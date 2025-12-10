„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool

INTER - LIVERPOOL 0-1. Cristi Chivu, antrenorul gazdelor, a vorbit despre penalty-ul acordat de Felix Zwayer în finalul partidei.

În minutul 87, Alessandro Bastoni l-a tras de tricou pe Florian Wirtz, iar „centralul” a decis să arate punctul cu VAR, după ce a revăzut faza la monitor.

Cei de la Inter au considerat că tragerea nu a avut o intensitate ridicată, dar nu au mai putut face nimic: Szoboszlai l-a învins pe Sommer, iar „cormoranii” au plecat cu trei puncte de pe „Giuseppe Meazza”

INTER - LIVERPOOL 0-1 . Cristi Chivu: „Trebuie să luptăm împotriva injustiției din fotbal”

Tehnicianul lui Inter a explicat de ce consideră că decizia de a acorda penalty a fost una greșită.

„Ne așteptam la intensitatea și agresivitatea lor. Am început încet, apoi ne-am descurcat mai bine. Am încercat să menținem ritmul, dar am avut mai puțină energie în ultima parte a meciului.

A fost o partidă condiționată de faptul că am pierdut doi jucători foarte importanți în prima repriză (n.r. Calhanoglu și Acerbi, accidentați).

Eu nu am obiceiul să discut deciziile arbitrilor. Am văzut că arbitrul a apreciat corect în dinamica fazei și nu a fluierat 11 metri, apoi a intervenit VAR-ul.

După părerea mea, VAR-ul nu a avut elemente din care să judece corect dinamica fazei. Din păcate trebuie să luptăm și împotriva injustiției din fotbal și să încercăm să ne îndeplinim obiectivele”, a declarat Cristi Chivu, la finalul partidei, la Sky Sports.

Henrikh Mkhitaryan: „Un penalty fantomă”

Și experimentatul jucător al lui Inter este de părere că arbitrul a comis o mare eroare atunci când a decis să dicteze penalty în favoarea celor de la Liverpool.

„Trebuie să ne ridicăm capul și să muncim mai mult. În această seară nu a fost cel mai bun meci al nostru, dar nu trebuie să uităm că am jucat împotriva unei echipe mari.

În opinia mea, a fost un meci strâns care ar fi trebuit să se termine la egalitate, dar din păcate arbitrul a decis să acorde un penalty fantomă”, a declarat Mkhitaryan, conform fcinternews.it.

În urma rezultatului de marți seara, Inter ocupă locul 5 în grupa XXL din Liga Campionilor, cu 12 puncte, la fel ca Liverpool. „Cormoranii” au urcat pe 8.

E greu să pierzi un meci ca acesta, mai ales cu o lovitură de pedeapsă acordată în acest fel... Manuel Akanji, fundaș Inter

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 5 15 2 Bayern 6 15 3 Atalanta 6 13 4 PSG 5 12 5 Inter 6 12 6 Real Madrid 5 12 7 Atletico Madrid 6 12 8 Liverpool 6 12 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Tottenham 6 11 10 Dortmund 6 10 11 Chelsea 6 10 12 Manchester City 5 10 13 Sporting 6 10 14 Barcelona 6 10 15 Newcastle 5 9 16 Marseille 6 9 17 Galatasaray 6 9 18 Monaco 6 9 19 PSV 6 8 20 Leverkusen 5 8 21 Qarabag 5 7 22 Napoli 5 7 23 Juventus 5 6 24 Pafos 5 6 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Royale Union SG 6 6 26 Olympiacos 6 5 27 Club Brugge 5 4 28 Athletic Bilbao 5 4 29 Copenhaga 5 4 30 Frankfurt 6 4 31 Benfica 5 3 32 Slavia Praga 6 3 33 Bodo/Glimt 5 2 34 Villarreal 5 1 35 Kairat 5 1 36. Ajax 5 0

