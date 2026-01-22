Barcelona a învins-o pe Slavia Praga cu scorul de 4-2, în timp ce Newcastle a trecut fără emoții de PSV, echipa lui Dennis Man, cu scorul de 3-0.

Chelsea învins la limită formația lui Vlad Dragomir, Pafos, cu 1-0, iar Bayern a bifat un nou succes, 2-0 cu Union Saint Gilloise.

Galatasaray - Atletico Madrid 1-1 și Qarabag - Eintracht Frankfurt 3-2 au fost primele rezultate ale serii, în etapa #7.

În această seară, în duel dintre Chelsea și Pafos de pe Stamford Bridge, Vlad Dragomir, căpitanul ciprioților, a jucat timp de 89 de minute, fiind înlocuit cu Michael.

Dennis Man, jucătorul lui PSV, a bifat 63 de minute în partida contra celor de la Newcastle. Românul a fost înlocuit de Bajraktarevic.

Galatasaray - Atletico Madrid 1-1

Au marcat: Llorente (20, autogol) / Simeone (4)

Arbitru: Istvan Kovacs (România)

Istvan Kovacs (România) Stadion: Rams Park (Istanbul)

Qarabag - Eintracht Frankfurt 3-2

Au marcat: Duran (4, 80), Mustafazada (90+4) / Uzun (10), Chaibi (78, pen.)

Arbitru: Sandro Schrarer (Elveția)

Sandro Schrarer (Elveția) Stadion: „Tofiq Bahramov” (Baku)

Atalanta - Athletic Bilbao 2-3

Au marcat: Scamacca ('16), Krstovic ('88)/Guruzeta ('58), Serrano ('70), Navarro ('74)

Arbitru: Danny Makkelie (Țările de Jos)

Danny Makkelie (Țările de Jos) Stadion: New Balance Arena (Bergamo)

Bayern - Royale Union SG 2-0

Au marcat: Kane ('52, '55-penalty)

Arbitru: Rade Obrenovic (Slovenia)

Rade Obrenovic (Slovenia) Stadion: Allianz Arena (Munchen)

Chelsea - Pafos 1-0

A marcat: Caicedo ('78)

Arbitru: Erik Lambrechts (Belgia)

Erik Lambrechts (Belgia) Stadion: Stamford Bridge (Londra)

Juventus - Benfica 2-0

Au marcat: Thuram ('55), McKennie ('64)

Arbitru: Serdar Gözübüyük (Țările de Jos)

Serdar Gözübüyük (Țările de Jos) Stadion: Allianz Stadium (Torino)

Marseille - Liverpool 0-3

Au marcat: Szoboszlai ('45+1), Rulli ('73-autogol), Gakpo ('90)

Arbitru: Slavko Vincic (Slovenia)

Slavko Vincic (Slovenia) Stadion: Stade Velodrome (Marseille)

Newcastle - PSV 3-0

Au marcat: Wissa ('8), Gordon ('30), Barnes ('65)

Arbitru: Daniel Siebert (Germania)

Daniel Siebert (Germania) Stadion: St. James' Park (Newcastle)

Slavia Praga - Barcelona 2-4

Au marcat: Kusej ('10), Lewandowski ('44-autogol)/Fermin ('34, '42), Olmo ('63), Lewandowski ('71)

Arbitru: Chris Kavanagh (Anglia)

Chris Kavanagh (Anglia) Stadion: Fortuna Arena (Praga)

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 7 21 2 Bayern 7 18 3 Real Madrid 7 15 4 Liverpool 7 15 5 Tottenham 7 14 6 PSG 7 13 7 Newcastle 7 13 8 Chelsea 7 13 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Barcelona 7 13 10 Sporting 7 13 11 Manchester City 7 13 12 Atletico Madrid 7 13 13 Atalanta 7 13 14 Inter 7 12 15 Juventus 7 12 16 Borussia Dortmund 7 11 17 Galatasaray 7 10 18 Qarabag 7 10 19 Marseille 7 9 20 Leverkusen 7 9 21 Monaco 7 9 22 PSV 7 8 23 Athletic Bilbao 7 8 24 Olympiacos 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Napoli 7 8 26 Copenhaga 7 8 27 Club Brugge 7 7 28 Bodo/Glimt 7 6 29 Benfica 7 6 30 Pafos 7 6 31 Union SG 7 6 32 Ajax 7 6 33 Frankfurt 7 4 34 Slavia Praga 7 3 35 Villarreal 7 1 36. Kairat 7 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport