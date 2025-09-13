- HC Buzău - Dinamo 32-31. „Dulăii” au pierdut în ultimul minut, după un gol marcat de un fost dinamovist.
- Eșecul de la Buzău este a doua înfrângere consecutivă în toate competițiile pentru campioana ultimelor 9 ediții ale Ligii Zimbrilor.
Ambele echipe începuseră parcursul în campionat cu o victorie.
Dinamo București, înfrântă de fostul ei jucător
Dinamo București a început în atac duelul din etapa #2 a Ligii Zimbrilor. „Dulăii” au deschis scorul și au preluat conducerea partidei.
Elevii lui Paulo Pereira s-au aflat în avantaj pe tot parcursul primei reprize și cea mai mare diferență de scor înregistrată a fost de 3 goluri. Totuși, Dinamo a intrat la cabine cu avantaj minim, 18-17.
În actul secund, gazdele s-au aflat pentru prima dată în avantaj, dar campioana en-titre a revenit pe tabelă la +4 goluri.
Finalul meciului a consemnat declinul de formă a elevilor lui Paulo Pereira, care au fost egalați de gazde.
Golul victoriei a fost marcat de fostul jucător al celor de la Dinamo, Vitaly Komogorov.
- Dinamo va primi vizita celor de la CSM Constanța în etapa #3 din Liga Zimbrilor.
Suporterii au criticat prestația „dulăilor” pe rețele:
- „Buzăul este o deplasare dificilă? Se vede că la Dinamo a început declinul…”
- „Un joc groaznic! Jucători fără pic de demnitate și fără pic de voință. Joacă doar să fie acolo în teren”
- „Așa se întâmplă când îți subestimezi adversarul și când lași jucători buni în afara lotului. Afară cu antrenorul, să vină antrenor român”
- „Cu așa joc și așa determinare, te bate și Sighișoara…cu tot respectul pentru cei de acolo”
- „Lamentabil! Groaznic! Echipa a rămas doar o umbră din era Pascual”.
Dinamo București a început EHF Champions League cu un eșec
Dinamo București a început campania europeană din acest sezon cu o înfrângere. În fața a 2.500 de suporteri, „dulăii” au cedat împotriva lusitanilor de la Sporting, 30-33.
Galerie foto (8 imagini)
Spre deosebire de duelul de la Buzău, elevii lui Paulo Pereira nu au fost niciodată la conducere în partida din etapa inaugurală a EHF Champion s League.
Meciurile din Grupa A pe care le va juca Dinamo în Liga Campionilor EHF:
- 17 septembrie 2025: Kolstad - Dinamo
- 24 septembrie 2025: Dinamo - Veszprem
- 9 octombrie 2025: Fuchse Berlin - Dinamo
- 15 octombrie 2025: Aalborg - Dinamo
- 23 octombrie 2025: Dinamo - Kielce
- 13 noiembrie 2025: Nantes - Dinamo
- 20 noiembrie 2025: Dinamo - Nantes
- 26 noiembrie 2025: Kielce - Dinamo
- 3 decembrie 2025: Dinamo - Aalborg
- 18 februarie 2026: Dinamo - Fuchse Berlin
- 25 februarie 2026: Veszprem - Dinamo
- 4 martie 2026: Dinamo - Kolstad
- 11 martie 2026: Sporting - Dinamo