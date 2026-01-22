Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
alt-text Ștefan Ogrezeanu , George Neagu
alt-text Publicat: 22.01.2026, ora 00:00
alt-text Actualizat: 22.01.2026, ora 00:06
  • Barcelona a învins-o pe Slavia Praga cu scorul de 4-2, în timp ce Newcastle a trecut fără emoții de PSV, echipa lui Dennis Man, cu scorul de 3-0.
  • Chelsea învins la limită formația lui Vlad Dragomir, Pafos, cu 1-0, iar Bayern a bifat un nou succes, 2-0 cu Union Saint Gilloise.
  • Galatasaray - Atletico Madrid 1-1 și Qarabag - Eintracht Frankfurt 3-2 au fost primele rezultate ale serii, în etapa #7.

În această seară, în duel dintre Chelsea și Pafos de pe Stamford Bridge, Vlad Dragomir, căpitanul ciprioților, a jucat timp de 89 de minute, fiind înlocuit cu Michael.

Dennis Man, jucătorul lui PSV, a bifat 63 de minute în partida contra celor de la Newcastle. Românul a fost înlocuit de Bajraktarevic.

Galatasaray - Atletico Madrid 1-1

  • Au marcat: Llorente (20, autogol) / Simeone (4)
  • Arbitru: Istvan Kovacs (România)
  • Stadion: Rams Park (Istanbul)

Qarabag - Eintracht Frankfurt 3-2

  • Au marcat: Duran (4, 80), Mustafazada (90+4) / Uzun (10), Chaibi (78, pen.)
  • Arbitru: Sandro Schrarer (Elveția)
  • Stadion: „Tofiq Bahramov” (Baku)

Atalanta - Athletic Bilbao 2-3

  • Au marcat: Scamacca ('16), Krstovic ('88)/Guruzeta ('58), Serrano ('70), Navarro ('74)
  • Arbitru: Danny Makkelie (Țările de Jos)
  • Stadion: New Balance Arena (Bergamo)

Bayern - Royale Union SG 2-0

  • Au marcat: Kane ('52, '55-penalty)
  • Arbitru: Rade Obrenovic (Slovenia)
  • Stadion: Allianz Arena (Munchen)

Chelsea - Pafos 1-0

  • A marcat: Caicedo ('78)
  • Arbitru: Erik Lambrechts (Belgia)
  • Stadion: Stamford Bridge (Londra)

Juventus - Benfica 2-0

  • Au marcat: Thuram ('55), McKennie ('64)
  • Arbitru: Serdar Gözübüyük (Țările de Jos)
  • Stadion: Allianz Stadium (Torino)

Marseille - Liverpool 0-3

  • Au marcat: Szoboszlai ('45+1), Rulli ('73-autogol), Gakpo ('90)
  • Arbitru: Slavko Vincic (Slovenia)
  • Stadion: Stade Velodrome (Marseille)

Newcastle - PSV 3-0

  • Au marcat: Wissa ('8), Gordon ('30), Barnes ('65)
  • Arbitru: Daniel Siebert (Germania)
  • Stadion: St. James' Park (Newcastle)

Slavia Praga - Barcelona 2-4

  • Au marcat: Kusej ('10), Lewandowski ('44-autogol)/Fermin ('34, '42), Olmo ('63), Lewandowski ('71)
  • Arbitru: Chris Kavanagh (Anglia)
  • Stadion: Fortuna Arena (Praga)

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal721
2Bayern 718
3Real Madrid715
4Liverpool715
5Tottenham714
6PSG713
7Newcastle713
8Chelsea713
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Barcelona713
10Sporting713
11Manchester City713
12Atletico Madrid713
13Atalanta713
14Inter712
15Juventus712
16Borussia Dortmund711
17Galatasaray710
18Qarabag710
19Marseille79
20Leverkusen79
21Monaco79
22PSV78
23Athletic Bilbao78
24Olympiacos78
Zona echipelor eliminate⤵️
25Napoli78
26Copenhaga78
27Club Brugge77
28Bodo/Glimt76
29Benfica76
30Pafos76
31Union SG76
32Ajax76
33Frankfurt74
34Slavia Praga73
35Villarreal71
36.Kairat71

