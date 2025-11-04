Predicția lui Olăroiu  Ce crede românul că se va întâmpla cu FCSB , după începutul dezastruos de sezon
Cosmin Olăroiu
Predicția lui Olăroiu Ce crede românul că se va întâmpla cu FCSB, după începutul dezastruos de sezon

George Neagu
Publicat: 04.11.2025, ora 13:56
Actualizat: 04.11.2025, ora 13:56
  • Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, a declarat că FCSB va reuși, în cele din urmă, să obțină calificarea în Liga Campionilor.

Ultima experiență a lui Cosmin Olăroiu în România a fost în 2011, atunci când a antrenat-o pe FCSB, care se numea Steaua în acea perioadă. De atunci, antrenorul român a pregătit echipe numai din zona Golfului Persic.

Cosmin Olăroiu: „O să reușească! Vor merge și în Champions League”

Chiar dacă susține că urmărește foarte puțin fotbalul din România, Cosmin Olăroiu este convins că FCSB va depăși situația complicată de anul acesta și că va obține calificarea în Liga Campionilor.

„Urmăresc foarte puțin fotbalul din România, nu prea am timp. Trebuie să mă ocup de ceea ce am eu pe aici. Nu urmăresc foarte îndeaproape, din păcate.

Anul trecut, FCSB a avut un parcurs bun în Europa League. O să reușească! Trebuie să nu cedeze și să meargă înainte. Ușor, ușor învață, găsesc ce au nevoie, se întăresc și vor merge și în Champions League.

Au câștigat doi ani la rând titlul. Probabil a intervenit puțină relaxare, dar cred că au un lot foarte valoros și vor reveni. În momentul în care prind play-off-ul și se înjumătățesc punctele, cred că vor avea șanse reale", a declarat Cosmin Olăroiu într-un interviu pentru PRO TV, citat de sport.ro.

Cosmin Olăroiu se luptă alături de naționala Emiratelor Arabe Unite pentru a obține calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

EAU va da peste Irak în play-off, într-un duel care se va disputa în două manșe. Turul va avea loc în Emirate, pe 13 noiembrie, iar returul în Irak, pe 18 noiembrie.

668 de meciuri
are până acum Cosmin Olăroiu în cariera de antrenor

FCSB, parcurs nu neconvingător în Europa League

După 3 runde disputate în grupa principală din Europa League, campioana României se află pe locul 28, cu doar 3 puncte acumulate.

FCSB a învins-o doar pe Go Ahead Eagles, scor 1-0, în etapa 1. În următoarele două meciuri, roș-albaștrii au cedat în fața celor de la Young Boys, scor 0-2, și Bologna, scor 1-2.

În următoarea etapă, FCSB va juca în deplasare cu Basel, joi, 6 noiembrie, de la ora 19:45. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna 1-2
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Midtjylland8-29
2. Braga5-09
3. Lyon5-09
4. Dinamo Zagreb7-37
5. Viktoria Plzen6-27
6. Freiburg5-27
7. Ferencvaros5-37
8. Brann5-26
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Celta Vigo6-46
10. Aston Villa4-26
11. Lille6-56
12. Eagles4-36
13. Young Boys6-66
14. Fenerbahce4-46
15. FC Porto3-36
16. Real Betis4-25
17. Nottingham6-54
18. Bologna3-34
19. Genk1-14
20. PAOK5-64
21. Celtic3-44
22. Panathinaikos6-63
23. AS Roma3-43
24. FC Basel3-43
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Feyenoord3-43
26. Ludogorets4-63
27. Sturm Graz3-53
28. FCSB2-43
29. Stuttgart2-43
30. Steaua Roșie2-51
31. Malmo2-61
32. Maccabi Tel-Aviv1-61
33. Nice3-60
34. Salzburg2-60
35. FC Utrecht0-40
36. Rangers1-60

