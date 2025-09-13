Incidente violente în Serbia Fanii de la Steaua Roșie Belgrad i-au atacat cu bâte pe cei ai lui Partizan, după amicalul cu PAOK

- Mai mulți fani ai celor de la Steaua Roșie Belgrad i-au atacat pe rivalii de la Partizan, după meciul amical cu PAOK, la baschet.
Incidentele grave au avut loc într-un pub din capitala Serbiei, unde erau prezenți mai mulți fani ai celor de la Partizan, ce reprezentau gruparea Grobari, anunță gazzeta.gr.
Fanii de la Steaua Roșie Belgrad i-au atacat pe cei ai lui Partizan
În momentul atacului, fanii de la Steaua Roșie Belgrad erau echipați cu mai multe materiale pirotehnice și cu bâte.
Evenimentul s-a soldat cu lupte corp la corp și cu rănirea mai multor persoane implicate. Lucrurile s-au calmat abia la sosirea echipajelor de poliție.
Atmosferă electrizantă în arenă, la amicalul Partizan - PAOK
Partizan și PAOK, două echipe înfrățite și care poartă și aceleași culori, s-au întâlnit într-un meci amical, ce a avut loc pe Stadionul Tasmajdan, în aer liber.
Cunoscuți pentru atmosfera creată în meciurile din Euroligă, fanii celor de la Partizan nu s-au dezmințit nici de această dată.
Au cântat, au aprins torțe, iar înainte de startul partidei au aruncat pe teren cu role de hârtie.
Duelul s-a încheiat cu victoria echipei din Serbia, antrenate de legendarul Zeljko Obradovic, scor 96-87.
Partizan vine la Cluj
Începând din acest sezon, campioana ultimelor 5 ani din România, U BT Cluj-Napoca, s-a înscris în ABA League sau Liga Adriatică.
Formația antrenată de Mihai Silvășan a fost repartizată în Grupa A, alături de Partizan Belgrad, câștigătoarea ultimei ediții.
Programul meciurilor lui U-BT Cluj din tur:
- Etapa 1 - pauză
- Etapa 2 - 11 octombrie - Krka - U-BT Cluj-Napoca
- Etapa 3 - 19 octombrie - Dubai Basketball - U-BT Cluj-Napoca
- Etapa 4 - 25 octombrie - U-BT Cluj-Napoca - Split
- Etapa 5 - 1 noiembrie - U-BT Cluj-Napoca - Igokea mtel
- Etapa 6 - 8 noiembrie - Borac Mozzart - U-BT Cluj-Napoca
- Etapa 7 - 14 noiembrie - SC Derby - U-BT Cluj-Napoca
- Etapa 8 - 22 noiembrie - U-BT Cluj-Napoca - FMP Soccerbet
- Etapa 9 - 7 decembrie - U-BT Cluj-Napoca - Partizan
Programul meciurilor lui U-BT Cluj din retur:
- Etapa 10 - 13 decembrie - U-BT Cluj-Napoca - Krka
- Etapa 11 - 22 decembrie - Split - U-BT Cluj-Napoca
- Etapa 12 - 26 decembrie - U-BT Cluj-Napoca - SC Derby
- Etapa 13 - 3 ianuarie - FMP Soccerbet - U-BT Cluj-Napoca
- Etapa 14 - 10 ianuarie - Igokea mtel - U-BT Cluj-Napoca
- Etapa 15 - 17 ianuarie - U-BT Cluj-Napoca - Dubai Basketball
- Etapa 16 - pauză
- Etapa 17 - 31 ianuarie - Partizan - U-BT Cluj-Napoca
- Etapa 18 - 7 februarie - U-BT Cluj-Napoca - Borac