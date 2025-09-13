Buzău - Dinamo 32-31  „Dulăii”, înfrânți de un fost dinamovist » Suporterii au pus tunurile pe favoriți: „O umbră din era Pascual” +8 foto
Dinamo București FOTO: Imago
Handbal

Buzău - Dinamo 32-31 „Dulăii”, înfrânți de un fost dinamovist » Suporterii au pus tunurile pe favoriți: „O umbră din era Pascual”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 13.09.2025, ora 23:25
  • HC Buzău - Dinamo 32-31. „Dulăii” au pierdut în ultimul minut, după un gol marcat de un fost dinamovist.
  • Eșecul de la Buzău este a doua înfrângere consecutivă în toate competițiile pentru campioana ultimelor 9 ediții ale Ligii Zimbrilor.

Ambele echipe începuseră parcursul în campionat cu o victorie.

Dinamo București, înfrântă de fostul ei jucător

Dinamo București a început în atac duelul din etapa #2 a Ligii Zimbrilor. „Dulăii” au deschis scorul și au preluat conducerea partidei.

Elevii lui Paulo Pereira s-au aflat în avantaj pe tot parcursul primei reprize și cea mai mare diferență de scor înregistrată a fost de 3 goluri. Totuși, Dinamo a intrat la cabine cu avantaj minim, 18-17.

În actul secund, gazdele s-au aflat pentru prima dată în avantaj, dar campioana en-titre a revenit pe tabelă la +4 goluri.

Finalul meciului a consemnat declinul de formă a elevilor lui Paulo Pereira, care au fost egalați de gazde.

Golul victoriei a fost marcat de fostul jucător al celor de la Dinamo, Vitaly Komogorov.

  • Dinamo va primi vizita celor de la CSM Constanța în etapa #3 din Liga Zimbrilor.

Suporterii au criticat prestația „dulăilor” pe rețele:

  • „Buzăul este o deplasare dificilă? Se vede că la Dinamo a început declinul…”
  • „Un joc groaznic! Jucători fără pic de demnitate și fără pic de voință. Joacă doar să fie acolo în teren”
  • „Așa se întâmplă când îți subestimezi adversarul și când lași jucători buni în afara lotului. Afară cu antrenorul, să vină antrenor român”
  • „Cu așa joc și așa determinare, te bate și Sighișoara…cu tot respectul pentru cei de acolo”
  • „Lamentabil! Groaznic! Echipa a rămas doar o umbră din era Pascual”.

Dinamo București a început EHF Champions League cu un eșec

Dinamo București a început campania europeană din acest sezon cu o înfrângere. În fața a 2.500 de suporteri, „dulăii” au cedat împotriva lusitanilor de la Sporting, 30-33.

Dinamo - Sporting Foto GOLAZO (1).jpeg
Dinamo - Sporting Foto GOLAZO (1).jpeg

Galerie foto (8 imagini)

Dinamo - Sporting Foto GOLAZO (1).jpeg Dinamo - Sporting Foto GOLAZO (2).jpeg Dinamo - Sporting Foto GOLAZO (3).jpeg Dinamo - Sporting Foto GOLAZO (4).jpeg Dinamo - Sporting Foto GOLAZO (5).jpeg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Spre deosebire de duelul de la Buzău, elevii lui Paulo Pereira nu au fost niciodată la conducere în partida din etapa inaugurală a EHF Champion s League.

Meciurile din Grupa A pe care le va juca Dinamo în Liga Campionilor EHF:

  • 17 septembrie 2025: Kolstad - Dinamo
  • 24 septembrie 2025: Dinamo - Veszprem
  • 9 octombrie 2025: Fuchse Berlin - Dinamo
  • 15 octombrie 2025: Aalborg - Dinamo
  • 23 octombrie 2025: Dinamo - Kielce
  • 13 noiembrie 2025: Nantes - Dinamo
  • 20 noiembrie 2025: Dinamo - Nantes
  • 26 noiembrie 2025: Kielce - Dinamo
  • 3 decembrie 2025: Dinamo - Aalborg
  • 18 februarie 2026: Dinamo - Fuchse Berlin
  • 25 februarie 2026: Veszprem - Dinamo
  • 4 martie 2026: Dinamo - Kolstad
  • 11 martie 2026: Sporting - Dinamo

dinamo bucuresti handbal liga zimbrilor hc buzau Vitaly Komogorov
