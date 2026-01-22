- Barcelona a învins-o pe Slavia Praga cu scorul de 4-2, în timp ce Newcastle a trecut fără emoții de PSV, echipa lui Dennis Man, cu scorul de 3-0.
- Chelsea învins la limită formația lui Vlad Dragomir, Pafos, cu 1-0, iar Bayern a bifat un nou succes, 2-0 cu Union Saint Gilloise.
- Galatasaray - Atletico Madrid 1-1 și Qarabag - Eintracht Frankfurt 3-2 au fost primele rezultate ale serii, în etapa #7.
În această seară, în duel dintre Chelsea și Pafos de pe Stamford Bridge, Vlad Dragomir, căpitanul ciprioților, a jucat timp de 89 de minute, fiind înlocuit cu Michael.
Dennis Man, jucătorul lui PSV, a bifat 63 de minute în partida contra celor de la Newcastle. Românul a fost înlocuit de Bajraktarevic.
Galatasaray - Atletico Madrid 1-1
- Au marcat: Llorente (20, autogol) / Simeone (4)
- Arbitru: Istvan Kovacs (România)
- Stadion: Rams Park (Istanbul)
Qarabag - Eintracht Frankfurt 3-2
- Au marcat: Duran (4, 80), Mustafazada (90+4) / Uzun (10), Chaibi (78, pen.)
- Arbitru: Sandro Schrarer (Elveția)
- Stadion: „Tofiq Bahramov” (Baku)
Atalanta - Athletic Bilbao 2-3
- Au marcat: Scamacca ('16), Krstovic ('88)/Guruzeta ('58), Serrano ('70), Navarro ('74)
- Arbitru: Danny Makkelie (Țările de Jos)
- Stadion: New Balance Arena (Bergamo)
Bayern - Royale Union SG 2-0
- Au marcat: Kane ('52, '55-penalty)
- Arbitru: Rade Obrenovic (Slovenia)
- Stadion: Allianz Arena (Munchen)
Chelsea - Pafos 1-0
- A marcat: Caicedo ('78)
- Arbitru: Erik Lambrechts (Belgia)
- Stadion: Stamford Bridge (Londra)
Juventus - Benfica 2-0
- Au marcat: Thuram ('55), McKennie ('64)
- Arbitru: Serdar Gözübüyük (Țările de Jos)
- Stadion: Allianz Stadium (Torino)
Marseille - Liverpool 0-3
- Au marcat: Szoboszlai ('45+1), Rulli ('73-autogol), Gakpo ('90)
- Arbitru: Slavko Vincic (Slovenia)
- Stadion: Stade Velodrome (Marseille)
Newcastle - PSV 3-0
- Au marcat: Wissa ('8), Gordon ('30), Barnes ('65)
- Arbitru: Daniel Siebert (Germania)
- Stadion: St. James' Park (Newcastle)
Slavia Praga - Barcelona 2-4
- Au marcat: Kusej ('10), Lewandowski ('44-autogol)/Fermin ('34, '42), Olmo ('63), Lewandowski ('71)
- Arbitru: Chris Kavanagh (Anglia)
- Stadion: Fortuna Arena (Praga)
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Arsenal
|7
|21
|2
|Bayern
|7
|18
|3
|Real Madrid
|7
|15
|4
|Liverpool
|7
|15
|5
|Tottenham
|7
|14
|6
|PSG
|7
|13
|7
|Newcastle
|7
|13
|8
|Chelsea
|7
|13
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Barcelona
|7
|13
|10
|Sporting
|7
|13
|11
|Manchester City
|7
|13
|12
|Atletico Madrid
|7
|13
|13
|Atalanta
|7
|13
|14
|Inter
|7
|12
|15
|Juventus
|7
|12
|16
|Borussia Dortmund
|7
|11
|17
|Galatasaray
|7
|10
|18
|Qarabag
|7
|10
|19
|Marseille
|7
|9
|20
|Leverkusen
|7
|9
|21
|Monaco
|7
|9
|22
|PSV
|7
|8
|23
|Athletic Bilbao
|7
|8
|24
|Olympiacos
|7
|8
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Napoli
|7
|8
|26
|Copenhaga
|7
|8
|27
|Club Brugge
|7
|7
|28
|Bodo/Glimt
|7
|6
|29
|Benfica
|7
|6
|30
|Pafos
|7
|6
|31
|Union SG
|7
|6
|32
|Ajax
|7
|6
|33
|Frankfurt
|7
|4
|34
|Slavia Praga
|7
|3
|35
|Villarreal
|7
|1
|36.
|Kairat
|7
|1