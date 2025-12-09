Rapid și-a stabilit cantonamentul de iarnă Unde și când vor efectua giuleștenii stagiul de pregătire

Rapid a stabilit data cantonamentului de iarnă, care va începe la câteva zile după sărbători.

Echipa antrenată de Costel Gâlcă vine după remiza de luni cu FC Botoșani, scor 0-0, din cadrul etapei 19 din Liga 1.

Când va pleca Rapid în cantonament

Liderul Ligii 1 din acest moment va pleca în cantonamentul de iarnă în perioada 3-12 ianuarie 2026, în Turcia.

Giuleștenii vor fi cazați la hotelul Titanic, din zona turistică Lara, cunoscută și sub numele de „Las Vegas-ul Turciei”.

Încă nu se cunosc adversarii pe care Rapid îi va înfrunta în perioada de pregătire din iarnă. Nici datele meciurilor amicale nu sunt definitivate.

Meciurile pe care Rapid le mai are de jucat în 2025:

Rapid - Oțelul Galați, sâmbătă, 13 decembrie, în etapa 20

FCSB - Rapid, duminică, 21 decembrie, în etapa 21

În vară, după ce a încheiat sezonul 2024/2025 pe locul 5, cu 33 de puncte, Rapid a fost în cantonament în Slovenia, la Moravske Toplice.

Iarna trecută, în perioada 6-16 ianuarie 2025, clubul giuleștean a efectuat stagiul de pregătire în Dubai.

În acest moment, Rapid se află pe prima poziție în Liga 1, cu 39 de puncte acumulate după 19 meciuri disputate.

VIDEO: Claudiu Petrila, ratare incredibilă în Botoșani - Rapid 0-0

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 19 39 2 FC Botoșani 19 37 3 Dinamo 19 35 4 Universitatea Craiova 19 34 5 FC Argeș 19 33 6 UTA Arad 19 28 7 Oțelul Galați 19 27 8 U Cluj 19 27 9 Farul Constanța 19 26 10 FCSB 19 25 11 CFR Cluj 19 20 12 Petrolul Ploiești 19 19 13 Unirea Slobozia 19 18 14 Csikszereda 19 16 15 Hermannstadt 19 12 16 Metaloglobus 19 11

