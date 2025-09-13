HC Buzău - Dinamo 32-31. „Dulăii” au pierdut în ultimul minut, după un gol marcat de un fost dinamovist.

Eșecul de la Buzău este a doua înfrângere consecutivă în toate competițiile pentru campioana ultimelor 9 ediții ale Ligii Zimbrilor.

Ambele echipe începuseră parcursul în campionat cu o victorie.

Dinamo București, înfrântă de fostul ei jucător

Dinamo București a început în atac duelul din etapa #2 a Ligii Zimbrilor. „Dulăii” au deschis scorul și au preluat conducerea partidei.

Elevii lui Paulo Pereira s-au aflat în avantaj pe tot parcursul primei reprize și cea mai mare diferență de scor înregistrată a fost de 3 goluri. Totuși, Dinamo a intrat la cabine cu avantaj minim, 18-17.

În actul secund, gazdele s-au aflat pentru prima dată în avantaj, dar campioana en-titre a revenit pe tabelă la +4 goluri.

Finalul meciului a consemnat declinul de formă a elevilor lui Paulo Pereira, care au fost egalați de gazde.

Golul victoriei a fost marcat de fostul jucător al celor de la Dinamo, Vitaly Komogorov.

Dinamo va primi vizita celor de la CSM Constanța în etapa #3 din Liga Zimbrilor.

Suporterii au criticat prestația „dulăilor” pe rețele:

„Buzăul este o deplasare dificilă? Se vede că la Dinamo a început declinul…”

„Un joc groaznic! Jucători fără pic de demnitate și fără pic de voință. Joacă doar să fie acolo în teren”

„Așa se întâmplă când îți subestimezi adversarul și când lași jucători buni în afara lotului. Afară cu antrenorul, să vină antrenor român”

„Cu așa joc și așa determinare, te bate și Sighișoara…cu tot respectul pentru cei de acolo”

„Lamentabil! Groaznic! Echipa a rămas doar o umbră din era Pascual”.

Dinamo București a început EHF Champions League cu un eșec

Dinamo București a început campania europeană din acest sezon cu o înfrângere. În fața a 2.500 de suporteri, „dulăii” au cedat împotriva lusitanilor de la Sporting, 30-33.

Spre deosebire de duelul de la Buzău, elevii lui Paulo Pereira nu au fost niciodată la conducere în partida din etapa inaugurală a EHF Champion s League.

Meciurile din Grupa A pe care le va juca Dinamo în Liga Campionilor EHF:

17 septembrie 2025: Kolstad - Dinamo

24 septembrie 2025: Dinamo - Veszprem

9 octombrie 2025: Fuchse Berlin - Dinamo

15 octombrie 2025: Aalborg - Dinamo

23 octombrie 2025: Dinamo - Kielce

13 noiembrie 2025: Nantes - Dinamo

20 noiembrie 2025: Dinamo - Nantes

26 noiembrie 2025: Kielce - Dinamo

3 decembrie 2025: Dinamo - Aalborg

18 februarie 2026: Dinamo - Fuchse Berlin

25 februarie 2026: Veszprem - Dinamo

4 martie 2026: Dinamo - Kolstad

11 martie 2026: Sporting - Dinamo

