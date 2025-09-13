Incidente violente în Serbia Fanii de la Steaua Roșie Belgrad i-au atacat cu bâte pe cei ai lui Partizan, după amicalul cu PAOK

Mai mulți fani ai celor de la Steaua Roșie Belgrad i-au atacat pe rivalii de la Partizan, după meciul amical cu PAOK, la baschet.

Incidentele grave au avut loc într-un pub din capitala Serbiei, unde erau prezenți mai mulți fani ai celor de la Partizan, ce reprezentau gruparea Grobari, anunță gazzeta.gr.

Fanii de la Steaua Roșie Belgrad i-au atacat pe cei ai lui Partizan

În momentul atacului, fanii de la Steaua Roșie Belgrad erau echipați cu mai multe materiale pirotehnice și cu bâte.

Evenimentul s-a soldat cu lupte corp la corp și cu rănirea mai multor persoane implicate. Lucrurile s-au calmat abia la sosirea echipajelor de poliție.

Atmosferă electrizantă în arenă, la amicalul Partizan - PAOK

Partizan și PAOK, două echipe înfrățite și care poartă și aceleași culori, s-au întâlnit într-un meci amical, ce a avut loc pe Stadionul Tasmajdan, în aer liber.

Cunoscuți pentru atmosfera creată în meciurile din Euroligă, fanii celor de la Partizan nu s-au dezmințit nici de această dată.

Au cântat, au aprins torțe, iar înainte de startul partidei au aruncat pe teren cu role de hârtie.

Duelul s-a încheiat cu victoria echipei din Serbia, antrenate de legendarul Zeljko Obradovic, scor 96-87.

Partizan vine la Cluj

Începând din acest sezon, campioana ultimelor 5 ani din România, U BT Cluj-Napoca, s-a înscris în ABA League sau Liga Adriatică.

Formația antrenată de Mihai Silvășan a fost repartizată în Grupa A, alături de Partizan Belgrad, câștigătoarea ultimei ediții.

Programul meciurilor lui U-BT Cluj din tur:

Etapa 1 - pauză

Etapa 2 - 11 octombrie - Krka - U-BT Cluj-Napoca

Etapa 3 - 19 octombrie - Dubai Basketball - U-BT Cluj-Napoca

Etapa 4 - 25 octombrie - U-BT Cluj-Napoca - Split

Etapa 5 - 1 noiembrie - U-BT Cluj-Napoca - Igokea mtel

Etapa 6 - 8 noiembrie - Borac Mozzart - U-BT Cluj-Napoca

Etapa 7 - 14 noiembrie - SC Derby - U-BT Cluj-Napoca

Etapa 8 - 22 noiembrie - U-BT Cluj-Napoca - FMP Soccerbet

Etapa 9 - 7 decembrie - U-BT Cluj-Napoca - Partizan

Programul meciurilor lui U-BT Cluj din retur:

Etapa 10 - 13 decembrie - U-BT Cluj-Napoca - Krka

Etapa 11 - 22 decembrie - Split - U-BT Cluj-Napoca

Etapa 12 - 26 decembrie - U-BT Cluj-Napoca - SC Derby

Etapa 13 - 3 ianuarie - FMP Soccerbet - U-BT Cluj-Napoca

Etapa 14 - 10 ianuarie - Igokea mtel - U-BT Cluj-Napoca

Etapa 15 - 17 ianuarie - U-BT Cluj-Napoca - Dubai Basketball

Etapa 16 - pauză

Etapa 17 - 31 ianuarie - Partizan - U-BT Cluj-Napoca

Etapa 18 - 7 februarie - U-BT Cluj-Napoca - Borac

