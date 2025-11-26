„Nu iau nimic de bun” Vladan Milojevic nu se lasă adormit de declarațiile lui Gigi Becali: „Îl cunoaștem toți cine e!” 

Vladan Milojevic, tehnicianul celor de la Steaua Roșie, a prefațat meciul cu FCSB, care recunoaște că vine într-un moment greu pentru echipa sa.

Tehnicianul laudă însă jocul elevilor săi și vrea o reacție mâine seară, pe teren.

Vladan Milojevic nu se lasă adormit de declarațiile lui Gigi Becali: „Îl cunoaștem toți cine e!”

„Meciul vine într-un moment care nu e ideal pentru noi, dar dacă e să spun ceva despre înfrângerea recentă, mă încurajează faptul că am jucat bine. În astfel de momente, cel mai important lucru rămâne următorul meci.

Aştept reacția jucătorilor mei cu FCSB. Jucăm în fața suporterilor noștri, mi-aș dori să vină în număr cât mai mare să ne susțină în drumul către obiectivul nostru,” a spus antrenorul.

„E greu când reconstruiești puzzle-ul echipei la fiecare meci”

Tehnicianul s-a referit și la situația complicată din lot, Steaua Roșie având câțiva accidentați, plus absența lui Radonjic, exclus din lot:

„Înainte de meciul cu Javor i-am avut accidentați pe Radonjic, Arnautovic și Krunic, probleme serioase de lot. Am folosit mulți tineri din academie.

Există clar dificultăți de efectiv, acum trebuie să vedem câți dintre jucători putem recupera cât mai repede.

Radonjic a fost acum suspendat de club, iar pentru acest subiect veți primi o declarație oficială din partea clubului. Eu nu am ce altceva să comentez pe această temă.

Este extrem de dificil să pregătești un joc când evoluăm mereu cu jucători diferiți. Fotbalul nu înseamnă doar să pui 11 nume pe o foaie.

Avem lipsuri evidente în ofensivă: Milson a jucat accidentat, pe Lucic nu l-am mai avut de mult, s-a rupt și Olayinka, iar compartimentul ofensiv ne suferă mereu. Construim ca într-un puzzle, iar asta nu ne ajută.

Despre declarațiile lui Gigi Becali: „Nu iau nimic de bun, dar respect adversarul”

Legat de afirmațiile patronului FCSB, care a transmis că partida nu este una importantă pentru echipa sa și a anunțat deja primul 11, antrenorul a s-a arătat indiferent:

„Respect toate declarațiile celor din fotbal, mai ales când vin din partea adversarului. Sunt suficient de serios încât să nu iau lucrurile drept certe doar pentru că au fost spuse.

Știm cu toții cine este Gigi Becali, omul e puternic legat de clubul său, un personaj care naște controverse în România și Europa. Este opinia lui, nu vreau să o comentez.”

Acesta a mai adăugat: „Mă interesează echipa mea. Ne uităm la noi înșine, credem că FCSB are un lot bun și jucători de valoare. Știm că nici ei, la fel ca noi, nu traversează cel mai bun moment.

În plus acestea sunt meciuri europene. Fiecare jucător are o motivație specială. Nu cred în avantaje mari, indiferent de absențe, toți cei care intră vor da totul. Chiar și cei care nu au jucat până acum vor vrea să arate că merită un loc în prima echipă. Pot fi chiar motivați suplimentar”.

Mie nu îmi plac rotațiile, îmi place un schelet standard al echipei, însă nu o să-l avem până la finalul anului. Tot ce îmi doresc e să nu se înrăutățească situația. Vladan Milojevic, antrenor Steaua Roșie

Krunic a fost operat, Arnautovic și Radonjic au trecut prin perioade dificile, Lucic a fost operat la amigdale. Sunt probleme fizice, accidentări reale, dar cred că vom trece peste ele Vladan Milojevic, antrenor Steaua Roșie

