A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul

Antolin Gonzalez (23 de ani), fost pilot în Formula 3, a recunoscut că și-a ucis tatăl în luna iulie a acestui an.

Spaniolul se află în arest preventiv de patru luni.

Antolin Gonzalez a fost unul dintre cei mai promițători tineri piloți din motorsportul spaniol, după ce a devenit, la doar 13 ani, cel mai tânăr pilot care conduce un monopost de F3. Specialiștii spuneau că Gonzalez potențial să ajungă în Formula 1, însă spaniolul și-a abandonat visul din cauza lipsei de susținere financiară.

Antolin Gonzalez și-a recunoscut fapta

Antolin Gonzalez și-a ucis tatăl pe 5 iulie, după ce l-a înjunghiat în gât într-un depozit deținut de familie din localitatea Aranda del Duero, provincia Burgos.

Totul s-a întâmplat după o discuție aprinsă. După comiterea faptei, Gonzalez a fugit și a aruncat arma crimei, dar a fost arestat de poliție la câțiva kilometri de depozit.

Antolin Gonzalez FOTO Marca

Fostul pilot susține că tatăl său a fost primul care a folosit arma, un fel de macetă cu o lamă cu o lungime de 10-15 centimetri, ceea ce a declanșat o luptă care a dus la o înjunghiere accidentală în gât.

La aproximativ patru luni de la tragicul eveniment, Antolin Gonzalez a recunoscut, în fața Tribunalului de Instrucție nr. 2 din Aranda de Duero, că și-a omorât tatăl , conform marca.com.

După ce a fost audiat, Antolin Gonzalez a condus poliția spre locul unde a aruncat arma crimei. Cu toate acestea, cuțitul cu care și-a înjunghiat tatăl nu a fost găsit, potrivit abc.es.

De-a lungul carierei sale, Gonzalez a concurat în Formula 4 din Spania, a pilotat în Formula 3 timp de un an cu echipa Drivex, a participat la Formula Masters China, precum și la Asian Formula Renault Series, unde a terminat pe locul al doilea în 2018.

