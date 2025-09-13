A dat frâu liber emoțiilor Aryna Sabalenka a vorbit despre decesul tatălui său » De ce voia să se retragă:  „Nu funcționa, iar eu încă jucam”

Aryna Sabalenka (27 de ani, locul 1 WTA) spune că a fost devastată de moartea tatălui său, iar tenisul a ajutat-o să treacă mai ușor peste perioada dificilă.

Jucătoarea din Belarus a povestit și că a fost aproape de a se retrage din sportul de performanță, din cauza unui procedeu tehnic.

Aryna Sabalenka și-a apărat trofeul de la US Open, după ce a învins-o, în actul final, pe Amanda Anisimova, 6-3, 7-6.

Ea a trecut printr-o tragedie în 2019, atunci când tatăl ei, Sergey, a murit neașteptat, la 43 de ani. Sportiva avea 21 de ani la acel moment.

Aryna Sabalenka, devastată de decesul tatălui său: „Am plâns mult”

Jucătoarea de tenis din Belarus a fost distrusă, întrucât era foarte apropiată de părintele ei.

„Sper să nu încep să plâng, dar a fost pe neașteptate. Pur și simplu s-a întâmplat. A fost greu pentru că eram atât de apropiată de el.

Aveam personalități similare și ne înțelegeam cu adevărat.

Întotdeauna știa ce să spună când aveam dificultăți. Îl puteam suna și îmi spunea câteva lucruri care clarificau totul”, a spus Aryna Sabalenka la podcastul On Purpose with Jay Shetty, potrivit tennisworld.com.

Sergey și Aryna Sabalenka

După decesul tatălui ei, liderul clasamentului WTA a decis să se dedice tenisului, pentru a nu fi copleșită de gândurile negative.

„Am plâns mult când nimeni nu mă vedea. Cel mai bun mod de a face față a fost să merg pe teren și să mă antrenez. În timpul antrenamentului, puteam în sfârșit să nu mă mai gândesc la nimic.

În momentul în care se termina, amintirile reveneau și plângeam din nou. Dar antrenamentul mi-a dat spațiu să respir”, a continuat cea mai bine clasată jucătoare de tenis din lume.

Aryna Sabalenka a vrut să se retragă din tenis

Deși în prezent parcurge una dintre cele mai bune perioade din carieră, Aryna Sabalenka a fost aproape de a se retrage din tenis.

În urmă cu 3 ani, jucătoarea din Belarus avea probleme serioase cu serviciul. Aryna Sablenka era pregătită să lase racheta de tenis, întrucât nu găsea rezolvare pentru a îmbunătăți execuția.

„A existat un moment în cariera mea, acum trei ani, când am comis o dublă greșeală și nu am putut servi. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Nu am putut servi.

Nu funcționa, iar eu încă jucam. De fapt, am terminat anul în top 10 cumva, fără serviciu.

Dar eram foarte aproape să renunț. Mă gândeam că nu știu cum să rezolv problema. Am încercat totul. Am încercat psihologia, repetiții, exersări, totul. Și mi-am zis: ok, sunt pe cale să renunț.

Am angajat un specialist în biomecanică, iar el m-a ajutat să înțeleg niște detalii, iar acela a fost momentul în care să rămân puternică și să trec prin asta, să nu renunț niciodată.

Nu am renunțat și, după aceea, am reușit să câștig primul meu Grand Slam, iar acel moment a fost extrem de emoționant”, a declarat Aryna Sabalenka în același podcast, potrivit thegazettetenis.com.

Parcursul Arynei Sabalenka la US Open

Runda 1: Aryna Sabalenka - Rebeka Masarova 7-5, 6-1.

Runda 2: Aryna Sabalenka - Polina Kudermetova 7-6, 6-2.

Runda 3: Aryna Sabalenka - Leylah Fernandez 6-3, 7-6.

Optimi de finală: Aryna Sabalenka - Cristina Bucșa 6-1, 6-4.

Sferturi de finală: Aryna Sabalenka - Marketa Vondrousova - Victorie prin forfeit.

Semifinale: Aryna Sabalenka - Jessica Pegula 4-6, 6-3, 6-4.

Finală: Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova 6-3, 7-6.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport