Artificii la hotel Fanii lui Galatasaray i-au ținut treji pe jucătorii lui Liverpool, înainte de partida din Liga Campionilor

Galatasaray-Liverpool. Fanii turcilor au lansat artificii în fața hotelului unde este cazată echipa antrenată de Arne Slot, la ora 2 dimineața.

Cele două echipe se întâlnesc astăzi, în cadrul rundei #2 din Liga Campionilor, cu începere de la ora 22:00.

Cu o seară înainte de întâlnirea directă, fanii lui Galatasaray au luat cu asalt hotelul din Istanbul unde s-a cazat Liverpool, pentru a-i deranja pe jucători.

Aceștia au aprins artificii și au scandat, pentru a-i ține treji pe adversarii din această seară.

Galatasaray taraftarı Liverpool'un konakladığı Otel'in önünde havai fişek patlattı. pic.twitter.com/jsPh1TNrDD — ScoriaHools (@ScoriaHools) September 30, 2025

Totul s-a întâmplat în jurul orei locale 2 dimineața, pe 30 septembrie.

Galatasaray și Liverpool se duelează după 19 ani

Fanii lui Galatasaray sunt renumiți pentru spectacolul pe care îl fac înaintea meciurilor. Aceștia creează mereu o atmosferă ostilă pentru echipele adverse.

Un moment celebru a fost atunci când Manchester United, pe atunci antrenată de Sir Alex Ferguson, a fost primită cu mesajul „Welcome to Hell” (n.r. - „Bine ați venit în iad”), potrivit goal.com.

Partida din această seară din runda 2 din Liga Campionilor va fi arbitrată de Clement Turpin (Franța), care va fi asistat de tușierii Nicolas Danos și Benjamin Pages (Franța).

În camera VAR se va afla Jérôme Brisard, iar asistentul său va fi Mathieu Vernice. Arbitru de rezervă a fost desemnat Jérémy Stinat.

Ultima dată când Galatasaray și Liverpool s-au întâlnit într-un meci oficial a fost în decembrie 2006, în cadrul grupei C din Liga Campionilor.

Partida de atunci a fost câștigată de echipa turcă, cu scorul de 3-2.

Clasamentul Ligii Campionilor:

Loc Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Frankfurt 1 3 2 PSG 1 3 3 Club Brugge 1 3 4 Sporting 1 3 5 Royale Union SG 1 3 6 Bayern 1 3 7 Arsenal 1 3 8 Inter 1 3 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Manchester City 1 3 10 Qarabag 1 3 11 Liverpool 1 3 12 Barcelona 1 3 13 Real Madrid 1 3 14 Tottenham 1 3 15 Dortmund 1 1 16 Juventus 1 1 17 Leverkusen 1 1 18 Bodo/Glimt 1 1 19 Slavia Praga 1 1 20 FC Copenhaga 1 1 21 Pafos 1 1 22 Olympiakos 1 1 23 Atl. Madrid 1 0 24 Benfica 1 0 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Marseille 1 0 26 Newcastle 1 0 27 Villarreal 1 0 28 Chelsea 1 0 29 PSV 1 0 30 Napoli 1 0 31 Ajax 1 0 32 Ath. Bilbao 1 0 33 Monaco 1 0 34 Kairat Almaty 1 0 35 Galatasaray 1 0 36 Atalanta 1 0

