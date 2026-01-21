„A arătat calitate” Zeljko Kopic, nerăbdător să se oficializeze mutarea lui Matteo Duțu + Ce se va întâmpla cu Kennedy Boateng

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor roșii”, așteaptă ca Matteo Duțu (20 de ani) să semneze cu Dinamo.

Tehnicianul croat a vorbit despre viitorul lui Kennedy Boateng (29 de ani) la echipă.

Dinamo continuă mutările pentru a doua parte a sezonului. Matteo Duțu, jucătorul crescut în academia celor de la AC Milan, a ajuns în România.

Zeljko Kopic, nerăbdător să colaboreze cu Matteo Duțu

La conferința de presă premergătoare duelului cu Hermannstadt, Zeljko Kopic a vorbit despre Matteo Duțu.

„A ajuns aici. Trebuie să facă vizita medicală. Dacă tot este bine, va semna mâine” .

250.000 de euro este cota de piață a lui Matteo Duțu, conform transfermarkt.com

Antrenorul croat l-a analizat pe Matteo Duțu și este foarte încântat de viitoarea colaborare cu stoperul născut la Roma.

„Matteo este una dintre țintele noastre de transfer, cu mult potențial.

Cred că va fi o opțiune bună pentru noi. Sper să se adapteze la noi în echipă. În plus a arătat calitate.

Am avut discuții cu el, am vorbit. Simt că are un mental bun. Sper că va fi un transfer reușit pentru noi. Trebuie să îl văd pe teren, dar îl simt bine, pregătit să lupte”, a continuat Zeljko Kopic.

20 de meciuri a jucat Matteo Duțu în acest sezon, pentru echipa secundă a celor de la AC Milan

Zeljko Kopic: „Credem că Boateng va rămâne”

După ce a refuzat oferta de prelungire a contractului, viitorul lui Kennedy Boateng pare incert.

Întrebat dacă sosirea lui Matteo Duțu este una strategică, ce ar ocupa locul pe care îl va lăsa liber fundașul din Togo, Zeljko Kopic a răspuns:

„ Nu voi spune că îl va înlocui (n.r. Duțu pe Boateng), pentru că noi credem că Boateng va rămâne. Și cât timp e aici, vedem cum va continua această poveste”.

Kennedy Boateng a fost titular în toate cele 23 de partide disputate, iar în 22 a fost integralist.

Fundașul din Togo a marcat 2 goluri în tricoul lui Dinamo și nu a oferit nicio pasă decisivă. Acesta a punctat în duelurile cu Hermannstadt, 2-0, și FC Argeș, 1-1.

(n.r. - Dacă va pleca Boateng de la Dinamo) Nu este job-ul meu. E colegul meu, jucăm împreună, dar nu știu ce va alege el. E un jucător foarte bun pentru echipă, dar el va decide ce își dorește Nikita Stoinov, fundaș Dinamo

Pentru postul de fundaș central, Zeljko Kopic are la dispoziție 5 jucători:

Kennedy Boateng (29 de ani) - 23 de apariții, 2 goluri (1.200.000 de euro)

Nikita Stoinov (20 de ani) - 21 de apariții, 1.000.000 de euro

Mihnea Toader (19 ani) - 0 apariții

Pe acest post mai pot evolua Licsandru și Mărginean.

