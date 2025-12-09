Rapid și-a stabilit cantonamentul de iarnă  Unde și când vor efectua giuleștenii stagiul de pregătire +18 foto
Rapid
Superliga

Rapid și-a stabilit cantonamentul de iarnă Unde și când vor efectua giuleștenii stagiul de pregătire

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.12.2025, ora 16:29
alt-text Actualizat: 09.12.2025, ora 16:29
  • Rapid a stabilit data cantonamentului de iarnă, care va începe la câteva zile după sărbători.

Echipa antrenată de Costel Gâlcă vine după remiza de luni cu FC Botoșani, scor 0-0, din cadrul etapei 19 din Liga 1.

FCSB reia pista Emerllahu Campioana îl dorește din nou pe mijlocașul CFR-ului și va face o ofertă. Cum ar arăta primul 11 cu el și cu Duarte
Citește și
FCSB reia pista Emerllahu Campioana îl dorește din nou pe mijlocașul CFR-ului și va face o ofertă. Cum ar arăta primul 11 cu el și cu Duarte
Citește mai mult
FCSB reia pista Emerllahu Campioana îl dorește din nou pe mijlocașul CFR-ului și va face o ofertă. Cum ar arăta primul 11 cu el și cu Duarte

Când va pleca Rapid în cantonament

Liderul Ligii 1 din acest moment va pleca în cantonamentul de iarnă în perioada 3-12 ianuarie 2026, în Turcia.

Giuleștenii vor fi cazați la hotelul Titanic, din zona turistică Lara, cunoscută și sub numele de „Las Vegas-ul Turciei”.

Încă nu se cunosc adversarii pe care Rapid îi va înfrunta în perioada de pregătire din iarnă. Nici datele meciurilor amicale nu sunt definitivate.

Meciurile pe care Rapid le mai are de jucat în 2025:

  • Rapid - Oțelul Galați, sâmbătă, 13 decembrie, în etapa 20
  • FCSB - Rapid, duminică, 21 decembrie, în etapa 21

În vară, după ce a încheiat sezonul 2024/2025 pe locul 5, cu 33 de puncte, Rapid a fost în cantonament în Slovenia, la Moravske Toplice.

Iarna trecută, în perioada 6-16 ianuarie 2025, clubul giuleștean a efectuat stagiul de pregătire în Dubai.

Rapid, cantonament de lux la Dubai
Rapid, cantonament de lux la Dubai

Galerie foto (18 imagini)

Rapid, cantonament de lux la Dubai Rapid, cantonament de lux la Dubai Rapid, cantonament de lux la Dubai Rapid, cantonament de lux la Dubai Rapid, cantonament de lux la Dubai
+18 Foto
labels.photo-gallery

În acest moment, Rapid se află pe prima poziție în Liga 1, cu 39 de puncte acumulate după 19 meciuri disputate.

VIDEO: Claudiu Petrila, ratare incredibilă în Botoșani - Rapid 0-0

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1939
2FC Botoșani1937
3Dinamo1935
4Universitatea Craiova1934
5FC Argeș1933
6UTA Arad1928
7Oțelul Galați1927
8U Cluj1927
9Farul Constanța1926
10FCSB1925
11CFR Cluj1920
12Petrolul Ploiești1919
13Unirea Slobozia1918
14Csikszereda1916
15Hermannstadt1912
16Metaloglobus1911

Citește și

Salah, pus la zid de Wayne Rooney Fostul atacant de la Manchester United nu-l iartă  pe starul lui Liverpool: „Ar fi trist să arunce totul la gunoi”
Campionate
15:50
Salah, pus la zid de Wayne Rooney Fostul atacant de la Manchester United nu-l iartă pe starul lui Liverpool: „Ar fi trist să arunce totul la gunoi”
Citește mai mult
Salah, pus la zid de Wayne Rooney Fostul atacant de la Manchester United nu-l iartă  pe starul lui Liverpool: „Ar fi trist să arunce totul la gunoi”
Luis Enrique era sa cadă de pe scaun!  VIDEO: Scenariul care l-a dat pe spate pe antrenorul lui PSG: „La naiba!”
Diverse
15:09
Luis Enrique era sa cadă de pe scaun! VIDEO: Scenariul care l-a dat pe spate pe antrenorul lui PSG: „La naiba!”
Citește mai mult
Luis Enrique era sa cadă de pe scaun!  VIDEO: Scenariul care l-a dat pe spate pe antrenorul lui PSG: „La naiba!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
liga 1 rapid PREGATIRE cantonament
Știrile zilei din sport
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu  când nu ești recompensat”
Înot
09.12
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu când nu ești recompensat”
Citește mai mult
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu  când nu ești recompensat”
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Liga Campionilor
00:42
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Citește mai mult
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Nationala
09.12
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Citește mai mult
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale:  „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Superliga
09.12
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale: „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Citește mai mult
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale:  „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală
09:58
„Este o rușine!” Fabio Capello, furios după penalty-ul care a decis Inter - Liverpool: „E scandalos” + Îl critică și pe Cristi Chivu
„Este o rușine!” Fabio Capello, furios după penalty-ul care a decis Inter - Liverpool:  „E scandalos” + Îl critică și pe Cristi Chivu
09:25
„E de Oscar!” Analiștii, șocați de penalty-ul primit de Liverpool: „La nivelul ăsta?!” + Acuzații: „Un neamț dă penalty altui neamț”
„E de Oscar!” Analiștii, șocați de penalty-ul primit de Liverpool: „La nivelul ăsta?!” + Acuzații: „Un neamț dă penalty altui neamț”
00:42
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Top stiri din sport
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Superliga
09.12
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Citește mai mult
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei  Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
Stranieri
09.12
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
Citește mai mult
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei  Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
„Aș desființa prostia asta!”  Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
Superliga
09.12
„Aș desființa prostia asta!” Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
Citește mai mult
„Aș desființa prostia asta!”  Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026
Handbal
09.12
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026
Citește mai mult
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 33 rapid 15 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi 1 uta arad 10 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share