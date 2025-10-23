„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului

Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) a decis să refuze convocarea Italiei pentru turneul final al Cupei Davis, fapt care a stârnit mai multe critici din partea concetățenilor săi.

După valul de reproșuri, sportivul a oferit un răspuns cu privire la hotărârea sa.

Printre criticile apărute la adresa lui Jannik Sinner se numără și cea a lui Adriano Panatta, campion la Roland Garros și Cupa Davis în 1976: „Eu nu aș fi renunțat niciodată”, a declarat fostul tenismen, conform corrieredellosport.it.

Jannik Sinner: „Accept toate criticile”

După numeroasele reacții negative apărute după decizia de a nu participa la Cupa Davis, a venit și replica lui Jannik Sinner.

Ocupantul locului 2 în clasamentul ATP a explicat că nu i-a fost ușor să decidă să nu joace la Cupa Davis, dar a luat-o pentru a se putea pregăti mai mult pentru următorul sezon, care va începe cu Australian Open, în perioada 12 ianuarie - 1 februarie 2026.

„Poate că nu pare, dar o săptămână de pregătire în acea perioadă poate face toată diferența. Am câștigat Cupa Davis în 2023 și 2024, iar de data aceasta am decis acest lucru împreună cu echipa mea.

Accept toate criticile, dar am spus deja tot ce aveam de spus pe această temă și nu mai am nimic de adăugat”, a declarat Jannik Sinner, conform sportskeeda.com.

4 turnee de Grand Slam a câștigat Jannik Sinner: 2XAustralian Open, 1XWimbledon și 1XUS Open

Criticile aduse lui Jannik Sinner: „Italia te iubește, tu o iubești?”

Mai multe critici din partea italienilor la adresa lui Sinner au apărut în urmă deciziei acestuia. Printre acestea se numără:

„Singurul Sinner pe care îl vom vedea la televizor va fi cel care gătește spaghete și bea cafea în reclame”. Legat de participarea sa la Six Kings Slam, s-a scris: „ Preferă să se obosească pentru emiri decât pentru țara sa ”, potrivit corriere.it.

Adriano Panatta, campion la Roland Garros și Cupa Davis în 1976, și-a exprimat dezamăgirea cu privire la hotărârea lui Jannik Sinner:

„Are sens să judecăm evenimentele, oamenii și comportamentul lor de astăzi după standardele de ieri? Eu nu aș fi renunțat niciodată la Cupa Davis, iar dacă cineva din echipă ar fi făcut-o, colegii mei și căpitanul, chiar înaintea federației, ar fi cerut explicații în cei mai duri termeni posibili.

Astăzi, nu mai este cazul. Îi pot spune lui Sinner că îmi pare rău, că dacă aș fi fost în locul lui, aș fi făcut efortul, că ar fi fost util să ies din controversa care va izbucni cu siguranță”, conform corrieredellosport.it.

Mai mult, italienii de la lastampa.it au titrat: „Dragă Sinner, Italia te iubește, dar tu?”.

Gazzetta Dello Sport i-a cerut tenismenului italian să se gândească de două ori înainte de a lua această decizie, pentru că ar fi fost emoționant să câștige al treilea titlu la Cupa Davis chiar în fața propriilor fani, la Bologna: „Sinner, răzgândește-te”.

Ce riscă Jannik Sinner

În urma deciziei sale, CODACONS, un ONG italian care luptă pentru protecția consumatorilor și a mediului înconjurător, a cerut ca Jannik Sinner să fie deposedat de titlurile și recunoașterile sale la nivel național, conform sportskeeda.com.

Jannik Sinner vine după victoria de la Six Kings Slam, din Arabia Saudită. Italianul l-a învins în finală pe Carlos Alcaraz cu scorul de 6-2, 6-4.

