„Vreau titlul cu Dinamo!” Matteo Duțu a ajuns la București și a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu alb-roșiii
Matteo Duțu FOTO. Montaj GOLAZO.ro
Superliga

„Vreau titlul cu Dinamo!” Matteo Duțu a ajuns la București și a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu alb-roșiii

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 21.01.2026, ora 15:15
alt-text Actualizat: 21.01.2026, ora 15:16
  • Matteo Duțu (20 de ani), fundașul crescut în academia lui Lazio, a ajuns la București și se va alătura lotului lui Dinamo.

De pe aeroport, stoperul a vorbit despre obiectivele sale alături de „alb-roșii” și a explicat ce l-a făcut să aleagă Dinamo.

„E ultimul avertisment al lui Dumnezeu” Un tânăr s-a filmat dând foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Apoi a postat imaginile
Citește și
„E ultimul avertisment al lui Dumnezeu” Un tânăr s-a filmat dând foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Apoi a postat imaginile
Citește mai mult
„E ultimul avertisment al lui Dumnezeu” Un tânăr s-a filmat dând foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Apoi a postat imaginile

Matteo Duțu, primele declarații după ce a semnat cu Dinamo: „Sper să ajut echipa și să luăm titlul”

Fundașul trecut pe la Lazio și AC Milan are planuri mari în România. El a dezvăluit și ce l-a convins să semneze cu Dinamo.

„Am ales Dinamo după ce am vorbit cu directorul, cu președintele și cu Mister. Am văzut suporterii, mi-au plăcut. M-am gândit că e alegerea bună.

Sper că o să ajut echipa să câștigăm meciurile și să luăm titlul. Vorbesc cu mama și cu tata în limba română. Am venit în România când am putut, îmi place aici.

Părinții au fost mândri, le-a plăcut oferta de la Dinamo și au fost de acord să vin aici. Cu Musi am jucat la echipa națională, sunt prieten cu el de mai mult timp.

Am vorbit cu Kopic. El m-a convins să o aleg pe Dinamo, mi-a spus că sunt un jucător bun, care se poate dezvolta”, a declarat Matteo Duțu, conform digisport.ro.

250.000 de euro
este cota lui Matteo Duțu, conform Transfermarkt

Zeljko Kopic, despre Matteo Duțu: „Am avut discuții cu el, simt că e pregătit să lupte”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Hermannstadt, din etapa #23 a Ligii 1, Kopic a vorbit și despre Matteo Duțu, fundașul transferat de Dinamo de la AC Milan:

„A ajuns aici. Trebuie să facă vizita medicală. Dacă totul este bine, va semna mâine. Matteo este a fost una dintre țintele noastre de transfer, un jucător cu mult potențial.

Cred că va fi o opțiune bună pentru noi. Sper să se adapteze la noi în echipă. Am avut discuții cu el, am vorbit. Simt că are un mental bun. Sper că va fi un transfer reușit pentru noi.

Trebuie să îl văd pe teren, dar îl simt bine, pregătit să lupte”, a spus Zeljko Kopic.

Citește și

Dorit în Cipru și în China  Alexandru Băluță e liber de contract, după aventura din MLS
Stranieri
14:55
Dorit în Cipru și în China Alexandru Băluță e liber de contract, după aventura din MLS
Citește mai mult
Dorit în Cipru și în China  Alexandru Băluță e liber de contract, după aventura din MLS
Se schimbă fotbalul la Mondial Ce s-a decis legat de VAR. Plus cronometru anti-tragere de timp la 3 faze ale jocului. Noul ofsaid, testat
Campionatul Mondial
14:44
Se schimbă fotbalul la Mondial Ce s-a decis legat de VAR. Plus cronometru anti-tragere de timp la 3 faze ale jocului. Noul ofsaid, testat
Citește mai mult
Se schimbă fotbalul la Mondial Ce s-a decis legat de VAR. Plus cronometru anti-tragere de timp la 3 faze ale jocului. Noul ofsaid, testat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
dinamo bucuresti transfer liga 1 zeljko kopic matteo dutu
Știrile zilei din sport
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Superliga
21.01
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Citește mai mult
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Campionate
21.01
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Citește mai mult
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Campionate
21.01
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Citește mai mult
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Stranieri
21.01
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Citește mai mult
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:18
Kovacs, cursă spre Mondial Arbitrul, control total la Galatasaray - Atletico, meci de intensitate maximă în Ligă. Ținta: CM 2026
Kovacs, cursă spre Mondial Arbitrul, control total la Galatasaray - Atletico, meci de intensitate maximă în Ligă. Ținta: CM 2026
22:26
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa
00:00
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
22:48
Qarabag, seară istorică! Formația din Azerbaidjan e ca și calificată în faza eliminatorie din Liga Campionilor
Qarabag, seară istorică! Formația din Azerbaidjan e ca și calificată în faza eliminatorie din Liga Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Top stiri din sport
„Patru bețivi ignoranți”  Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Tenis
21.01
„Patru bețivi ignoranți” Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Citește mai mult
„Patru bețivi ignoranți”  Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Liga Campionilor
00:00
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Citește mai mult
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Ce salariu are șeful ANS  Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Diverse
21.01
Ce salariu are șeful ANS Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Citește mai mult
Ce salariu are șeful ANS  Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă  fiori fanilor echipei de tradiție : „Nu există nicio posibilitate de finanțare”
Liga 2
21.01
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă fiori fanilor echipei de tradiție: „Nu există nicio posibilitate de finanțare”
Citește mai mult
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă  fiori fanilor echipei de tradiție : „Nu există nicio posibilitate de finanțare”

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 40 rapid 27 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
22.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share