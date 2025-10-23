Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”

Edi Iordănescu (47 de ani), antrenorul Legiei Varșovia, a vorbit în premieră despre decizia de a rămâne pe banca polonezilor.

Legia Varșovia întâlnește Șahtior Donețk în această seară, începând cu ora 19:45, într-un meci din etapa 2 a Conference League. Va fi transmis în direct de Digi Sport 4 și Prima Sport 5.

După rezultatele slabe din ultima perioadă alături de Legia, Edi Iordănescu și-a exprimat disponibilitatea de a părăsi clubul.

Formația poloneză a refuzat acest lucru, iar marți a avut loc o ședință în care s-a discutat despre potențiala sa plecare. Cu toate acestea, fostul selecționer a fost reconfirmat în funcție și va continua în Polonia.

Edi Iordănescu: „Cred că fanii merită un răspuns și o explicație”

Înaintea meciului cu Șahtior Donețk, Edi Iordănescu a vorbit despre decizia de a rămâne la Legia Varșovia.

„Voi încerca să fiu foarte clar și sincer, așa cum sunt întotdeauna. Da, acesta nu este nici un moment bun, nici unul ușor. Cred că fanii merită un răspuns și o explicație. Nu-mi place să vorbesc prea mult despre mine. Uneori trebuie să te comporți așa ca antrenor, dar de obicei nu mă simt confortabil cu asta.

Acum nu mă aflu într-o situație confortabilă, deoarece nu obținem succesul pe care îl dorim cu toții. În plus, sunt suficient de matur și pun cu siguranță clubul și echipa pe primul loc, ceea ce este normal și corect.

Nu este ușor pentru mine, deoarece sunt un antrenor tânăr cu un viitor strălucit în față, dar interesele clubului trebuie să fie întotdeauna pe primul loc.

Dacă sunt aici cu echipa în Cracovia, ar trebui să primiți mai multe răspunsuri de la club. A fost decizia Legiei. Nu pot spune prea multe despre detalii, dar am o concluzie clară despre ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni.

Este adevărat, trebuie să spunem adevărul și să nu ne fie teamă de el. Aceasta este realitatea. Dar restul contractului este foarte complex și profesionist. Nu am vrut să blochez cea mai bună decizie pentru echipă, chiar dacă asta însemna schimbarea antrenorului.

Am avut o discuție lungă și deschisă, la fel ca în momentul în care am ajuns la Varșovia. Sunt sigur că va fi așa până la sfârșitul șederii mele la Legia. Eram pregătit pentru orice decizie când era vorba de interesele clubului”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit legia.net.

Edi Iordănescu: „Am început sezonul foarte bine”

Edi Iordănescu a venit la Legia Varșovia în această vară. Românul a avut un început foarte bun de sezon, reușind să câștige Supercupa chiar în fața campioanei Poloniei, Lech Poznan, cu scorul de 2-1.

Pe parcurs, forma echipei poloneze a scăzut și, în acest moment, se află pe locul 9 în campionat.

„Am început sezonul foarte bine, în circumstanțe dificile, după multe schimbări. Am câștigat un trofeu. Am jucat împotriva pretendenților la titlu în Polonia și nu am pierdut.

Ne-am calificat în Europa, dar ultimele două meciuri au schimbat percepția (n.r. - cu Gornik Zabrze, 1-3, și Zaglebie Lubin, 1-3). Am pierdut încrederea fanilor. Aceasta este perioada din cariera mea în care am cel mai puțin noroc.

Este un proces, nu este sfârșitul echipei. Avem nevoie de îmbunătățiri, dar sunt sigur că adevărata față a Legiei este reprezentată de momentele bune, nu de ultimele două meciuri, care au fost suficiente pentru a distruge totul”, a mai adăugat Edi Iordănescu, conform sursei citate.

Rezultatele Legiei din ultimele 5 meciuri:

Legia Varșovia - Jagiellonia 0-0 (campionat)

Legia Varșovia - Pogon Szczecin 1-0 (campionat)

Legia Varșovia - Samsunspor 0-1 (Conference League)

Gornik Zabrze - Legia Varșovia 3-1 (campionat)

Zaglebie Lubin - Legia Varșovia 3-1 (campionat)

21 de meciuri are Edi Iordănescu până acum pe banca Legiei Varșovia (10 victorii, 5 egaluri, 6 înfrângeri)

