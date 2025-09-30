Valencia dă Netflix  în judecată  Clubul spaniol acuză platforma de streaming că a inclus minciuni  în documentarul despre Vinicius

Valencia a dat în judecată Netflix și acuză platforma de streaming că a inclus neadevăruri în documentarul despre Vinicius (25 de ani).

Clubul spaniol susține că documentarul a transmis în mod eronat că au existat scandări rasiste ale suporterilor într-un meci cu Real Madrid din 2023.

Producția Netflix despre starul celor de la Real Madrid a apărut pe 15 mai anul acesta și are titlul „Baila, Vini!” (n.r. - „Dansează, Vini!”)

Documentarul abordează și problema rasismului, implicit lupta publică pe care Vinicius o poartă în acest sens.

Valencia a dat în judecată Netflix

Clubul Valencia a cerut din partea Netflix o corectare a informațiilor false, dar solicitările nu au primit niciun răspuns, potrivit espn.com.

Documentarul prezenta conflictul lui Vinicius cu fanii Valenciei într-un meci din La Liga de pe 21 mai 2023. Acea partidă a fost pierdută de Real Madrid cu scorul de 0-1.

Imaginile includ un videoclip de pe rețelele de socializare care arată ceea ce părea a fi o mulțime mare pe stadionul Mestalla scandând în fața lui Vinicius.

Videoclipul conține, în subtitrări, cuvântul „mono”, care înseamnă maimuță în spaniolă. Clubul Valencia susține că fanii scandau de fapt „tonto”, care înseamnă „prost” în spaniolă.

Au existat fani care au strigat insulte rasiste la adresa lui Vinicius la acel meci. Trei dintre ei au devenit primii fani condamnați în cazuri legate de rasism în fotbalul profesionist din Spania. Aceștia au primit pedepse de opt luni de închisoare.

La proces, experții au arătat că videoclipul a fost editat și nu corespundea realității.

Astfel, Valencia susține că platforma de streaming i-a lezat onoarea și solicită despăgubiri financiare și corectarea subtitrărilor din documentar , conform sursei citate.

