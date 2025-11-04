Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională
Radu Drăgușin și Mircea Lucescu, la ultimul meci al stoperului pentru națională: 4-1 cu Cipru, în noiembrie 2024, în Liga Națiunilor C Foto: Imago
Nationala

Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.11.2025, ora 14:16
alt-text Actualizat: 04.11.2025, ora 14:34
  • Mircea Lucescu a încercat să-l reintegreze pe Radu Drăgușin la echipa națională.
  • Ce a hotărât selecționerul după discuția cu oficialii lui Tottenham și reacția antrenorului londonezilor: „Această discuție nu are sens acum”. 

Mircea Lucescu l-a trecut pe Radu Drăgușin a doua oară pe lista preliminară a stranierilor pentru meciurile echipei naționale.

Prima dată, în octombrie, pentru amicalul cu Moldova (2-1) și victoria în fața Austriei, 1-0 în preliminariile CM 2026.

Drăgușin, out pentru Bosnia. Țintele lui Lucescu

Acum, la duelurile cu Bosnia (15 noiembrie, Zenica) și San Marino, trei zile mai târziu, la Ploiești, selecționerul a mai făcut o încercare de a-l readuce la lot, la nouă luni după grava accidentare suferită pe 30 ianuarie, ruptură a ligamentului încrucișat anterior.

A sperat ca stoperul în vârstă de 23 de ani să revină pe teren în Cupa Ligii Angliei, pe 29 octombrie, dar nu a fost inclus în grupul londonezilor la 0-2 cu Newcastle.

Drăgușin, la antrenamentul de vineri al lui Spurs Foto: Instagram Tottenham Drăgușin, la antrenamentul de vineri al lui Spurs Foto: Instagram Tottenham
Drăgușin, la antrenamentul de vineri al lui Spurs Foto: Instagram Tottenham

Rezultatul misiunii lui Lucescu, același ca la precedenta tentativă. Nu a reușit să-l convingă pe antrenorul lui Tottenham.

Deși apărătorul se pregătește la capacitate maximă, în sfârșit, Thomas Frank ezită încă să-l folosească. Și nici nu vrea să-l cedeze „tricolorilor” înainte de a-l vedea el jucând.

Decizia selecționerului: Drăgușin rămâne departe de națională și în noiembrie.

Cum Andrei Burcă e suspendat, iar Mihai Popescu accidentat grav, va convoca trei stoperi din străinătate: Virgil Ghiță (Hannover), Bogdan Racovițan (Rakow) și Lisav Eissat (Maccabi Haifa).

Ghiță a marcat golul victoriei la 1-0 cu Austria Foto: Imago Ghiță a marcat golul victoriei la 1-0 cu Austria Foto: Imago
Ghiță a marcat golul victoriei la 1-0 cu Austria Foto: Imago

Antrenorul lui Tottenham: „Plănuim ca el să joace un amical atunci”

„E complet integrat în antrenamente. Ruptura ligamentului încrucișat e o leziune atât de gravă, ai nevoie de o perioadă lungă să întărești genunchiul”, a declarat tehnicianul danez pentru The Standard.

Întrebat dacă Drăgușin ar putea reintra după pauza dedicată naționalelor la jumătatea lui noiembrie, Frank a replicat laconic: „Probabil”. A adăugat: „Plănuim ca el să joace un amical atunci”.

Thomas Frank, la primul sezon ca antrenor la Tottenham Foto: Imago Thomas Frank, la primul sezon ca antrenor la Tottenham Foto: Imago
Thomas Frank, la primul sezon ca antrenor la Tottenham Foto: Imago

Antrenorul scandinav vrea un test pentru Radu înaintea meciurilor oficiale.

Până atunci, nici nu se pune problema ca el să evolueze pentru România.

Nici nu am vorbit cu el despre subiectul națională. Pentru mine, nu are sens acum Thomas Frank, antrenor Tottenham

Drăgușin ar putea reveni pe 29 noiembrie împotriva lui Fulham

Ținând cont și de această declarație, site-ul Football London, foarte apropiat de vestiarul lui Tottenham, a conchis că Drăgușin e așteptat să joace din nou într-o partidă oficială spre sfârșitul lunii.

Posibil pe 29 noiembrie, împotriva lui Fulham, în Premier League, pe White Hart Lane.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share