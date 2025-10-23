S-a stabilit un nou record privind numărul de goluri marcate într-o singură etapă din Liga Campionilor.

Printre meciurile cu cele mai multe goluri din runda 3 din Champions League se numără Barcelona - Olympiacos (6-1), Bayer Leverkusen - PSG (2-7) sau PSV - Napoli (6-2).

Record de goluri în Liga Campionilor

În cadrul etapei 3 din faza principală a Ligii Campionilor s-au marcat nu mai puțin de 71 de goluri , stabilindu-se un nou record al competiției.

Recordul anterior era deținut de runda 1, care s-a desfășurat în perioada 16-18 septembrie 2025 și în cadrul căreia s-au înscris 67 de goluri.

Pentru cele 18 partide disputate în această săptămână s-a stabilit o medie de 3,94 goluri pe meci.

Doar în trei din cele 18 partide nu s-au înscris goluri. Este vorba de Kairat Almaty - Pafos, Atalanta - Slavia Praga și AS Monaco - Tottenham.

Printre cele mai răsunătoare rezultate ale rundei se numără:

Barcelona - Olympiacos 6-1

Bayer Leverkusen - PSG 2-7

PSV - Napoli 6-2

Chelsea - Ajax 5-1

Eintracht Frankfurt - Liverpool 1-5

Acest record este favorizat de noua formulă a Ligii Campionilor, introdusă anul trecut. În comparație cu formatul vechi, acum se dispută două partide suplimentare în fiecare etapă.

Românii au strălucit în Liga Campionilor

În ziua de marți, trei români au prezenți în Liga Campionilor. Este vorba de Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, Dennis Man și Vlad Dragomir, jucători la PSV, respectiv la Pafos.

Interul lui Cristi Chivu a învins fără drept de apel Union Saint Gilloise, scor 4-0, și a ajuns la a treia victorie consecutivă în UCL.

În partida PSV - Napoli, 6-2, Dennis Man a reușit o „dublă” în minutele 54 și 80 și a bifat, astfel, primele sale reușite în cadrul competiției.

FOTO. Al doilea gol marcat de Dennis Man

Vlad Dragomir a marcat și el în partida Kairat Almaty - Pafos, în minutul 73, dar reușita sa a fost anulată pe motiv de ofsaid.

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 PSG 3 9 2 Bayern Munchen 3 9 3 Inter 3 9 4 Arsenal 3 9 5 Real Madrid 3 9 6 Borussia Dortmund 3 7 7 Manchester City 3 7 8 Newcastle 3 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Barcelona 3 6 10 Liverpool 3 6 11 Chelsea 3 6 12 Sporting 3 6 13 Qarabag 3 6 14 Galatasaray 3 6 15 Tottenham 3 5 16 PSV 3 4 17 Atalanta 3 4 18 Marseille 3 3 19 Atletico Madrid 3 3 20 Club Brugge 3 3 21 Athletic Bilbao 3 3 22 Frankfurt 3 3 23 Napoli 3 3 24 Union SG 3 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Juventus 3 2 26 Bodo/Glimt 3 2 27 AS Monaco 3 2 28 Slavia Praga 3 2 29 Pafos 3 2 30 Bayer Leverkusen 3 2 31 Villarreal 3 1 32 Copenhaga 3 1 33 Olympiacos 3 1 34 Kairat Almaty 3 1 35 Benfica 3 0 35 Ajax 3 0

