Record în Liga Campionilor  Spectacolul a întrecut toate așteptările.  Câte goluri s-au marcat în etapa 3 » Românii au strălucit +11 foto
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Record în Liga Campionilor Spectacolul a întrecut toate așteptările. Câte goluri s-au marcat în etapa 3 » Românii au strălucit

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.10.2025, ora 12:13
  • S-a stabilit un nou record privind numărul de goluri marcate într-o singură etapă din Liga Campionilor.

Printre meciurile cu cele mai multe goluri din runda 3 din Champions League se numără Barcelona - Olympiacos (6-1), Bayer Leverkusen - PSG (2-7) sau PSV - Napoli (6-2).

Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
Citește și
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
Citește mai mult
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”

Record de goluri în Liga Campionilor

În cadrul etapei 3 din faza principală a Ligii Campionilor s-au marcat nu mai puțin de 71 de goluri, stabilindu-se un nou record al competiției.

Recordul anterior era deținut de runda 1, care s-a desfășurat în perioada 16-18 septembrie 2025 și în cadrul căreia s-au înscris 67 de goluri.

Pentru cele 18 partide disputate în această săptămână s-a stabilit o medie de 3,94 goluri pe meci.

Doar în trei din cele 18 partide nu s-au înscris goluri. Este vorba de Kairat Almaty - Pafos, Atalanta - Slavia Praga și AS Monaco - Tottenham.

Printre cele mai răsunătoare rezultate ale rundei se numără:

  • Barcelona - Olympiacos 6-1
  • Bayer Leverkusen - PSG 2-7
  • PSV - Napoli 6-2
  • Chelsea - Ajax 5-1
  • Eintracht Frankfurt - Liverpool 1-5

Acest record este favorizat de noua formulă a Ligii Campionilor, introdusă anul trecut. În comparație cu formatul vechi, acum se dispută două partide suplimentare în fiecare etapă.

Românii au strălucit în Liga Campionilor

În ziua de marți, trei români au prezenți în Liga Campionilor. Este vorba de Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, Dennis Man și Vlad Dragomir, jucători la PSV, respectiv la Pafos.

Interul lui Cristi Chivu a învins fără drept de apel Union Saint Gilloise, scor 4-0, și a ajuns la a treia victorie consecutivă în UCL.

În partida PSV - Napoli, 6-2, Dennis Man a reușit o „dublă” în minutele 54 și 80 și a bifat, astfel, primele sale reușite în cadrul competiției.

FOTO. Al doilea gol marcat de Dennis Man

Al doilea gol marcat de Dennis Man în meciul PSV - Napoli 6-2. Foto: Captură, Prima Sport
Al doilea gol marcat de Dennis Man în meciul PSV - Napoli 6-2. Foto: Captură, Prima Sport

Galerie foto (11 imagini)

Al doilea gol marcat de Dennis Man în meciul PSV - Napoli 6-2. Foto: Captură, Prima Sport Al doilea gol marcat de Dennis Man în meciul PSV - Napoli 6-2. Foto: Captură, Prima Sport Al doilea gol marcat de Dennis Man în meciul PSV - Napoli 6-2. Foto: Captură, Prima Sport Al doilea gol marcat de Dennis Man în meciul PSV - Napoli 6-2. Foto: Captură, Prima Sport Al doilea gol marcat de Dennis Man în meciul PSV - Napoli 6-2. Foto: Captură, Prima Sport
+11 Foto
labels.photo-gallery

Vlad Dragomir a marcat și el în partida Kairat Almaty - Pafos, în minutul 73, dar reușita sa a fost anulată pe motiv de ofsaid.

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1PSG39
2Bayern Munchen39
3Inter39
4Arsenal39
5Real Madrid39
6Borussia Dortmund37
7Manchester City37
8Newcastle36
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Barcelona36
10Liverpool36
11Chelsea36
12Sporting36
13Qarabag36
14Galatasaray36
15Tottenham35
16PSV34
17Atalanta34
18Marseille33
19Atletico Madrid33
20Club Brugge33
21Athletic Bilbao33
22Frankfurt33
23Napoli33
24Union SG33
Zona echipelor eliminate⤵️
25Juventus32
26Bodo/Glimt32
27AS Monaco32
28Slavia Praga32
29Pafos32
30Bayer Leverkusen32
31Villarreal31
32Copenhaga31
33Olympiacos31
34Kairat Almaty31
35Benfica30
35Ajax30

Citește și

A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Auto
11:47
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Citește mai mult
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Tenis
10:29
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Citește mai mult
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
Liga Campionilor Cristi Chivu goluri record vlad dragomir dennis man runda 3
Știrile zilei din sport
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună:  „E lipsă de respect”
Conference League
00:53
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună: „E lipsă de respect”
Citește mai mult
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună:  „E lipsă de respect”
Greșeli de amatori FCSB, goluri de neînțeles! Șut și Lixandru, dezastru în 3 minute cu Bologna
Europa League
23.10
Greșeli de amatori FCSB, goluri de neînțeles! Șut și Lixandru, dezastru în 3 minute cu Bologna
Citește mai mult
Greșeli de amatori FCSB, goluri de neînțeles! Șut și Lixandru, dezastru în 3 minute cu Bologna
Messi a semnat noul contract  Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!
Campionate
23.10
Messi a semnat noul contract Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!
Citește mai mult
Messi a semnat noul contract  Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!
Ioana Mihalcea  De ce vă bateți joc de suporteri?
Opinii
23.10
Ioana Mihalcea De ce vă bateți joc de suporteri?
Citește mai mult
Ioana Mihalcea  De ce vă bateți joc de suporteri?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Liderul din Superliga, interzis la transferuri? Suma incredibilă pe care trebuie s-o plătească fostului jucător
Liderul din Superliga, interzis la transferuri? Suma incredibilă pe care trebuie s-o plătească fostului jucător
00:53
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună: „E lipsă de respect”
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună:  „E lipsă de respect”
00:56
„Nu sunt mulțumit” Mihai Rotaru, după remiza cu Noah: „Lipsa de experiență și-a pus amprenta”
„Nu sunt mulțumit”  Mihai Rotaru, după remiza cu Noah:  „Lipsa de experiență și-a pus amprenta”
22:38
„Am greșit și eu” Gigi Becali regretă o schimbare făcută după pauză, în FCSB - Bologna: „Ce să faci cu el?!” + Șut, desființat
„Am greșit și eu” Gigi Becali regretă o schimbare făcută după pauză, în FCSB - Bologna: „Ce să faci cu el?!” + Șut, desființat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Top stiri din sport
Antrenor și jucător, arestați! Ancheta FBI zguduie NBA! Au trucat meciuri pentru pariuri și jocuri de poker sub coordonarea mafiei!
Baschet
23.10
Antrenor și jucător, arestați! Ancheta FBI zguduie NBA! Au trucat meciuri pentru pariuri și jocuri de poker sub coordonarea mafiei!
Citește mai mult
Antrenor și jucător, arestați! Ancheta FBI zguduie NBA! Au trucat meciuri pentru pariuri și jocuri de poker sub coordonarea mafiei!
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Stranieri
23.10
Cătălin Tolontan „Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut” » Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Citește mai mult
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european
Baschet
23.10
Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european
Citește mai mult
Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
Superliga
23.10
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
Citește mai mult
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 33 rapid 34 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
24.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share