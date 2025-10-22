Dorința lui Chivu Inter a ajuns la şapte victorii consecutive : „Băieții au foc în interior” + Nota primită după meciul cu Union SG

Royale Union SG - Inter 0-4. Cristi Chivu (44 de ani) a vorbit despre cea de-a treia victorie consecutivă obținută de echipa sa în Liga Campionilor.

Cristi Chivu traversează o perioadă excelentă pe banca celor de la Inter.

„Nerazzurrii” au legat șapte victorii la rând în toate competițiile, iar tehnicianul își dorește ca formația sa să revină în vârf atat în Serie A, cât și în Liga Campionilor, după ce în sezonul precedent a ratat ambele trofee pe final.

Royale Union SG - Inter 0-4 . Cristi Chivu: „Acești băieți au foc în interior și dorință de a munci”

„Trebuia să lăsăm în urmă evenimentele de anul trecut. Uneori amărăciunea poate juca feste neplăcute. Dar băieții s-au descurcat bine.

Acești băieți au foc în interior și dorință de a munci. Vrem să avem încă un sezon la vârf”, a spus Chivu, citat de gazzetta.it.

Pariul lui Chivu, atacantul Pio Esposito (20 de ani), a reușit să marcheze primul său gol în Liga Campionilor.

Fostul căpitan al echipei naționale a subliniat importanța folosirii jucătorilor tineri pe termen lung:

„Tinerilor ar trebui să li se acorde o șansă, nu ar trebui să te uiți la vârsta din buletinul lor.

Trebuie să îi pui la încercare și să vezi din ce sunt făcuți: personalitate, caracter, spirit de sacrificiu, etica muncii.

Meritul le revine lor, pentru că ei încă cred în ei înșiși și sunt dispuși să fie instruiți, să-și pună ego-ul deoparte”, a adăugat Chivu.

Cristi Chivu, dialog cu legendarul Fabio Capello: „Dacă am jucat la un nivel înalt, este și datorită lui”

Prezent în studioul Sky Sport, legendarul antrenor italian l-a complimentat pe Cristi Chivu pentru performanța sa.

Fost elev al lui Capello la Roma în sezonul 2003 - 2004, românul a replicat:

„Sper să am jumătate din cariera pe care a avut-o Capello, un antrenor de top. Dacă am jucat la un nivel înalt, este și datorită lui. Am norocul de a fi într-un grup fantastic, cu jucători care muncesc, acceptă să fie antrenați și își lasă orgoliile deoparte”.

Fabio Capello/ Foto: IMAGO

Întrebat și despre derby-ul din weekend cu Napoli, în etapa #8 din Serie A, Chivu a răspuns:

„Sâmbătă, la Napoli? Când câștigi un meci, trebuie să te bucuri și să nu te gândești la următorul. Victoria nu este niciodată garantată”, a concluzionat antrenorul lui Inter.

Chivu, notat cu 7,5 de jurnaliștii italieni

Performanța reușită de Inter nu a fost trecută cu vederea nici de jurnaliștii italieni.

Astfel, Chivu a fost notat cu 7,5, în urma celei de-a treia victorie consecutivă din Liga Campionilor.

„Cristian Chivu 7,5. Interul său s-a chinuit, iar startul a părut ca preludiul unei înfrângeri care ar fi putut topi ambițiile echipei. Dar, cumva, nerazzurrii au avut puterea să îndure și ca o echipă grozavă au învins cu 4-0. Chiar și cei care aveau dubii despre el, încep acum să le piardă”, au notat italienii de la tuttomercatoweb.com.

