o după meci

Florin Tănase, ironizat: „Are deja abonament la Marijana

Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu l-a ironizat pe Florin Tănase după noua accidentarea suferită, în contextul în care fotbalistul a fost două luni consecutive la Belgrad, pentru a se trata la „vraciul” Marijana Kovacevic.

„Tănase are deja abonament la Marijana! El nu cred că mai plătește, are abonament.

El joacă 5 minute și are avion spre Serbia (n.r. - râde). Abonament, ce să mai plătească?!”, a spus Bogdan Comescu, conform primasport.ro.

FCSB - Metaloglobus. FOTO Raed Krishan GOLAZO (6).jpg
FCSB - Metaloglobus. FOTO Raed Krishan GOLAZO (6).jpg

FCSB - Metaloglobus, accidentare Florin Tănase (1).jpg FCSB - Metaloglobus, accidentare Florin Tănase (4).jpg FCSB - Metaloglobus, accidentare Florin Tănase (6).jpg FCSB - Metaloglobus, accidentare Florin Tănase (8).jpg FCSB - Metaloglobus, accidentare Florin Tănase (10).jpg
+12 Foto
Emil Grădinescu a comentat la rândul său accidentarea suferită de Florin Tănase:

„FCSB câştigă, dar îl pierde pe Tănase. Şi aici eu am un mare semn de întrebare: de ce îl foloseşti pentru un meci ca ăsta când poţi să îl laşi încă o săptămână să îşi revină, acum e mare semn de intrebare pentru meciul cu UTA, unul extrem de important”.

În luna ianuarie, Florin Tănase mai suferise o altă accidentare, motiv pentru care a ratat meciurile cu Dinamo Zagreb (1-4), CFR Cluj (1-4) și Fenerbahce (1-1).

A mers la Belgrad, pentru a fi tratat de Marijana Kovacevic, și a revenit pe teren cu forțe proaspete. Totuși, problemele sale au recidivat, iar acum nu se știe cât va sta departe de teren.

40 de meciuri
a jucat Florin Tănase până acum pentru FCSB. A marcat 12 goluri și a oferit 7 pase decisive

Cu succesul de luni, FCSB s-a apropiat la 3 puncte de FC Argeș, care ocupă ultimul loc de play-off, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat.

În ultimele două etape din sezonul regulat, FCSB va mai juca cu:

  • UTA Arad (deplasare), duminică, 1 martie, de la ora 21:00
  • U Cluj (acasă) - data și ora nu sunt încă stabilite

VIDEO. Golul lui Bîrligea în FCSB - Metaloglobus 4-1

„Prietenii mei chinezi..." FOTO. Jucătorul de la Real Madrid și-a turnat cenușă în cap după ce a repostat un mesaj rasist
10:44
„Prietenii mei chinezi...” FOTO. Jucătorul de la Real Madrid și-a turnat cenușă în cap după ce a repostat un mesaj rasist
„Prietenii mei chinezi...” FOTO. Jucătorul de la Real Madrid și-a turnat cenușă în cap după ce a repostat un mesaj rasist
Doliu în fotbalul românesc Jucătorul care a marcat în poarta lui Arsenal a murit la 81 de ani
09:58
Doliu în fotbalul românesc Jucătorul care a marcat în poarta lui Arsenal a murit la 81 de ani
Doliu în fotbalul românesc Jucătorul care a marcat în poarta lui Arsenal a murit la 81 de ani

accidentare liga 1 Florin Tanase fcsb metaloglobus
Club anchetat și „abandonat" GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Șumudică vrea să câștige la „masa verde" Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice"
14:59
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
17:50
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat" Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică"
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
18:00
Club anchetat și „abandonat" GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde" Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
18:31
UEFA a decis Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
UEFA a decis  Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite"
Liga Campionilor
13:37
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Citește mai mult
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat"  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică"
Superliga
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Citește mai mult
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Superliga
10:46
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Citește mai mult
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Tenis
13:51
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Citește mai mult
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!

Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
25.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
