3 jocuri de foc în UCL! Se anunță supermeciuri în „optimile” Ligii Campionilor » Ce forțe s-ar putea înfrunta. Când e tragerea

UEFA va stabili vineri după-amiază tot programul pentru fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor 2025-2026. Până în finala de la Budapesta, pe 30 mai.

Odată încheiat play-off-ul Champions League, începe cea mai aprinsă parte a competiției.

Cea în care forțele europene se vor înfrunta pe traseul spre cupa cu urechi mari.

Se va afla programul Ligii Campionilor până la ultimul act de pe „Puskas Arena”

Vineri, de la ora 13:00, UEFA va organiza la Nyon tragerea la sorți a „optimilor”, dar nu numai atât. Forul continental va stabili întreg programul până la sfârșitul ediției 2025-2026.

Vor fi cunoscute și posibilele „sferturi”, semifinale și cine s-ar putea duela în finala de pe „Puskas Arena”, la Budapesta, pe 30 mai.

Luna viitoare (10/11 și 17/18 martie), se anunță confruntări majore în Liga Campionilor.

Trei variante: PSG - Barcelona, Real - City, Atletico - Liverpool

Cum fiecare echipă are două variante, pot fi făcute scenarii pentru „optimi”.

Iată trei superpartide posibile:

Paris Saint-Germain - Barcelona.

Real Madrid - Manchester City.

Atletico Madrid - Liverpool.

Posibil duel Haaland vs Rudiger în „optimile” Champions Foto: Imago

Toate s-au mai înfruntat în trecut.

Pot fi și două derbyuri interne în această fază a întrecerii:

Newcastle - Chelsea.

Bayer Leverkusen - Bayern Munchen.

Ar rămâne astfel și două meciuri fără o rezonanță atât de mare:

Galatasaray - Tottenham.

Bodo/Glimt - Sporting Lisabona.

Plus o partidă Serie A vs Premier League ce poate fi interesantă:

Atalanta Bergamo - Arsenal.

