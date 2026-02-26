Pleacă și Gnahore? Mijlocașul lui Dinamo, mesaj ferm despre viitorul său: „Atunci putem să tragem linie”

Eddy Gnahore (32 de ani) , mijlocașul francez al lui Dinamo a vorbit despre viitorul său, în condițiile în care se află în ultimele luni de contract cu formația din „Ștefan cel Mare”.

, mijlocașul francez al lui Dinamo a vorbit despre viitorul său, în condițiile în care se află în ultimele luni de contract cu formația din „Ștefan cel Mare”. „Câinii” l-au pierdut deja pe Kennedy Boateng (29 de ani), care va pleca în vară la Shandong Taishan, în China.

Ajuns gratis la Dinamo în ianuarie 2024, după despărțirea de Ascoli (Liga 3 din Italia), Eddy Gnahore este om de bază în angrenajul formației antrenate de Zeljko Kopic (48 de ani), însă ar putea să-i părăsească pe „câini” la finele acestui sezon.

Eddy Gnahore: „După play-off putem trage o linie”

Actuala înțelegere a mijlocașului francez cu formația din „Ștefan cel Mare” expiră pe 30 iunie.

Gnahore a dezvăluit că, în trecut, a refuzat mai multe oferte pentru a rămâne la Dinamo și, în acest moment, așteaptă finalul sezonului pentru a lua o decizie definitivă cu privire la viitorul său.

„Am zis de la început că mă simt bine aici. Am avut discuții, oferte de la alte cluburi în trecut în timp ce eram aici și le-am refuzat pe toate ca să rămân.

Sentimentele mele nu s-au schimbat, încă mă simt bine aici.

Sunt foarte fericit aici. Dar sentimentele nu sunt tot ce contează. Acum mă concentrez pe finalul de sezon, să dau totul și să vedem unde putem termina ca echipă.

După play-off putem trage o linie și ne vom putea așeza și vom putea discuta despre ce e mai bine. Evident că trebuie să ne așezam la masă cu președintele să găsim o soluție, să ajungem la o înțelegere.

Nu ține numai de mine, ține și de ei. Trebuie să găsim calea de mijloc. Dacă o vom găsi va fi bine, dacă nu, o vom lua pe drumuri separate.

În trecut, am făcut-o, am semnat un nou contract și nu văd de ce dacă ambele părți își doresc, de ce nu am găsi calea de mijloc”, a spus Eddy Gnahore, citat de sport.ro.

29 de apariții a bifat Gnahore în tricoul lui Dinamo în acest sezon: a marcat un gol și a reușit două pase decisive

Eddy Gnahore rămâne loial lui Dinamo

Întrebat dacă se gândește să-și continue cariera la un alt club din România, Gnahore a respins din start această idee și a afirmat că, în cazul unei posibile plecări, va merge să joace doar în străinătate.

„Eu întotdeauna am zis că Dinamo este prima echipa cu care am semnat din România. Este clubul pe care îl plac și mă simt bine și am zis-o de mult.

Voi juca numai pentru Dinamo. Dacă ar fi să plec de la acest club voi pleca în străinătate. Nu voi schimba cluburile aici în România”, a concluzionat Gnahore pentru sursa citată.

750.000 de euro este cota lui Eddy Gnahore

Până să ajungă la Dinamo, Gnahore a mai evoluat pentru Carpi, Crotone, Perugia, Palermo, Amiens, WH Zall și Ascoli.

