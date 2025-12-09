Rapid și-a stabilit cantonamentul de iarnă Unde și când vor efectua giuleștenii stagiul de pregătire

- Rapid a stabilit data cantonamentului de iarnă, care va începe la câteva zile după sărbători.
Echipa antrenată de Costel Gâlcă vine după remiza de luni cu FC Botoșani, scor 0-0, din cadrul etapei 19 din Liga 1.
Când va pleca Rapid în cantonament
Liderul Ligii 1 din acest moment va pleca în cantonamentul de iarnă în perioada 3-12 ianuarie 2026, în Turcia.
Giuleștenii vor fi cazați la hotelul Titanic, din zona turistică Lara, cunoscută și sub numele de „Las Vegas-ul Turciei”.
Încă nu se cunosc adversarii pe care Rapid îi va înfrunta în perioada de pregătire din iarnă. Nici datele meciurilor amicale nu sunt definitivate.
Meciurile pe care Rapid le mai are de jucat în 2025:
- Rapid - Oțelul Galați, sâmbătă, 13 decembrie, în etapa 20
- FCSB - Rapid, duminică, 21 decembrie, în etapa 21
În vară, după ce a încheiat sezonul 2024/2025 pe locul 5, cu 33 de puncte, Rapid a fost în cantonament în Slovenia, la Moravske Toplice.
Iarna trecută, în perioada 6-16 ianuarie 2025, clubul giuleștean a efectuat stagiul de pregătire în Dubai.
În acest moment, Rapid se află pe prima poziție în Liga 1, cu 39 de puncte acumulate după 19 meciuri disputate.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|19
|39
|2
|FC Botoșani
|19
|37
|3
|Dinamo
|19
|35
|4
|Universitatea Craiova
|19
|34
|5
|FC Argeș
|19
|33
|6
|UTA Arad
|19
|28
|7
|Oțelul Galați
|19
|27
|8
|U Cluj
|19
|27
|9
|Farul Constanța
|19
|26
|10
|FCSB
|19
|25
|11
|CFR Cluj
|19
|20
|12
|Petrolul Ploiești
|19
|19
|13
|Unirea Slobozia
|19
|18
|14
|Csikszereda
|19
|16
|15
|Hermannstadt
|19
|12
|16
|Metaloglobus
|19
|11