„Vreau titlul cu Dinamo!” Matteo Duțu a ajuns la București și a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu alb-roșiii

Matteo Duțu (20 de ani), fundașul crescut în academia lui Lazio, a ajuns la București și se va alătura lotului lui Dinamo.

De pe aeroport, stoperul a vorbit despre obiectivele sale alături de „alb-roșii” și a explicat ce l-a făcut să aleagă Dinamo.

Matteo Duțu, primele declarații după ce a semnat cu Dinamo: „Sper să ajut echipa și să luăm titlul”

Fundașul trecut pe la Lazio și AC Milan are planuri mari în România. El a dezvăluit și ce l-a convins să semneze cu Dinamo.

„Am ales Dinamo după ce am vorbit cu directorul, cu președintele și cu Mister. Am văzut suporterii, mi-au plăcut. M-am gândit că e alegerea bună.

Sper că o să ajut echipa să câștigăm meciurile și să luăm titlul. Vorbesc cu mama și cu tata în limba română. Am venit în România când am putut, îmi place aici.

Părinții au fost mândri, le-a plăcut oferta de la Dinamo și au fost de acord să vin aici. Cu Musi am jucat la echipa națională, sunt prieten cu el de mai mult timp.

Am vorbit cu Kopic. El m-a convins să o aleg pe Dinamo, mi-a spus că sunt un jucător bun, care se poate dezvolta”, a declarat Matteo Duțu, conform digisport.ro.

250.000 de euro este cota lui Matteo Duțu, conform Transfermarkt

Zeljko Kopic, despre Matteo Duțu: „Am avut discuții cu el, simt că e pregătit să lupte”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Hermannstadt, din etapa #23 a Ligii 1, Kopic a vorbit și despre Matteo Duțu, fundașul transferat de Dinamo de la AC Milan:

„A ajuns aici. Trebuie să facă vizita medicală. Dacă totul este bine, va semna mâine. Matteo este a fost una dintre țintele noastre de transfer, un jucător cu mult potențial.

Cred că va fi o opțiune bună pentru noi. Sper să se adapteze la noi în echipă. Am avut discuții cu el, am vorbit. Simt că are un mental bun. Sper că va fi un transfer reușit pentru noi.

Trebuie să îl văd pe teren, dar îl simt bine, pregătit să lupte”, a spus Zeljko Kopic.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport