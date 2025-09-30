Moment istoric la Milano Consiliul local a aprobat vânzarea stadionului San Siro către AC Milan și Inter. Când trebuie finalizată tranzacția + Ce urmează +5 foto
San Siro foto: IMAGO
Moment istoric la Milano Consiliul local a aprobat vânzarea stadionului San Siro către AC Milan și Inter. Când trebuie finalizată tranzacția + Ce urmează

Ștefan Neda
Publicat: 30.09.2025, ora 16:33
Actualizat: 30.09.2025, ora 16:49
  • Consiliul Local din Milano a aprobat vânzarea arenei istorice San Siro către cele două cluburi emblematice ale orașului.
  • AC Milan și Inter au în plan construirea unei noi arene, care s-ar extinde în parcarea actualului stadion.

După ce primarul din Milano, Giuseppe Sala, anunța în urmă cu două săptămâni că a ajuns la un acord cu AC Milan și Inter, votul a trecut acum și de Consiliul Local al orașului.

Consiliul Local a aprobat vânzarea stadionului San Siro către AC Milan și Inter

Stadionul San Siro ar putea fi vândut curând către Inter Milano și AC Milan, care ar putea demara lucrările în lunile următoare pentru construirea unui nou stadion, pe locul parcării actuale și prin demolarea unei mari părți din actuala arenă, informează gazzetta.it.

Consiliul Local din Milano a luat această decizie târziu, în noapte, după o ședință lungă care a început la ora locală 16:30 și s-a încheiat la 03:50.

Cum a arătat rezultatul votului din Consiliu:

  • 24 de voturi pentru
  • 20 împotrivă
  • două abțineri

Agenția Fiscală a evaluat stadionul la un preț de 197 de milioane de euro, cu o reducere de 22 de milioane din partea Primăriei.

San Siro/Giuseppe Meazza
San Siro/Giuseppe Meazza

San Siro/Giuseppe Meazza San Siro/Giuseppe Meazza San Siro/Giuseppe Meazza San Siro/Giuseppe Meazza San Siro/Giuseppe Meazza
Ce urmează acum pentru arenă și pentru cele două cluburi

Tranzacția trebuie finalizată până pe 10 noiembrie, data până la care actul de vânzare-cumpărare trebuie încheiat. Practic, în următoarele 40 de zile, cluburile trebuie să obțină undă verde de la bănci.

Dacă tranzacția nu va fi încheiată în totalitate până la acea dată, vechea arenă nu va mai putea fi demolată, mai susține sursa citată.

Construirea noii arene ar urma să înceapă undeva la jumătatea anului 2027, iar finalizarea este estimată pentru 2031.

Cele două formații rivale împart din 1947 același stadion, San Siro/Giuseppe Meazza, cu o capacitate de 75.817 de locuri.

Stadionul trebuie să fie gata până în 2031, deoarece UEFA ne spune că nu va lua în considerare Milano ca oraș gazdă pentru Campionatul European de Fotbal din 2032, dacă San Siro rămâne la fel. Giuseppe Sala

San Siro Inter Milano ac milan Giuseppe Meazza vanzare consiliul local
